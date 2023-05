Letzte Generation blockiert heute Morgen den Berufsverkehr in ganz Berlin

Die Letzte Generation hat am Dienstag bei einer groß angelegten Aktion den Berufsverkehr im gesamten Berliner Stadtgebiet gestört. An einigen der Straßenblockaden fuhren einer Mitteilung der Aktivisten zufolge an diesem Morgen zudem Menschen in einer Fahrraddemo vorbei, um Unterstützung mit den Protestierenden auszudrücken. Nach Angaben der Letzten Generation liegt die Altersspanne der Protestierenden am Dienstag zwischen 18 und 81 Jahren.

Nach Angaben der Berliner Verkehrsinformationszentrale kommt es aktuell an diesen Orten zu Blockaden:

Blockaden am Dienstag: A100/Rudolf-Wissell-Brücke

Abfahrt Sachsendamm

Müllerstraße/Fennstraße (bereits aufgelöst)

Kaiserdammbrücke

Frankfurter Allee/Pettenkofer Straße (bereits aufgelöst)

Dominicusstraße/Hauptstraße

Hohenzollerndamm/Rudolstädter Straße (bereits aufgelöst)

Landsberger Allee/Conrad-Blenkle-Straße (bereits aufgelöst)

Eberswalder Straße/Schönhauser Straße (bereits aufgelöst)

Tempelhofer Damm/Hoeppnerstraße (bereits aufgelöst)

Prenzlauer Allee/Danziger Straße (bereits aufgelöst)

Wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilt, musste bei einer der Blockaden an der Sonnenallee die Fahrbahn beschädigt werden. Dort wurde eine Person aus dem Asphalt geflext, um die Blockade aufzulösen. Auch auf der Kaiserdammbrücke mussten Aktivisten mit einem Trennschleifer von der Fahrbahn gelöst werden.

Nach Angaben der Letzten Generation auf Twitter kam es zudem teilweise zu heftigen Ausschreitungen. Eine ältere Dame, die sich an dem Protest beteiligte, sei demnach von einem Autofahrer geschubst worden und auf den Kopf gefallen.

Um 15 Uhr rufen die Aktivistinnen für Dienstag erneut zu einem Protestmarsch am Brandenburger Tor auf. Am heutigen Dienstag treffen sich Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten zudem mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing.

Reporter berichtet von Blockade-Aktion im Prenzlauer Berg

Ein Reporter der Berliner Zeitung war am Morgen vor Ort bei einem Protest der Klimaaktivisten an der Kreuzung Prenzlauer Allee/Danziger Straße. Dabei war die Fahrbahn stadteinwärts besetzt. Autos in Richtung Weißensee konnten aktuell ungestört weiterfahren. Nach fast einer Stunde wurde der letzte Aktivist von der Straße gelöst.

Es kam nach Angaben des Reporters zu Diskussionen mit Autofahrern. Einige Autos fuhren über den Fahrradweg an den Demonstranten vorbei. Ein Passant schob sie vom Fahrradweg, damit Autos vorbei können. Die Polizei sperrte zudem ab S-Bahnhof Prenzlauer Allee die Straße ab. Inzwischen ist der Stau nach Angaben des Reporters aufgelöst.

Letzte Generation auf der Danziger Straße in Berlin-Prenzlauer Berg. Justus Bonde.

Die Polizei will für einen fließenden Verkehr sorgen. Justus Bonde

