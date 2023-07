Zum 29. Mal feiert das Lesbisch-Schwule Stadtfest in Berlin die queere Community. Was bewegt die Menschen, was macht ihnen Sorgen? Wir waren dabei.

Ein faltbarer Fächer ist ein gutes Accessoire für eine Veranstaltung in der LGBTQI-Community: Er lässt sich gut mit einem dramatischen „Klack“ auf der Tanzfläche entfalten, verleiht einem extravaganten Outfit zusätzliche Eleganz – und sorgt natürlich auch für etwas Abkühlung. Das machte ihn besonders geeignet an diesem Wochenende zum 29. Lesbisch-Schwulen Stadtfest im Schöneberger Nollendorfkiez: Am Sonnabend erreichten die Temperaturen in Berlin 34 Grad, mit einem aufziehenden Gewitter stieg auch die Luftfeuchtigkeit.

Doch das Wetter konnte die Stimmung kaum trüben. Das Fest findet seit 1993 am dritten Juliwochenende an diesem historisch zentralen Ort der Berliner Queer-Community statt. Das Ziel der Organisatoren ist es, die gesamte Breite der Community zum Networking und zu informativen Gesprächen an zahlreichen Infoständen einzuladen – aber auch zum Feiern mit Cocktails, Tanzen und Spaß. Alles, was im Regenbogenmuster zu haben ist, gibt es hier – von Trinkbechern bis zu den bunten Outfits der Besucher. Gefällt einem das Outfit eines anderen Besuchers besonders gut, wirft man ihm einen Kuss zu – oder bespritzt ihn leicht mit Wasser aus einer Sprühflasche. So kann Wertschätzung an einem so heißen Tag auch aussehen.

Am Stand des Berliner Eisherstellers Lusty Ice haben Javier Cerrada und Scott Grabell zwei arbeitsreiche Tage vor sich. Die Eislutscher, die sie verkaufen, sind ganz besonders – es gibt sie in Penis- oder in Vulvaform. Passend zu den zahlreichen Cocktailständen auf dem Stadtfest gibt es die Lollis mit Mango- oder Erdbeer-Daquiri-Geschmack, bis zum frühen Nachmittag am Sonnabend ist die Mango-Variante bereits ausverkauft. „Wir haben schon mindestens 500 Stück verkauft“, sagt Javier. Einige Besucher sollen sich beschwert haben, der Preis von sechs Euro für einen Lutscher sei zu hoch. Er ist anderer Meinung. „An einem Tag wie heute sollte man sich etwas gönnen! Und abkühlen muss man sich auch.“ Scott Grabell arbeitet eher daran, die Kunden anzulocken. „Du bist schon ganz schön rot im Gesicht“, sagt er zu unserer Reporterin. „Vielleicht brauchst du auch etwas zur Abkühlung?“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Schockierend lecker: Javier Cerrada und Scott Grabell zeigen das Angebot von Lusty Ice. Elizabeth Rushton/BLZ

Schöneberger Stadtfest: Auch die Politik, die BVG und Tesla sind dabei

Das Stadtfest wird oft mit dem CSD verglichen, seinem größeren und etwas älteren Pendant: Oft heißt es, durch das Kiezgefühl sei das Stadtfest schöner als der CSD – der zwar immer noch eine Demonstration ist, aber dennoch eine prägende Partyatmosphäre besitzt. Was diese beiden wichtigen Termine im queeren Kalender Berlins aber gemeinsam haben: Auch diejenigen, die man nicht sofort mit der LGBT-Community in Verbindung bringt, wollen dabei nicht außen vor bleiben. In der Motzstraße lädt die BVG in einem Bus ein, wo die Sitze bereits mit dem neuen „Muster der Vielfalt“ ausgestattet sind; Tesla und die Deutsche Bahn sind auch da. Und jede große Partei betreibt einen Stand. Bei den Grünen geben Aufkleber mit den Worten „I want to ride my bi-cycle“ Anlass zum Mitsingen des Songs „Bicycle Race“ von Queen. Am Stand der Linken heißt es auf einem Plakat: „Transmenschen gibt es, Milliardäre sollte es nicht geben.“

Die BVG brachte Vorschläge für queere Stationennamen mit. BLZ/Elizabeth Rushton

Jörg Duden von der Schwulenberatung Berlin findet auch, dieses Wochenende biete im Vergleich zum CSD etwas ganz Besonderes: Der Veranstaltungsort im Nollendorfkiez bringe ganz viel Geschichte mit und sei gut geeignet für möglichst viel Vielfalt beim Stadtfest. Er freut sich über den Austausch an den zwei Tagen des Stadtfestes, sowohl mit der Politik – der Regierende Bürgermeister Kai Wegner war auch bereits an seinem Stand zu Besuch – als auch mit den Besuchern aus dem Kiez. Vor allem Projekte wie Rosarote Tiger und Gelbgrüne Panther, die erste schwul-lesbische Kita Berlins, haben das Interesse des Festpublikums geweckt.

Als das Konzept der Kita im Herbst letzten Jahres erstmals vorgestellt wurde, erregte es in Berlin und darüber hinaus viel mediale Aufmerksamkeit – die Reaktionen waren keineswegs nur positiv. „Diese Episode hat uns gezeigt, dass es auch in Regenbogenhauptstädten wie Berlin immer noch Menschen gibt, die gegen vielfältige Lebensweisen sind und sich dagegen mobilisieren“, sagt Jörg Duden. „Aber wir haben eben auch gesehen, dass der Zuspruch viel größer ist.“ Für das Jahr bis zum nächsten Stadtfest wünscht er sich eine größere Dialogbereitschaft zu solchen Themen. „Es werden so viele Falschaussagen und Narrative in den Raum geworfen, dass man Meinungsunterschiede kaum herausarbeiten kann. Das bedauere ich sehr“, sagt er.

