Letzte Generation nach Prozess: „Wir werden uns sowieso noch mal sehen“

Mit einem Lächeln verlässt Lars W. am Dienstag um 11 Uhr den Saal 4092 des Amtsgerichts Tiergarten in Berlin. Dabei ist er nicht freigesprochen worden, sondern wurde verurteilt, wegen Nötigung im Zuge einer Aktion der Letzten Generation. Er muss nun eine Strafe von 1200 Euro zahlen. Der 32-jährige Bildungsreferent sagt, er bereue nichts und werde weitermachen. Das Urteil könne er nicht verstehen.

Als der Prozess 9.30 Uhr beginnt, geht es zunächst um eine Sitzblockade, die vor einem Jahr auf der A100 an der Hermann-Maaß-Brücke bei Berlin stattfand. An der Aktion sollen circa zehn Mitglieder der Letzten Generation teilgenommen haben und ungefähr die Hälfte die Fahrbahn blockiert haben. Dadurch habe sich etwa eine Stunde lang ein Stau von unklarer Länge gebildet.

Lars W. will keiner von ihnen gewesen sein. Nach eigenen Angaben sei er nur auf der Fahrbahn zwischen den bereits aufgehaltenen Autos entlanggelaufen und habe sein Transparent hochgehalten. Dann sei er von anwesenden Beamten dazu aufgefordert worden, sich von der Fahrbahn zu entfernen. „Nein, ich würde hier gerne noch ein bisschen weitergehen“, habe Lars W. laut seiner Aussage vor Gericht geantwortet, woraufhin er von Beamten zu den anderen Teilnehmern gezerrt worden sei.

Die Staatsanwaltschaft zweifelt an diesem Bericht. Doch von den vier Polizisten, die als Zeugen geladen wurden, kann sich keiner an Lars W. erinnern, auch nicht, ob er denn nun Teil der Sitzblockade war oder nicht. Nötigung der Autofahrer, also die Autos durch eine Blockade zum Anhalten zu zwingen, lautete die Anklage. Dies habe sich nicht beweisen lassen, meint Lars W., und plädiert für den Freispruch. „Ich habe nicht vor, mich herauszumogeln“, sagt er dem Richter, „wir werden uns wegen anderer Verfahren sowieso noch mal sehen“.

Er vertritt sich selbst, wird begleitet von seiner Freundin und bleibt ruhig und optimistisch. Auch nachdem der Richter ihn schlussendlich doch verurteilt. Selbst wenn er nicht Teil der Blockade gewesen sei, habe er diese genutzt und toleriert und sei Mitglied der Bewegung, so die Begründung. Der Richter kommentiert bei der Urteilsverkündung: „Das ist doch ähnlich wie bei einem Banküberfall – auch wenn das nicht der beste Vergleich ist. Beide wollen ans Geld, einer geht eben in die Bank, der andere steht Schmiere.“ Beide verfolgen in diesem Szenario das gleiche Ziel, so auch Lars W. und die anderen Aktivisten.

Er selbst halte auch diese Art des Protestes für ein ungeeignetes Mittel, verstehe den Zusammenhang nicht zwischen Sitzblockaden und Beeinflussung der Politiker. „Wie soll das denn funktionieren?“, fragt der Richter. Lars W. schweigt. Später sagt er der Berliner Zeitung, dass er diese Wahrnehmung überhaupt nicht verstehen könne: „Da habe ich mich gefragt: Wie sollen denn sonst Demonstrationen funktionieren? Das ist ein Schlag ins Gesicht für die Versammlungsfreiheit. Es offenbart etwas von ‚Bleibt mal schön in der Reihe!‘“

Überrascht sei er nicht über den Ausgang des Prozesses. „Ich habe mir das schon so vorstellen können“, sagt er, und dass er auf jeden Fall Berufung einlegen will. Lars W. war noch bis vor eineinhalb Jahren klinischer Psychologe, dann habe er den Beruf aufgegeben, um „den Kampf aufzunehmen“, wie er sagt. Jetzt, als Bildungsreferent, verdiene er circa 500 € monatlich, bezahle für sein Zimmer in einer Wohngemeinschaft allerdings auch genau das. Den restlichen Lebensunterhalt leiste er sich von Ersparnissen und Spenden. Um die Strafe mache er sich keine Sorgen: „Irgendwie funktioniert es immer.“

Die Entwicklung der Letzten Generation sieht er positiv. In den vergangenen Jahren sei die Dynamik immer heftiger geworden, in beide Richtungen allerdings. Sowohl die Medienberichte als auch die Aussagen von Politikern, aber auch besonders die Teilnehmerzahlen. „Wir haben das mit 24 Leuten angefangen, mittlerweile sind wir um die tausend“, erzählt er. Er habe den Eindruck, sie seien stärker als je zuvor. Berichte von schwindender Unterstützung würden sich nicht bestätigen.

Aber er verstehe auch den Gegenwind: „Starke Gefühle bei diesen Themen sind notwendig. Ich finde diesen Protest auch nicht bei jedem Anliegen berechtigt. Aber ich glaube, dass wir als Gesellschaft letztendlich das Richtige wollen. Sonst gehen wir schnurstracks in eine menschenfeindliche Zukunft“, sagt der ehemalige Psychologe.