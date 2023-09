Letzte Generation beim Berlin-Marathon: Die vorläufige Polizei-Bilanz zu den Klima-Klebern

Beim Berlin-Marathon hatte die Polizei ordentlich zu tun. Wie aus einem internen Bericht der Behörde hervorgeht, mussten die Beamten unter anderem 209 Autos abschleppen lassen, die verbotenerweise auf der für die Läufer gesperrten Strecke parkten. Das ist gewissermaßen „Alltag“ vor jedem jährlich stattfindenden Berlin-Marathon.

Neu hinzu kamen dieses Mal die Ankündigungen der Klima-Kleber der Letzten Generation, den Marathon zu stören. Die Polizei war deshalb mit etwa 700 Beamten im Einsatz, um Störer ausfindig zu machen. Im Nahbereich der Streckenführung seien bis zu 40 Angehörige der Letzten Generation in kleineren Gruppen festgestellt worden.

Polizisten überprüften am Großen Stern in Tiergarten vier Personen, die unter ihren Jacken Warnwesten trugen und Klebeutensilien sowie Flyer der Letzten Generation bei sich hatten. Sie wurden festgenommen, und in einer Polizeidienstelle mussten sie unter anderem ihre Fingerabdrücke abgeben und wurden fotografiert.

Unmittelbar nach dem Start des Marathons schütteten acht Mitglieder der Letzten Generation auf der Laufstrecke auf der Straße des 17. Juni orangene Farbe aus und wollten sich gerade auf die Fahrbahn kleben. Polizisten konnten dies verhindern und die Störer von der Straße holen.

Insgesamt schränkte die Polizei die Freiheit von 31 Anhängern der Letzten Generation mittels Identitätsfeststellungen beziehungsweise Festnahmen oder Platzverweise ein. Sie leitete zudem 16 Strafermittlungsverfahren ein.