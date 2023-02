Klima-Kleber behindern Rettungswagen der Berliner Feuerwehr

Der Rettungswagen stand am Montag wegen der Blockade im Stau. Die Feuerwehr musste einen zweiten Rettungswagen schicken.

Mitglieder der Gruppe Letzte Generation blockieren seit einem Jahr immer wieder Straßen in Berlin. Am Montag sorgten sie am Messegelände dafür, dass ein Rettungswagen nicht durchkam. Volkmar Otto