Queere Rechte im Ausland: In Iran und Russland werden die Repressionen extremer

In diesem Jahr agiert das Stadtfest unter dem Motto „Gleiche Rechte für Ungleiche – weltweit!“ – entsprechend gibt es mehrere Stände, die zum Nachdenken über die Schwierigkeiten anregen, mit denen queere Menschen in anderen Teilen der Welt konfrontiert sind. Der Verein 6Rang will Aufmerksamkeit und Unterstützung für die queere Community im Iran fördern, gegen die die Repressionen seit vergangenem September im Zuge der Protestbewegung im Land nur noch brutaler geworden sind. Der Verein Quarteera setzt sich für queere Menschen aus dem russischsprachigen Raum ein – sowohl in Berlin als auch aus der Ferne. Das Timing des Stadtfestes ist für diesen Verein besonders ergreifend: Am Freitag wurde in Russland ein Gesetz verabschiedet, das Transpersonen eine Transition praktisch verbietet und die Annullierung von Ehen vorsieht, wenn ein Ehepartner das Geschlecht „geändert“ hat.

Christina Shneydin (2.v.l.) und das Team von Quarteera e.V. sammeln Unterstützungsbotschaften für Transmenschen in Russland. BLZ/Elizabeth Rushton

An ihrem Stand sammeln die Vereinsmitglieder Botschaften zur Unterstützung von Transmenschen in Russland; sie bereiten sich aber auch darauf vor, jetzt immer mehr junge queere Russen zu Ausreisemöglichkeiten zu beraten, erklärt die Koordinatorin Christina Shneydin. „Es war nie eine leichte Zeit für Queers in Russland, aber nie so extrem wie jetzt“, sagt sie. „Queere Russen lebten auch vor diesem Gesetz in großer Angst, jetzt trauen sie sich nicht mal mehr die Wohnung zu verlassen.“ Seit der russischen Invasion in der Ukraine hat der Verein unzählige junge queere Menschen aus der Ukraine und Russland beraten – seine Mitglieder helfen ihnen beim Ankommen in Berlin, vermitteln Sprachkurse und Kontakte zur Community. „Unsere Nerven liegen nun ziemlich blank“, sagt Christina.

Aber es gebe noch wichtige Arbeit zu tun – in Berlin leistet der Verein Aufklärungsarbeit und Erwachsenenbildung innerhalb der russischsprachigen Community, um Toleranz und Akzeptanz unter Eltern für ihre queeren Kinder zu fördern. Auch Christina Shneydin schätzt die Möglichkeit zum Austausch am Stadtfest sehr – ihr ist allerdings der Marzahn Pride ein bisschen lieber. Diesen veranstaltet Quarteera im Juni im „russischsprachigsten Viertel“ Berlins – um sich sowohl für queere Rechte als auch gegen Putins chauvinistische Politik und den Krieg in der Ukraine einzusetzen.

Bayern in Berlin: Die Querplattler, Berlins erste queere Schuhplattlergruppe, tanzen auf dem Stadtfest. BLZ/Elizabeth Rushton

Es ist ein wiederkehrendes Thema an vielen Ständen des Festivals: die Arbeit, die noch getan werden muss. Um die Toleranz in der Gesellschaft zu erhöhen, um Tabus in Bezug auf HIV oder die Trans-Community aufzulösen, um junge Menschen zu unterstützen, die die Folgen ihres Coming-outs fürchten. Aber es geht auch ums Feiern: Auf den unterschiedlichen Bühnen des Fests wird gesungen zu Hits von Madonna oder Gloria Gaynor; die Querplattler, Berlins erste queere Schuhplattlergruppe, bieten Unterhaltung auf „traditionelle“ bayrische Art. Ihre Rufe und ihr kräftiges Schenkelklopfen sind in der gesamten Fuggerstraße zu hören. Man feiert Liebe und Solidarität in dieser Community – und auch, dass es sie überhaupt gibt.



Vielleicht spürt man diese Liebe nirgendwo stärker als am Stand der Schwestern der Perpetuellen Indulgenz – bei den queeren Berliner Nonnen also, die sich für Safer Sex einsetzen und Spenden für HIV- und Aids-Betroffene sammeln. Und sie bieten auch Hochzeiten an, wie an diesem Wochenende in der Motzstraße. Dutzende Paare ließen sich im Rahmen des Stadtfestes spontan trauen.

Die queeren Nonnen Schwester Christine und Schwester Bar-Bitch-Ka haben Dutzende Paare beim Stadtfest getraut. BLZ/Elizabeth Rushton

Das Wochenende war „ganz heiß und nice“, sagt Schwester Christine. „Wir treffen immer wieder neue Leute und auch unsere altbekannten Freunde – das ist wie ein Familientreffen hier.“ Der Orden wünscht sich auch innerhalb der queeren Community genauso viel Liebe wie bei den Menschen, die er an diesem Wochenende trauen konnte. „Wir müssen wieder zur Selbstverständlichkeit der Vielfalt kommen“, sagt Schwester Bar-Bitch-Ka. Die Community müsse mehr Unterstützung für ihre besonders marginalisierten Gruppen zeigen, etwa für People of Colour oder die Fetisch-Gruppen, die nicht immer so gut aufgenommen werden, sagt die Nonne mit blauem Glitzerbart. „Wir brauchen weniger Zersplitterung – und mehr Zusammenwachsen.“



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de