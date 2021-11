Berlin - Das Berliner Gaslaternen-Freilichtmuseum im Tiergarten wird es nicht mehr lange geben. Die Auflösung des seit 1978 ausgestellten Ensembles von insgesamt 103 Leuchten an 90 Positionen zwischen Straße des 17. Juni entlang des Parkwegs bis zur Schleusenbrücke ist beschlossene Sache. Das Problem besteht nicht im fehlenden Willen vonseiten der Betreiber in der Senatsverwaltung für Umweltschutz und Verkehr. Das Problem geht von einer kleinen Zahl von Berlinerinnen und Berlinern sowie zeitweilig in der Stadt Weilenden aus.