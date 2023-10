Kaum ein Ort in Berlin wirkt so gut bewacht wie das Kanzleramt. Rechts und links des Gebäudes parkt am Dienstag jeweils ein Polizeiwagen, auf der rechten Seite stehen Polizisten und unterhalten sich. Plötzlich rennen mehr als 20 Personen auf die linke Seite des Kanzleramts zu, ziehen sich beim Laufen orangefarbene Westen über und beginnen, an die weiße Wand und auf den Boden zu pinseln: „Olaf lügt, Olaf lügt, Olaf lügt“, in krakeliger Schrift.

In Sekundenschnelle gehen von allen Seiten Polizeikräfte dazwischen, in Uniform und Zivil. Sie stoßen die Aktivistinnen im hohen Bogen auf den Asphalt und drücken sie auf den Boden. Ein Mann, der laut „Polizei“ ruft, pinselt zwei Personen sogar ins Gesicht. Die Protestler lassen sich nicht beirren, wer nicht festgehalten wird, malt einfach weiter. Vor dem Geschehen stellen sich über 40 weitere Flinta* auf (Anm. d. Red.: Flinta steht für Frauen, Lesben, intersexuelle, nicht-binäre, trans- und agender -Personen). Sie halten Schilder in die Höhe und skandieren immer wieder: „Klimakanzler – Lügenkanzler“.

Im Dezember 2021 hatte die Letzte Generation schon einmal mit Farbeimern und Pinseln vor dem Kanzleramt protestiert: „Essenretten-Gesetz Jetzt“ und „Agrarwende 2030“ stand damals auf derselben Wand. An diesem Dienstagmorgen fand nun der Gerichtsprozess dazu statt, die Aktivistinnen wurden wegen Sachbeschädigung verurteilt. Aus diesem Anlass sind sie nun mit mehr als 60 Frauen an den Ort zurückgekehrt, an dem sie schon damals protestierten.

Melanie Guttmann, Lea Bonasera und Miriam Meyer wurden an diesem Tag für eine andere Aktion vor dem Kanzleramt verurteilt. Benjamin Pritzkuleit

Lea Bonasera, Melanie Guttmann und Miriam Meyer malen dieses Mal nicht selbst, sondern sie halten Schilder mit der Aufschrift „Olaf lügt“ hoch. „Am gleichen Tag, an dem sein Expertenrat gesagt hat, dass alle Ziele bezüglich des Klimaschutzes gerissen werden, hat er sich hingestellt und gesagt, er habe die Situation im Griff“, sagt Guttmann. „Das heißt, er belügt uns alle wissentlich!“ Guttmann sagt auch, dass im Prozess versucht worden sei, ihnen die Kosten für einen Graffitischutz am Kanzleramt in Rechnung zu stellen, „was rechtlich natürlich überhaupt nicht legal ist“, so Guttmann.

Frauen im Widerstand

Der Expertenrat hatte im August die Maßnahmen des Klimaschutzgesetzes als unzureichend bezeichnet, um bis 2045 klimaneutral zu werden. Olaf Scholz sagte dazu: „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit den Maßnahmen genau das tun, was man braucht, damit Deutschland 2045 CO₂-neutral wird.“



Die Letzte Generation hatte bei ihrem Hungerstreik und nach ihrer Gründung ein Essenretten-Gesetz gefordert. Später wurden ein Tempolimit von 100 auf deutschen Autobahnen und das 9-Euro-Ticket zu ihren Kernforderungen. Nun fordert sie die Regierung auf, bis 2030 vollständig aus fossilen Energieträgern auszusteigen und diese ab sofort nicht mehr mit Subventionen zu fördern. Einen Gesellschaftsrat fordert sie konstant.

Um diese Ziele zu erreichen, polarisiert die Letzte Generation mit Klebeaktionen auf der Straße. Autofahrer und Passanten fordern die Aktivisten häufig auf, doch im Regierungsviertel zu protestieren. Das tun sie an diesem Dienstag wieder. Warum heute nur Flinta* dabei sind? „Frauen spielen eine große Rolle im Widerstand“, sagt Sprecherin Marion Fabian, die die Aktion an diesem Montag als „fantasievoll“ bezeichnet. Im Prozess habe man die drei Aktivistinnen „herablassend“ als „junge Damen“ bezeichnet. Das habe die Letzte Generation aufgegriffen, deshalb sei das nun ein „Damenprotest“.

„Aua“, ruft eine ältere Frau laut, als ein Polizist ihr einen so kräftigen Stoß gibt, dass sie im hohen Bogen auf die Steinplatten fällt. „Pinsel fallen lassen“, sagt ein Beamter, der eine andere Frau festhält. Eine Aktivistin, die mit einem Schild unterstützt, bedankt sich laut bei den Frauen, die bereits gefesselt am Boden sitzen. Sie spricht von einer „klitzekleinen Sachbeschädigung“ im Vergleich zu dem, „was auf uns zukommt“.



Auf Nachfrage erklärte die Berliner Polizei, dass es sich bei dem Mann, der den Aktivistinnen ins Gesicht malte, nicht um einen Beamten gehandelt habe. Der Mann hatte laut „Polizei“ gerufen, die Polizisten im Umkreis gingen nicht dazwischen. Mehrere Männer waren vor Ort, die als Beamte in Zivil Personen festhielten.