Die Mitglieder der Letzten Generation sitzen während ihrer Pressekonferenz am Freitag vor dem Bundeskanzleramt am gleichen Holztisch, an dem auch Luisa Neubauer von Fridays for Future Anfang der Woche saß. Am Freitag sitzen neben Aktivisten auch Professoren sowie eine Polizistin an diesem Tisch. Wie bei Fridays for Future geht es am Freitag vor allem um eines: den Klimaschutz.

Die Aktivisten wirken entschlossen. In den kommenden Wochen wollen sie die „Leute in Bewegung bringen“, verkünden sie – auch wenn das für Autofahrer eher Stillstand bedeutet. Der August 2023 war der zweitwärmste Monat, der jemals gemessen wurde, sagt Sprecherin Clara Hinrichs. Auch deshalb füge sie an: „Unsere Proteste werden dauerhaft sein – stärker und intensiver als je zuvor.“ In Berlin seien ab kommender Woche wieder Aktionen geplant.



Sie holt einen Zettel aus ihrer Tasche und liest eine Inventar-Liste vor, die in den kommenden Wochen zum Einsatz kommen sollen: Brot, Stangen für einen Höhenlauf, Blaumänner, Tröten, SUVs, 6000 Sonnenhüte und vieles mehr. „Sie werden Protestbilder sehen, die Sie sich vermutlich noch nicht einmal vorstellen können.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Olaf Scholz ein unehrlicher „Klimakanzler“

Olaf Scholz wird von den Aktivisten mit gestikulierten Gänsefüßchen als unehrlicher „Klimakanzler“ bezeichnet. Mit jeder Tonne CO2, die Deutschland ausstoße, erhöhe sich die Wahrscheinlichkeit enorm, dass das Klimasystem kollabiert. Der Geologe Nikolaus Froitzheim, ein Aktivist aus Bonn, sagt: „Für Wissenschaftler wie mich war und ist diese Realitätsverweigerung zum Verzweifeln.“ Die Regierung von Olaf Scholz tue nicht genug für den Klimaschutz. Die Gruppe fordert deshalb eine politische Wende.

Die Forderungen der Letzten Generation: Der geplante Aussteig aus Erdöl, Gas und Kohle im Jahr 2045 sei viel zu spät, die Aktivisten fordern ihn bis 2030. Außerdem sie ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf Autobahnen, ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket und einen Gesellschaftsrat, der aus Bürgern besteht und Maßnahmen für den Klimaschutz erarbeitet.

Carla Hinrichs, Sprecherin der Letzte Generation, während der Pressekonferenz am 8. September Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Die Protestformen der Letzten Generation sind allerdings in den vergangenen Monaten immer umstrittener geworden. Dazu gehören Straßenblockaden, bei denen sich Mitglieder mit Sekundenkleber auf dem Asphalt festkleben und Staus verursachen, oder Aktionen in Museen und Geschäften, die in der Vergangenheit unter anderem mit Farbe oder Suppe beworfen wurden. Etwa 85 Prozent der Deutschen finden die Aktionen der Letzten Generation laut Umfragen „nicht gut“. Zunehmend gerät die Gruppe auch in das Visier der Strafverfolgungsbehörden, zahlreiche Aktivisten wurden bereits zu Geldstrafen verurteilt. Die CDU und AfD haben die Gruppe schon als „Klima-RAF“ beschrieben.

Unangenehm, das eigene Gesicht in der Motorhaube gespiegelt zu sehen

Gegenüber der Berliner Zeitung sagt Clara Hinrichs am Freitag: „Unser Protest ist hoch-demokratisch.“ Mehrere Aktivisten seien bei Protesten bereits angegriffen worden, dennoch habe die Gruppe niemanden angezeigt. Hinrichs habe Verständnis dafür, „dass sich viele Leute von uns eingeengt und gestört fühlen“. Es sei aber auch unangenehm, das eigene Gesicht in der Motorhaube gespiegelt zu sehen und Angst zu haben, dass das Auto einfach losfahre. „Wir wünschen uns, schnellstmöglich von der Straße runterzukommen und in unseren Alltag zurückzukehren.“ Das sei eine Option, wenn die Regierung Klimaschutz betreibe.



In 50 Jahren, wenn der Klimawandel seine volle, verheerende Wirkung entfalte, werden diejenigen in Kritik stehen, die heute nicht handeln, davon ist die Gruppe überzeugt. In der Zukunft seien die Verantwortlichen die eigentlichen „Klimaterroristen“. Deshalb sagt die Gruppe, sie „werde Berlin nicht verlassen, bevor die politische Wende da ist“. Das Motto lautet: „Weg von fossil, hin zu gerecht!“