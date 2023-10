Rolf Meyer sitzt auf der Straße des 17. Juni. Überall um ihn herum schütten Menschen Sand auf ihre Hände, dann drücken sie Sekundenklebertuben aus und greifen zu Spraydosen mit Aktivator, der das Gemisch schnell härtet. Anschließend kommt die zweite Schicht Sand darauf. Es sieht ein bisschen so aus wie ein Sandkastenspiel.



Der 56-Jährige aus Bremen bewegt sich dagegen kaum, blickt zur Siegessäule und seufzt. „Ich fühle mich echt verantwortlich“, sagt der Physiker und meint damit die Klimakatastrophe, und dass er dreißig Jahre sein Leben gelebt und nicht protestiert hat. „Ich weiß nichts Besseres, aber ich gehe definitiv nicht weg.“ Auch, ob er sich heute noch festklebt, wisse er noch nicht.

Die Letzte Generation hatte zum Massenprotest an diesem Samstag auf der so zentralen wie geschichtsträchtigen Straße aufgerufen. Er richtet sich gegen fossile Energieträger und Subventionen in diesem Bereich. Gekommen sind nach Schätzungen der Polizei etwa 500 Teilnehmer, die Veranstalter haben zwischen 1100 und 1700 Menschen gezählt. Vom Brandenburger Tor aus laufen sie über Farbreste vorheriger Aktionen die Straße entlang und machen vor der Siegessäule Halt für eine Kundgebung.

Bunte Fahnen wehen, Seifenblasen fliegen und Trommeln tosen. Kinder malen mit Kreide auf die Straße. Die Demonstrierenden singen und lachen viel. Doch Rolf Meyer macht ein ernstes Gesicht, seine Stimme klingt eindringlich. Subventionen für fossile Energien seien „Lenkungsinstrumente“ des Staats. „Damit steuert uns die Regierung in die Klimakrise“, sagt er. Meyer ist hier für seine Kinder und sein einjähriges Enkelkind. Sein Redefluss ist kaum zu stoppen. Meyer spricht immer weiter, über Dienstwagen, die von der Steuer abgesetzt werden, über Fischer im Senegal, deren Lebensgrundlage zu Fischmehl verarbeitet und an Lachse verfüttert werde und über das brutale Vorgehen der Polizei beim Protest in den Niederlanden, bei dem er mit dabei war.

Rolf Meyer ist der Meinung, dass ziviler Widerstand wirksam ist. Sabine Gudath

Extinction Rebellion Niederlande unterstützt, deutsche XR haben abgesagt

Extinction Rebellion (XR) hat in Den Haag 27 Tage in Folge um 12 Uhr eine wichtige Autobahn blockiert, die Letzte Generation unterstützte sie bei ihrem Protest gegen Subventionen für fossile Energieträger. Mit Erfolg: Das Parlament hat einem Antrag zugestimmt, der die Regierung auffordert, „Szenarien aufzustellen“, um die Subventionen von jährlich bis zu 46 Milliarden Euro innerhalb von zwei, fünf oder sieben Jahren abzubauen.



An diesem Samstag sind Extinction Rebellion aus den Niederlanden im Gegenzug hier, um die Letzte Generation zu unterstützen. Extinction Rebellion Deutschland hat ihre Demonstration am Brandenburger Tor an diesem Tag dagegen abgesagt, wegen der „weltpolitischen Lage“. Gemeint ist offenbar der Israel-Gaza-Krieg, der zuletzt auf Berlins Straßen zu Ausschreitungen führte. Kritik wurde laut, die Polizei würde momentan an anderer Stelle benötigt.

Henning Jeschke klettert zwischendurch auf eine Straßenlaterne. Sabine Gudath

Fragt man Rolf Meyer danach, findet er klare Worte. Auf der Straße des 17. Juni seien sie „weit weg davon“. Damit meint er die für 14 Uhr geplante Kundgebung am Brandenburger Tor „Frieden im Nahen Osten“, die kurzfristig an den Hauptbahnhof verlegt wurde. Die Letzte Generation stünde in engem Kontakt mit der Polizei, sagt Meyer: „Die Polizei hat gesagt, sie hat keine Sicherheitsbedenken und keine Kapazitätsbedenken“. Extinction Rebellion Deutschland hat sich dem Protest trotzdem nicht angeschlossen.



Henning Jeschke, Mitgründer der Letzten Generation sagt, Extinction Rebellion Deutschland habe offenbar Angst, dass ein negatives Bild entsteht.

Warum sieht die Letzte Generation nicht ebenfalls vom Protest ab, um die Ressourcen der Polizei zu schonen? „Dann ginge man in eine gefährliche Richtung von Kalkulation mit einem grundlegenden Recht, was man nicht wegnehmen sollte“, sagt Henning Jeschke. Er meint damit das Recht zu demonstrieren. Die Polizei sei gut vorbereitet, sagte ein Sprecher am Freitag. Unterstützungskräfte von der Bundespolizei und aus anderen Bundesländern seien angefragt.



Die Polizei hat an diesem Tag auch Hunde dabei, die laut bellen und an der Leine zerren. Sie tragen einen Maulkorb, aber kommen manchen Protestlern sehr nah. So etwas habe er noch nie erlebt, sagt Meyer. Er frage sich, wofür die Hunde ausgebildet sind.

Die Polizei fordert die Letzte Generation auf, den südlichen Fahrstreifen zu verlassen und ihre Versammlung auf dem nördlichen weiterzuführen. „Das Ankleben auf der Fahrbahn hat zu unterbleiben“, schallt es durch das Megafon. Etwa fünfzehn Menschen schütten Sand auf ihre Hände, die Polizisten stehen ein paar Meter weiter auf dem Gehsteig.



Am 25. November um 12 Uhr ist der nächste Protest auf der Straße des 17. Juni angekündigt.