Die Reformationskirche in Moabit füllt sich gegen halb zwölf Uhr. Die Mitglieder der Letzten Generation fallen sich in die Arme, plaudern und essen gemeinsam. Es ist die Auftaktveranstaltung einer Reihe von Blockaden, die die Gruppe für den Herbst angekündigt hat. In der nächsten Woche soll es losgehen.



Deshalb trifft sich die Letzte Generation an diesem Mittwoch zum Brunch und zu einem anschließenden Protestmarsch. In den nächsten drei Monaten wollen sich die Aktivisten wieder verstärkt auf Berliner Straßen kleben. Sie bezeichnen es als „Wendepunkt“. Dafür mobilisieren sie bereits seit Wochen neue und erfahrene Mitglieder. In der Kirche sieht man überall lächelnde Gesichter, die Stimmung ist fröhlich, fast euphorisch. Freuen sie sich etwa auf die Klebeaktionen?

Alexander Rose meint, Freude sei das falsche Wort. „Viele fiebern darauf hin, endlich aufzuhören zu reden, zu planen“, sagt er. „Sie wollen sich der Klimakatastrophe in den Weg stellen.“ Doch manche hätten vor den Blockaden auch Angst, würden sich teilweise sogar übergeben. Ein junger Mann aus Potsdam, der mit am Tisch sitzt, hebt die Hände und signalisiert so, dass er dazugehört.



Rose holt sich einen zweiten Teller voller Hummus, Salat und Brot und erzählt von dem Gefühl, nicht allein zu sein, und davon, wie sehr die Bewegung in jüngster Zeit gewachsen sei. Rose ist für die Organisationsentwicklung der Gruppe zuständig und sagt: „Ich kenne gerade mal die Hälfte hier.“

Alexander Rose ist für die Organisationsentwicklung der Letzten Generation zuständig. Sabine Gudath

Repressionen machen die Letzte Generation stärker, sagt eine Rednerin

Am Eingang stehen QR-Codes, die zu unterschiedlichen Messenger-Kanälen führen: Bettenbörse, Bezugsgruppen, Küche – in den kommenden Wochen gibt es für Mitglieder viele Aufgaben in Berlin. Am Büfett unterhalten sich zwei Menschen über die Anfahrt: mit dem Deutschlandticket aus Stuttgart, elf Stunden lang. Menschen in Warnwesten stehen am Eingang, um die Fragen der neuen Mitglieder zu beantworten. Aber auch beim Gang zur Toilette oder am Tisch gehen die Menschen aktiv auf andere zu: „Bist du das erste Mal dabei? Lebst du in Berlin? Wie bist du auf uns aufmerksam geworden?“

Die Frage klingt seltsam angesichts der großen Aufmerksamkeit, die die Letzte Generation auf sich zieht. Während der Reden wird klar, dass es darum geht, herauszufinden, was die neuen Mitglieder dazu bewegt hat, tatsächlich in die Kirche zu kommen. Gerade Inhaftierungen, negative Schlagzeilen oder Hausdurchsuchungen sorgten für Empörung und noch mehr Zulauf. Eine Rednerin sagt, dass Repressionen die Bewegung nur noch stärker machten, auch Strafen seien angesichts der Folgen der Erderwärmung keine Bedrohung: „Wir können also nur gewinnen – ziehen wir’s durch!“, sagt sie und bekommt Applaus.

Eva will den Protest mit Deeskalation und Kommunikation unterstützen. Sabine Gudath

Eva fährt mit ihrem Rollstuhl vor die Kirche, um ihre Schutzmaske abzunehmen und sich eine Zigarette zu drehen. Ihre Aufgabe sieht die 55-Jährige in erster Linie darin, zu deeskalieren und zu kommunizieren. „Früher war ich auf Twitter sehr aktiv, jetzt organisiere ich verschiedene Gruppen auf Signal“, sagt sie. Bei Protesten klebe sie sich nicht fest, aber sie spricht mit aufgeregten Autofahrern oder der Polizei. Sie habe sich dem Protest auf der Straße angeschlossen nach der Hausdurchsuchung bei ihrer Sprecherin Carla Hinrichs und der Sperrung der Website. Das sei für sie aber nicht immer einfach. „Emotional nimmt mich mit, wenn mich niemand abholt“, sagt sie. Für die Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln brauche sie Unterstützung, aber auch bei den Aktionen selbst.



Nach dem Essen und den Reden werden Warnwesten verteilt, die Polizei wartet bereits vor der Tür. Etwa 150 Menschen bewegen sich langsam nach draußen. Die Demo zieht die Invalidenstraße entlang, bis in den Invalidenpark. Es fängt an zu regnen, doch sie gehen weiter. Entschlossen und genauso langsam.