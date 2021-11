Berlin - Am Alexanderplatz wird jetzt auch das letzte noch freie Grundstück bebaut. Auf dem Areal an der Karl-Liebknecht- Ecke Gontardstraße soll direkt vor dem Panoramahaus ein neues Büro- und Geschäftshaus entstehen. Das teilten die Projektpartner – die vor mehr als 20 Jahren in Berlin gegründete DVI Gruppe, die Formac Consult Real Estate GmbH (F.C.R.E) und die Sascha Gechter Management GmbH – am Mittwoch mit. Die Bauarbeiten haben vor vier Wochen mit dem Aushub der Baugrube begonnen.