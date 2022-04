Nun wird es also doch noch geschehen. In den nächsten Wochen sollen in Berlin die ersten Straßenlaternen zu Ladepunkten für Elektroautos aufgerüstet werden. 200 solcher E-Mobil-Steckdosen werden zunächst in Marzahn-Hellersdorf und in Steglitz-Zehlendorf installiert. Weitere 800 Laternen könnten folgen, was aber noch offen ist. Sicher ist dagegen, dass der Bedarf nach Stromzapfsäulen stetig wächst. Denn auch im vergangenen Jahr hatte sich der Bestand allein an reinen Elektroautos in Berlin erneut auf mittlerweile etwa 19.000 Pkw verdoppelt.

Dass man für deren Versorgung auch einige der mehr als 250.000 Berliner Straßenlaternen nutzen könnte, war von Anfang an eine überzeugende Idee. Schließlich müssen für einen solchen Ladepunkt keine neuen Leitungen verlegt und keine Bürgersteige aufgerissen werden. In einer Stunde könnte eine Ladesäule entstehen. Mit Schraubenzieher statt Bagger. Eigentlich ganz einfach.

Deutsche Behörden forderten Laternendisplay statt Handyanzeige

Tatsächlich hatte das 2008 gegründete Berliner Start-up Ubitricity dafür schon 2012 eine Lösung vorgestellt. Während das inzwischen zum Shell-Konzern gehörende Unternehmen in Großbritannien bereits 5000 Laternen aufgerüstet hat und dort bis 2025 weitere 45.000 folgen sollen, kam Ubitricity in seiner Heimatstadt nie über kaum drei Dutzend „Test-Laternen“ hinaus.

Das sollte sich 2019 ändern. Im Rahmen des vom Bund geförderten Projekts „Neue Berliner Luft“ wollte das Unternehmen 1000 Laternen in der Stadt umbauen. Doch bald stellte sich heraus, dass die bestechende Einfachheit der Ubitricity-Lösung mit der Kompliziertheit deutschen Eichrechts und deutscher Einbaunormen nicht zu vereinbaren war. So verlangten hiesige Behörden etwa ein Display an der Laterne, während den Briten das Smartphone genügt, um Preis und Stromfluss anzuzeigen.

Ubitricity So sieht die britische Lösung aus.

In der Folge musste der Auftrag neu ausgeschrieben werden. Ubitricity entwickelte zusammen mit der ebenfalls aus Berlin stammenden Firma Ebee ein neues Produkt für den deutschen Markt, das nun an die Laterne angedockt werden muss. Ende Oktober war die Lösung einsatzbereit, man bewarb sich erneut. Nachdem Ende Januar die Bewerbungsfrist für den Auftrag abgelaufen war, bekam Ubitricity nun tatsächlich den Zuschlag für den Umbau Berliner Straßenlaternen. Endlich zu Hause.

Bei Ubitricity ist die Freude freilich groß. Nun werde das Erfolgsmodell des Laternenladens aus Großbritannien nach Deutschland übertragen, heißt es dort mit dem unüberhörbaren Unterton, dass Berlin und Deutschland das alles hätten auch schon viel früher haben können. Dafür soll es nun aber zügig gehen. „Ende Juni werden die 200 Punkte installiert sein“, sagt Nicole Anhoff-Rosin von Ubitricity.

In Steglitz-Zehlendorf wird noch geprüft

Das scheint allerdings ziemlich optimistisch. Im Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf hieß es jedenfalls, dass die Prüfungen für die Umbauten der Laternen noch nicht vollständig abgeschlossen seien. Einzelne Standorte wie etwa Herrfurthstraße 10–12, Liebenowzeile 15 und Leydenallee 7 stünden zwar fest, doch könne man nicht sagen, wann die erste Laterne als Ladesäule genutzt werden kann. Dies hänge „vom Abschluss der bezirklichen Prüfung, dem Ausschreibungsverfahren und von technischen Gründen (Masttausch) ab“. Wie es um die Vorbereitungen in Marzahn-Hellersdorf steht, ist indes unklar. Die zuständige Bezirksstadträtin Juliane Witt wollte auf Nachfrage keine Auskunft geben.

Dennoch sollen 800 weitere Laternen folgen. Wie in der Berliner Verkehrs- und Umweltverwaltung zu erfahren war, habe das Land Berlin dafür beim finanzierenden Bundeswirtschaftsministerium bereits die Projektverlängerung beantragt, und Verwaltungssprecher Jan Thomsen ist zuversichtlich. „Wir gehen davon aus, dass dem Antrag entsprochen wird“, sagt er. Thomsen rechnet im Juni mit einer Entscheidung. Einige Laternenladepunkt sollen dann auch noch in anderen Berliner Bezirken entstehen. Randlage bevorzugt.

Die ausgerüsteten Laternen bieten eine Ladekapazität von bescheidenen 3,7 Kilowatt und eigenen sich vorzugsweise, um das E-Auto über Nacht aufzuladen. Anwohner können die Laternenladepunkten zu den Tarifen ihres Mobility Service Providers nutzen. Ebenso kann der Ladevorgang aber auch ohne Anmeldung oder laufende Mitgliedschaft per QR-Code gestartet werden. Für beide Varianten ist lediglich ein Standard-Ladekabel mit Typ-2-Stecker erforderlich.

Für Ubitricity ist Berlin nun der Startpunkt in Deutschland. Hier sei man inzwischen mit nahezu allen deutschen Großstädten im Gespräch. Mehrere Tausend Installationen seien möglich. Noch in der ersten Jahreshälfte sollen erste Verträge abgeschlossen werden. Für Ubitricity-CEO Daniel Kunkel ist die Nutzung der vorhandenen Infrastruktur für öffentliche Ladepunkte „der Schlüssel“, um allen Bürgern den Umstieg auf E-Autos zu erleichtern.

Laut Bundesnetzagentur stehen E-Autofahrern in Deutschland derzeit insgesamt 48.225 Normalladepunkte und 8401 Schnellladepunkte zur Verfügung. Davon befinden sich 1669 Normalladepunkte sowie 213 Schnellladepunkte in Berlin. Stellt man das Angebot dem aktuellen Elektroautobestand gegenüber, so kommen im Bundesdurchschnitt 13 E-Autos auf einen Landepunkt. In Berlin sind es zehn.

Der weitere Ausbau der Ladeinfrastruktur in Berlin ist konkret geplant. Bis 2030 stehen insgesamt 12,23 Millionen Euro zur Verfügung, um Ladepunkte im öffentlichen Raum zu schaffen. Dabei geht es um 2000 Ladepunkte mit wenigstens elf Kilowatt Ladeleistung. Mindestens jeder zehnte - je höher die Leistung, desto schneller ist die Batterie geladen - soll ein Schnellladepunkt mit wenigstens 150 Kilowatt sein. Pro Bezirk, so das Ziel des Senats, sollen bis Ende des Jahrzehnts ein bis zwei Schnelllade-Hubs mit je acht bis zwölf 150-kW-Ladepunkten entstehen.

Wie sich bis dahin der Bestand an Elektroautos in Berlin entwickeln wird, ist ungewiss. Einige seriöse Schätzungen gehen aber davon aus, dass es 2030 mehr als 300.000 E-Autos in der Stadt geben wird. Demnach müssten in den nächsten acht Jahren in Berlin 30.000 neue Ladepunkte entstehen, allein um den unbefriedigenden Ist-Zustand zu retten. Verbessert hätte sich damit noch nichts.