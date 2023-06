„Leuchtturm jüdischen Lebens“: Erster Campus in Berlin seit dem Holocaust

Die Jüdische Chabad-Gemeinde Berlin steht kurz vor der Fertigstellung eines für Berlin einzigartigen Projekts: Ende Juni soll der „Pears Jewish Campus“ in Charlottenburg-Wilmersdorf eröffnet werden. Es ist der erste jüdische Campus in Berlin seit dem Holocaust. Rabbiner Yehuda Teichtal: „Der siebenstöckige Campus im Herzen Berlins ist einer der größten Leuchttürme unter den jüdischen Zentren in Europa.“ Auf 8.000 Quadratmeter wird der Campus eine Kita und Schule für 500 Kinder umfassen, Sport- und Veranstaltungsräumlichkeiten, ein Café, ein Kino und ein Kulturzentrum. Die Veranstaltungshalle soll der größte öffentliche Raum in Berlin werden, der durch Sonnenlicht beleuchtet wird. Die Kosten für den Bau belaufen sich auf 40 Millionen Euro. Der Campus soll laut Teichtal ein Ort für eine „positive und lebendige jüdische Zukunft“ sein und außerdem für alle Religionen sein, um einen Raum „für Toleranz und Offenheit für alle gemeinsam zu gestalten“. Damit das Projekt jedoch wirklich vollendet werden kann, muss noch eine Lücke in der Finanzierung geschossen werden. „Es gibt jedoch noch einen letzten Hügel zu erklimmen, um dieses bahnbrechende Projekt zu vollenden“, sagt Teichtal. Konkret fehlt ein Betrag von 1,5 Millionen Euro. Teichtal hat bereits Zusagen von 20 Großspendern, die jeweils 50.000 Euro zugesagt haben. Die fehlenden 500.000 will die Gemeinde über einen Spendenmarathon hereinholen. Zu diesem Zweck findet am Sonntag, den 4. Juni, eine 36-stündige Crowdfunding-Kampagne statt. Die Website ist über den Link Charidy.com/campus zu erreichen. Teichtal sagt, dass jede Spende hilft, auch kleine Beiträge von fünf oder zehn Euro seien willkommen. Er verweist auf die Möglichkeit, dass mehrere Personen gemeinsam spenden könnten, indem sie sich auf der Website als Teams registrieren.

Teichtal hat sich mit der Chabad-Gemeinde in den vergangenen Jahren unter anderem bei der Unterstützung von Flüchtlingen aus der Ukraine engagiert. Die Gemeinde integriert die Flüchtlinge in eignen Programmen und ermöglicht ihnen den sozialen und beruflichen Einstieg in das Leben in Deutschland. Teichtals Mission: Nach dem Holocaust und der Ermordung von sechs Millionen europäischer Juden soll die jüdische Gemeinschaft wieder eine positive Zukunft in Deutschland haben. Dazu wolle man einen Beitrag leisten, indem man bewusst auf den Dialog und die Offenheit setzt. Die Spenden für den neuen Campus sieht Rabbiner Teichtal als Zeichen des gemeinsamen Aufbruchs in eine neue Epoche. Teichtal: „Berlin ist eine Stadt der Vielfalt, und es ist großartig, dass das Judentum heute wieder ganz selbstverständlich Teil des gesellschaftlichen Lebens in dieser Stadt ist.“