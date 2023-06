Berlin: Innensenatorin will weitere Gebühren für Klima-Kleber einführen

Bislang werden den Blockierern der Letzten Generation meist 241 Euro in Rechnung gestellt. Das soll sich ändern.

Berlin will die Klima-Kleber stärker zur Kasse bitten. „Derzeit wird die Polizeibenutzungsgebühren-Verordnung überarbeitet“, sagte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Das Ziel sei es, für das Lösen von Personen von der Fahrbahn „eine eigene Tarifstelle“ zu schaffen.

Bislang werden den Klima-Klebern von Gruppen wie der Letzten Generation oder Extinction Rebellion meist 241 Euro in Rechnung gestellt „für die Ausführung von Maßnahmen und Ersatzvornahmen zur Gefahrenabwehr“, insbesondere Sicherung von Gefahrenstellen auf öffentlichem Straßenland.

Für das Ablösen vom Asphalt gibt es bisher noch keine eigene Position in der Gebührenverordnung. „Das ändern wir zeitnah“, sagte Spranger der Berliner Zeitung. „Noch in diesem Jahr.“ Die Höhe der Gebühr werde in ihrem Haus derzeit ermittelt.

Innensenatorin Iris Spranger: Die Reparatur eines Lochs kostet rund 3000 Euro

Inzwischen haften die Klima-Kämpfer nicht mehr nur mit Sekundenkleber auf den Fahrbahnen, sondern sie mischen Sand in den Klebstoff, sodass das Ablösen mit Speiseöl so wie früher nicht mehr funktioniert. Die Folge: Polizeibeamte müssen ganze Asphalt- oder Betonstücke aus den Fahrbahnen stemmen. Mehrere Bezirke gehen inzwischen dazu über, den Klima-Klebern die anschließenden Reparaturen in Rechnung zu stellen, zum Beispiel Pankow. Auch im Bund gibt es entsprechende Überlegungen. Laut Spranger kostet die Reparatur eines Lochs auf der Autobahn etwa 3000 Euro.

Nach Angaben von Landesbranddirektor Karsten Homrighausen haben die Klima-Kleber seit Beginn ihrer Straßenblockaden in 119 Fällen Rettungseinsätze behindert. Die Blockaden hätten erhebliche Auswirkung auf die Zeiten, in denen die Einsatzfahrzeuge nicht verfügbar seien, sagte der Feuerwehrchef. Die Bindezeiten würden sich verlängern, die Einsatzfahrzeuge müssten neu disponiert werden. „Das tut ganz besonders weh, da wir im Rettungsdienst ohnehin einen Mangel haben“, so Homrighausen.

Zurzeit herrscht bei der Berliner Feuerwehr an fast jedem Tag Ausnahmezustand im Rettungsdienst. Dieser wird ausgerufen, wenn zu wenige Rettungswagen (RTW) zur Verfügung stehen. Dann müssen Besatzungen von Löschfahrzeugen freie RTW besetzen, was auf Kosten des Brandschutzes geht. Nach Informationen der Berliner Zeitung war das am Sonnabend zweimal der Fall. Auch an diesem Montag wurde um 11.02 Uhr wieder der Ausnahmezustand ausgerufen.

Klima-Kleber überlasten die Polizei und die Bußgeldstelle

Insgesamt zählte die Berliner Polizei bisher 579 Blockaden und 63 sonstige Vorkommnisse wie Sachbeschädigungen. Allein dadurch sind laut Spranger inzwischen 450.000 Einsatzstunden der Polizei angefallen.

Die Polizei hat bis Mitte Mai in 669 Fällen Kostenbescheide in Höhe von 241 Euro für den Polizeieinsatz erlassen. „Die Polizei schöpft die rechtlichen Möglichkeiten, die sie bisher hat, aus, um die Demonstrierenden für ihre Blockadeaktionen auch finanziell zur Rechenschaft zu ziehen“, sagt Spranger.

Nach Angaben von Polizeipräsidentin Barbara Slowik ist die Polizei „einer extrem hohen zusätzlichen Arbeitsbelastung durch Klima-Kleber“ ausgesetzt. „Das führt dazu, dass neben der Versammlungslage die Kollegen kaum noch aus den Stiefeln kommen.“ Auch die Bußgeldstelle, die entsprechende Gebührenbescheide fertigen muss, sei stark überlastet.