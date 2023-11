Die Aufnahmen von körperlichen Angriffen von Berliner Polizisten gegen Demonstranten der Letzten Generation haben für Entsetzen im Internet gesorgt – aber eben auch für Unterstützung für die zwei Beamten, gegen die das Landeskriminalamt (LKA) nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt. Ein Video auf X (ehemals Twitter) zeigt, wie ein Polizist eine Klimaaktivistin am Rande einer Versammlung am vergangenen Sonnabend zu Boden stößt. Eine Aufnahme der Berliner Zeitung stellte am Dienstag fest, wie ein Beamter in Zivil offenbar mit Absicht das Gesicht einer Aktivistin vor dem Bundeskanzleramt mit Farbe beschmierte. Für die einen war das illegitime Staatsgewalt, für die anderen ein notwendiges hartes Durchgreifen gegen Kriminelle.

Auf beiden Seiten kommen prominente Stimmen zu Wort. Zu denen, die das Vorgehen der Polizei verurteilt haben, gehört auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International in Deutschland. Im Gespräch mit der Berliner Zeitung sagt Philipp Krüger, Sprecher der Themenkoordinationsgruppe der Organisation für Polizei und Menschenrechte, das Verhalten der Polizisten auf der Straße des 17. Juni und vor dem Bundeskanzleramt hätte „eine klare Grenze überschritten“. Von einem verhältnismäßigen Eingreifen der Beamten kann bei den beiden Vorfällen keine Rede sein, sagt er.

Amnesty International: Einsatzverhalten der Polizei nicht bei jeder Demo gleich

Krüger betont, nicht alle Polizisten würden zu solchen Gewaltmaßnahmen greifen. Die Anwendung von Schmerzgriffen sei nicht nur bei der Berliner Polizei ein Problem, sondern auch etwa in Hamburg und München. Doch bei Aktionen der Letzten Generation könne ein klarer Trend festgestellt werden. „Man kann schon Unterschiede beim Einsatzverhalten der Polizei auf Demonstrationen feststellen“, so Philipp Krüger.



Dahinter stecke eine Abneigung gegen die Letzte Generation und ihre Proteste, die von Stimmen in der Politik und den Polizeigewerkschaften befeuert werde, so Krüger. Es gebe offene Verachtung oder Anfeindungen. Diese Rhetorik von Würdenträgern könnte möglicherweise das Verhalten von Polizeibeamten unbewusst beeinflussen. Dabei würden die Proteste der Letzten Generation immer noch aus dem demokratischen Spektrum kommen, so jedenfalls die Einschätzung von Philipp Krüger.

Burkard Dregger, innenpolitischer Sprecher der CDU, kommt zu einer anderen Einschätzung. Das Video der Berliner Zeitung, das mutmaßliche Gewalt eines Polizisten zeigt, habe „die völlige Sinnlosigkeit einer Aktion der Letzten Generation dokumentiert, die nichts für den Klimaschutz erreicht hat“. Für Dregger sei es „völlig legal und legitim“, wenn ein Polizist sich auch körperlich „zur Abwehr von Farbattacken und Sachbeschädigung“ einsetzt. Das seien schließlich auch Straftaten, sagte er der Berliner Zeitung. Er stehe „voll und ganz“ hinter der Polizei. Er wolle das Urteil der Justiz abwarten und sehen, ob das vermutlich absichtliche Beschmieren des Gesichts einer Demonstrantin übermäßig gewesen sei oder nicht.

Auch wenn sich die Aktivisten mit ihrem Farbanschlag auf das Bundeskanzleramt strafbar gemacht hätten, dürfe dies das Verhalten der Polizei nicht beeinflussen, so Vasili Franco, innenpolitischer Sprecher der Berliner Grünen. „Auch wenn Aktivisten Straftaten begehen, rechtfertigt das in keinem Falle ein rücksichtsloses und unverhältnismäßiges Vorgehen“, sagte er auf Anfrage der Berliner Zeitung. Er findet, eine Anwendung von Gewalt durch die Polizei könne je nach Situation verhältnismäßig sein – in den Vorfällen aus den letzten Tagen sei dies aber nicht der Fall gewesen. Er betont, dass die rot-rot-grüne Reform des Versammlungsfreiheitsgesetzes das Prinzip des deeskalativen Verhaltens durch die Polizei verankert habe.

Letze Generation überlegt sich, Anzeige gegen die Polizisten zu erstatten

Auf Anfrage der Berliner Zeitung sagt Marion Fabian, eine Sprecherin der Letzten Generation, die an der Aktion vor dem Bundeskanzleramt teilnahm, solche Gewalttaten von Polizisten seien auf Demonstrationen „nichts Besonderes mehr“. Nach ihrer Wahrnehmung nehme die Gewalt auch immer weiter zu; sie geht davon aus, dass dieser Trend sich fortsetzen wird.



„Was vor dem Bundeskanzleramt passiert ist, war völlig unnötig“, so Fabian. „Von uns geht keine Gewalt aus – und das weiß auch jeder Polizist.“ Die Letzte Generation habe in der Vergangenheit nur selten Anzeige erstattet wegen Polizeigewalt – nach den Entwicklungen der letzten Tage werde aber überlegt, ob die Bewegung nicht öfter zu rechtlichen Mitteln greifen sollte.

Am Sonnabend veranstalteten die Letzte Generation und Extinction Rebellion eine Massenblockade auf der Straße des 17. Juni. Sabine Gudath

Gegen die beiden Polizisten, die in den Aufnahmen der Berliner Zeitung zu sehen sind, laufen Strafermittlungsverfahren beim LKA; das Urteil eines Disziplinarverfahrens bei der Polizei wird entscheiden, wie es weitergeht. Die Wahrscheinlichkeit, dass aus den aktuellen Ermittlungen ein Schuldspruch oder konkrete Disziplinarmaßnahmen erfolgen werden, bewertet Philipp Krüger als wenig wahrscheinlich.



„In Deutschland werden Straftaten von Polizeibeamten nur im Ausnahmefall verfolgt“, sagt er. „Man sieht immer wieder, wie Ermittlungsverfahren gegen die Polizei letztlich eingestellt werden, obwohl es offenkundig zu Straftaten von Polizeibeamten gekommen ist.“ Dazu würden mehrere Faktoren beitragen, wie etwa die fehlende Identifizierungsnummer eines mutmaßlichen Täters oder dass Polizeibeamte gegen Kollegen vor Gericht nicht aussagen.

Krüger wünscht sich eine ernstere Auseinandersetzung innerhalb der Polizei in Deutschland mit dem Thema sowie auch eine konsequentere Strafverfolgung von Polizeibeamten. Laut dem grünen innenpolitischen Sprecher Vasili Franco seien andere Strukturen in der Justiz vonnöten, um Gewalt durch Polizisten konsequenter aufzuarbeiten und zu ahnden. „Ermittlungen gegen Polizisten sollten von unabhängigen Ermittlungsstellen geführt werden“, so Franco. „In England oder Dänemark ist das bereits heute Standard.“