Letzte Generation: Warum ermittelt die Polizei Berlin so lasch gegen die Klimakleber?

Letzte Generation in Berlin: In aller Ruhe redet die Polizei Berlin mit dem Klimakleber, um die Straße freizumachen. Oft werden die polizeilichen Anweisungen ignoriert. Auch die nachfolgenden Ermittlungen zum rechtswidrigen Protests sind zu weich, meinen Juristen.

Letzte Generation in Berlin: In aller Ruhe redet die Polizei Berlin mit dem Klimakleber, um die Straße freizumachen. Oft werden die polizeilichen Anweisungen ignoriert. Auch die nachfolgenden Ermittlungen zum rechtswidrigen Protests sind zu weich, meinen Juristen. imago/ xJONASxGEHRINGx

Polizei und Staatsanwalt könnten viel härter gegen die Klimakleber vorgehen. Diese Auffassung vertreten Juristen. Denn bislang leitet die Polizei in den meisten Fällen nur Ermittlungsverfahren wegen Nötigung ein. Stattdessen könnte sie auch wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr und Freiheitsberaubung ermitteln – was strafverschärfend wäre.

„Bei der Berliner Polizei gibt es derzeit offenbar keine einheitliche Linie“, sagt der Rechtsprofessor Michael Knape. Der Direktor beim Polizeipräsidenten war als Direktionsleiter selbst viele Jahre lang Einsatzleiter. „Die Polizeiführung und die Staatsanwaltschaft müssten sich mal absprechen, welche Straftatbestände vorliegen. So habe ich das jedenfalls immer gemacht.“ Denn für Knape liegt zum Beispiel ein gefährlicher Eingriff mit gefährlichen Mitteln in den Straßenverkehr vor, wenn – wie es des Öfteren vorkam – die Klimakleber mit gemieteten Autos Straßen blockieren. Findet dies zudem auf einer Autobahn statt, dann müsse man zusätzlich von Freiheitsberaubung sprechen, so Knape. „Dann würden ganz andere Strafen rauskommen.“

Der Potsdamer Rechtsprofessor Wolfgang Mitsch sagt dazu: „Freiheitsberaubung ist die Blockade, soweit Autofahrer gezwungen werden, ihr Fahrzeug auf der Fahrbahn stehen zu lassen, also zum Beispiel nicht Wenden und Zurückfahren oder sonst eine Ausweichroute befahren können. Da sie nämlich verpflichtet sind, das Fahrzeug wieder in Bewegung zu setzen, sobald die Blockade aufgehoben ist, dürfen sie sich nicht wegbewegen.“

Auch Berliner Staatsanwälte klagen dem Vernehmen nach, dass sie nichts unternehmen könnten, wenn die Polizei nicht die entsprechenden Anzeigen schreibe.

Michael Knape: Geschädigte können ihre Rechtsansprüche durchsetzen

Zum Schutz seiner privaten Rechtsansprüche kann man sich von der Polizei die Personalien der Blockierer holen, die bei den Identitätsfeststellungen aufgenommen wurden. „Wenn man durch die Blockade eine materielle Schädigung erleidet, muss man an die Polizei herantreten und die Personalien einfordern“, empfiehlt Knape.

Auch hier könnte die Polizei aus Knapes Sicht mehr tun: „Etwa per Lautsprecherdurchsage die Betroffenen auffordern zum Bearbeitungsfahrzeug oder dem zuständigen Abschnitt zu kommen zur Datenübermittlung.“

Der Vorsitzende der Good-Governance-Gewerkschaft, Marcel Luthe, stand, wie berichtet, selbst zwei Mal auf Aut0bahnen in einem von den Klimaklebern verursachten Stau. Seine daraufhin erfolgten Strafanzeigen gegen die Verursacher hat er jetzt noch einmal um den Tatbestand der Freiheitsberaubung erweitert. „Angesichts der immensen Schäden, die diese Straftäter anrichten, ist mir der Kuschelkurs der politischen Führung der Berliner Strafverfolgungsbehörden unverständlich“, sagt Luthe. „Nur wenn die Polizei jedes einzelne Opfer einer Freiheitsberaubung auch erfasst, kann ein Staatsanwalt daraus eine Anklage für jeden der abertausenden Einzelfälle formulieren.“ Die Polizeibeamten, so glaubt er, könnten sich stattdessen der Strafvereitelung schuldig machen, weil die Ermittlung der Opfer unterlassen werde.