Letzte Generation: Löcher auf den Straßen könnten noch teuer werden

Ein Polizist läuft von hinten an eine Gruppe teils klebender Mitglieder der Protestgruppe Letzte Generation heran. Schon auf ein paar Meter Entfernung guckt der Polizist zur Demonstrantin, die von ihm aus ganz links auf der Fahrbahn sitzt. „Tach, Frau Gomez, kleben wir heute wieder?“, fragt er die Demonstrantin. Offensichtlich kennen sich die beiden schon von früheren Straßenblockaden der Letzten Generation. Doch hat sich Lilli Gomez an diesem Donnerstagmorgen etwas Neues einfallen lassen. Sie hat zu dem Sekundenkleber, mit dem sie ihre Hand an der Prenzlauer Allee befestigt, auch Sand gemischt. Noch eine Weile klebt sie an der Straße, nachdem ihre vier Mitstreiterinnen und Mitstreiter von der Straße auf den Gehweg neben ihr gebracht wurden.

Das einfache Bepinseln der Hand durch Speiseöl und in manchen Fällen Aceton, wie es seit über einem Jahr Routine bei den Polizeieinsätzen nach den Straßenblockaden ist, reicht nicht mehr, um Gomez zeitnah von der Straße zu lösen. Also stehen ein paar Polizisten vor der jungen Demonstrantin und überlegen, lange. Nach einiger Zeit erklärt einer der Beamten der Berliner Zeitung, dass es „wohl auf eine Flex hinauslaufen wird“. Als die technische Einheit der Polizei eintrifft, setzen die Beamten Gomez Kopfhörer und eine Atemmaske auf, bedecken ihren Arm mit einer Decke. Dann flexen sie zuerst in einem Quadrat vier Schnitte in den Asphalt und brechen das Quadrat dann mit Hammer und Meißel aus der Straße. An Gomez’ Hand bleibt der Asphalt, in der Straße ein Loch.

Immer häufiger müssen Mitglieder der Letzten Generation seit dem Beginn ihrer neuen Protestwelle am 19. April auf diese Art von Berliner Straßen geflext werden. Auf der Sonnenallee in Neukölln, der Kaiserdammbrücke und am Ernst-Reuter-Platz in Charlottenburg rückte die Polizei schon mit Winkelschleifern an. Der Einsatz auf der Prenzlauer Allee war nur das neueste Beispiel, aber wahrscheinlich nicht das letzte. Schlaglöcher auf Berliner Straßen sorgen ohnehin schon für viel Ärger bei Berlinerinnen und Berlinern. Dazu kommen jetzt also noch die Löcher, resultierend aus den Klebeaktionen.

Die Bezirksämter können hier vorerst Entwarnung geben. Auf Anfrage der Berliner Zeitung erklären die Straßen- und Grünflächenämter von Neukölln und Charlottenburg-Wilmersdorf, dass die entstandenen Löcher zeitnah zumindest provisorisch geschlossen werden. Der Bezirk Neukölln rechnet dafür mit Kosten von rund 400 Euro. Fahrspuren müssten für die Reparatur nicht gesperrt werden, so die Pressestelle des Bezirks gegenüber der Berliner Zeitung.

Wer übernimmt am Ende die Kosten?

Diese schnellen Lösungen sollen allerdings nicht Dauerzustand bleiben, geht es nach der zuständigen Abteilung des Bezirksamts Charlottenburg-Wilmersdorf. „Die schnelle provisorische Schließung ist wirklich nur eine Sofortmaßnahme“, teilt das Bezirksamt mit, „eine fachgerechte Wiederherstellung steht noch aus.“ Über den Zeitpunkt dieser Wiederherstellung könne noch keine Auskunft gegeben werden. Bei einer Fläche von 0,15 Quadratmeter und einer Tiefe von 15 bis 20 Zentimeter geht der Bezirk allerdings von Kosten von rund 2500 Euro für diese Wiederherstellung aus.

Auf die Letzte Generation könnten in Zukunft also noch einige nicht unerhebliche Kostenstellen für diese Wiederherstellungen zukommen. Denn zwar zahlen vorerst die Bezirke diese Ausbesserung, doch „sollte jemand von der Letzten Generation etwas kaputt gemacht oder beschädigt haben“, teilt das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf mit, „muss er am Ende die Rechnung bezahlen.“

Wenn sich Frau Gomez in Zukunft also noch mal für 9-Euro-Ticket, Tempolimit und Gesellschaftsrat auf Berliner Straßen klebt und wieder mit einer Flex losgeschnitten werden muss, könnte es auch für sie teuer werden.