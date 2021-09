Berlin - Die Avus ist für viele Berliner heute nur ein banales Stück Autobahn. Für Friedrich Eugen Maier sind die acht Kilometer Asphalt in den 1930er-Jahren der Ort, an dem sich sein Traum erfüllen soll. Er ist 1930 nach Berlin gekommen, weil er glaubt, dass er hier die besten Voraussetzungen vorfindet, um seinen „Volkswagen“ zu entwickeln. Er ist erst Anfang dreißig, aber er hat schon mehr erlebt als viele, die doppelt so alt sind. 1898 in Bayern geboren war er bereits mit 19 Jahren ausgebildeter Pilot, mit 25 Ingenieur. Für die Firma Junkers geht er erst nach Kolumbien, dann nach Moskau.

Doch nun ist Friedrich Eugen Maier in Berlin angekommen. Die Zwanzigerjahre sind gerade vorbei, doch der Glaube an Fortschritt durch Technik ist ungebrochen. Und Maier möchte ein Teil dieses Fortschrittes sein. Er tüftelt an einem Prototypen für ein Auto, für das er allerlei technische Innovationen erfunden hat. Das Auto baut er in seiner Werkstatt selbst. Das ist nicht ungewöhnlich für diese Zeit. Das Deutschland der Tüftler und Erfinder, von dem der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet in seinen Wahlreden immer spricht, hier ist es in vielen Werkstätten zu finden.

Maier mietet sich zunächst in den Darwin-Garagen in der Quitzowstraße in Charlottenburg ein, später zieht er in eine Werkstatt in der Sömmeringstraße. In Berlin hatte er zunächst als Betriebsleiter bei den Albatros Flugzeugwerken gearbeitet. Doch die geraten in finanzielle Probleme. Maier macht sich selbstständig, er gründet 1931 die Firma „Leichtbau Maier“ und widmet sich jetzt dem Automobilbau. Das Leben hat es bis jetzt gut mit ihm gemeint. Er gehört zur Oberschicht der Stadt und heiratet. Vor allem aber hat er Geld, um in die Selbstständigkeit zu starten. Und gute Ideen für Innovationen. Noch im gleichen Jahr meldet er sein erstes Patent an. Es folgen schnell weitere. Im Prinzip geht es darum, die Autos der Zeit leichter zu machen, der Name seiner Firma sagt es bereits. Dazu hat Maier eine selbst tragende geschlossene Fahrzeugkarosserie erfunden. Bisher befinden sich die meisten Autokarosserien auf klassischen Fahrzeugrahmen.

In den Dreißigerjahren startet Adolf Hitler eine Ausschreibung für den sogenannten Volkswagen. Es soll ein Auto werden, das erschwinglich für die Masse ist. Maier erhält von einem Münchner Unternehmen 300.000 Goldmark, um einen entsprechenden Prototyp zu entwickeln. Es ist das letzte Mal, dass ihm die Nazis Glück bringen. Maier arbeitet wie besessen, das Auto wird 1935 fertiggestellt, zeitgleich wird seine Erfindung der geschlossenen Ganzstahlkarosserie patentiert. Es ist aber auch das Jahr, in dem seine Ehe scheitert.

Trotz Patenten und Neuerungen lehnt die Regierung seinen Wagen ab. Er darf nicht über das Projekt sprechen, daher gibt es auch keine Fotos aus dieser Zeit. Seine Tochter wird später erzählen, dass die Patente ihres Vaters von den Nazis beschlagnahmt wurden. Sein Karosserie-Patent taucht in Deutschland nicht mehr auf.

Maier versucht nun mit der Auto Union ins Geschäft zu kommen. Akten aus der Zeit belegen, dass man dort zunächst sehr angetan von dem Erfinder war. „Er macht den Eindruck eines tüchtigen, ernst zu nehmenden Ingenieurs, der mit zäher Beharrlichkeit an der Verbesserung von Kraftfahrzeugen arbeitet“, schreibt ein Mitarbeiter nach einem Treffen. Es kommt zu ersten Probefahrten, auf der Reichsautobahn nach Leipzig und auch auf der Avus.

Doch die Auto Union, damals der zweitgrößte Autohersteller in Deutschland, hält Maier hin. Bei weiteren Treffen werden immer neue Forderungen aufgestellt. Das Auto soll leichter werden und vor allem billiger. Maier hält zunächst dagegen, gibt aber immer wieder nach, wie die Aufzeichnungen zeichnen. Er will, dass seine Erfindung in Serie produziert wird. Er wird es nie erleben.

Foto: privat In den 70er-Jahren wurde der Prototyp bei verschiedenen Dreharbeiten eingesetzt.

Stattdessen belegen die Nazis seine Werkstatt. Maier kann sich nicht mehr seinen technischen Tüfteleien widmen, sondern muss Wehrmachtswagen reparieren. Die ersten Kriegsjahre bescheren ihm aber wenigstens noch privates Glück. Maier lernt in Berlin eine dänische Tänzerin kennen und lieben. 1943 wird seine Tochter geboren, sein einziges Kind. Ein Jahr später fliehen Mutter und Tochter vor den Kriegsbomben nach Dänemark. Maier bleibt zurück. Doch er kann nicht verhindern, dass in den letzten Kriegsmonaten auch seine Werkstatt ausgebombt wird. Viele Entwürfe sind unwiederbringlich zerstört.

1945 besetzen die Russen Berlin. Maier wird gefangengenommen, kann aber fliehen. Er kehrt in seine zerstörte Werkstatt in der Sömmeringstraße zurück. Dort wird er nun bis an sein Lebensende wohnen. Nach Kriegsende kehrt seine Geliebte mit der gemeinsamen Tochter zurück. Jetzt endlich kann geheiratet werden. Doch es gibt kein gemeinsames Glück. Maier kämpft um sein Lebenswerk, für andere Dinge gibt es keinen Platz.

Die Werkstatt ist gleichzeitig auch die Wohnung der Familie. Maiers Tochter erinnert sich später, dass nur ein Raum geheizt wurde und der Vater immer sagte, wenn er erst seine Patente zurückhabe, dann werde alles besser. Doch die Patente bekommt er nicht zurück und es wird auch nichts besser. Die Familie zerbricht. Maiers Tochter hat mit der Berliner Zeitung nicht über ihren Vater gesprochen. Für sie ist die Erinnerung an diese Zeit zu schmerzlich. Sie hat nur einmal mit dem jetzigen Besitzer des vom Vater gebauten Autos geredet.

Er heißt Jörg Jansen, ist ein Autosachverständiger aus Mönchengladbach und kam völlig zufällig an das Auto. Er hatte es in einem Lackierbetrieb in Krefeld entdeckt und zunächst gedacht, es handele sich um einen alten VW. Doch dann stellte sich heraus, dass es ein Prototyp ist. Ein Wagen, den es auf der Welt kein zweites Mal gibt. Und ein Auto, das seinen Besitzer um viele Jahrzehnte überdauert hat. Es wird jetzt im PS Speicher in Einbeck, dem größten Oldtimermuseum der Welt, von Besuchern bewundert. Sein Erfinder dagegen starb im März 1977 verarmt und einsam in seiner Werkstatt. Seine Leiche wurde erst drei Monate später gefunden.