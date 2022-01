Berlin - Das Kopfkino beginnt schon, bevor der Daumen den Klingelknopf berührt. Es läuft einer dieser Blockbuster, in denen hinter schäbigen, scheinbar ewig ungenutzten Türen Menschen im Halbdunkel an hypermodernen Computer-Terminals sitzen oder Roboter sich surrend selbst reproduzieren. Was soll man auch denken, wenn es einen auf der Suche nach der voraussichtlich ersten deutschen Mondmission an einem nassdunklen Winternachmittag in das schmucklose Treppenhaus einer fensterlosen Halle verschlägt, die in einem unbewohnten Gewerbegebiet in Alt-Hohenschönhausen versteckt ist? Rocket Science in Lichtenberg-Nord.

Unten in der Halle wird an 40-Tonnern geschraubt. Ein Trennschleifer ist zu hören. Neben der einzigen Klingel am Seiteneingang klebt ein kleines Schild mit der Aufschrift PTS, sie funktioniert nicht. Die Klingel in der ersten Etage ist intakt. Ein junger Mann mit einem sehr akkuraten Haarschnitt öffnet die Tür und bittet herein. In dem Raum sind Schreibtische mit Laptops, Tastaturen und großen Monitoren darauf entlang einer Glasfront aufgereiht. Durch die Scheiben kann man in die Halle sehen. Eine Art Mondfähre im Format eines Kleintransporters ist zu erkennen und ein riesiger Sandkasten mit dunkelgrauem Inhalt. „Gemahlenes Lavagestein“, sagt Robert Boehme. „Besser lässt sich die Mondoberfläche nicht simulieren.“

Entwicklungsauftrag für die Trägerrakete Ariane 6

Boehme, 35, hat die Firma PTS vor 13 Jahren mit ein paar Freunden und selbst ernannten Teilzeit-Wissenschaftlern unter dem Namen Part-Time Scientists in Marzahn gegründet. Heute zählt das Unternehmen Planetary Transportation Systems weit über die junge Berliner New-Space-Szene hinaus zu den visionärsten und hoffnungsvollsten Raumfahrtunternehmen im Land.

Erst kurz vor Weihnachten bekam PTS einen Großauftrag der europäischen Raumfahrtagentur Esa. Für die Trägerrakete Ariane 6, deren Jungfernflug für Ende dieses Jahres geplant ist, soll die sogenannte Astris Kick Stage entwickelt werden. Das ist eine zusätzliche Raketenstufe, die nach Erreichen der Umlaufbahn noch einmal durchstartet, um wie ein Pakettransporter mehrere kleine Satelliten auf verschiedenen Umlaufbahnen zu verteilen. Das macht den Einsatz der Trägerrakete vielseitiger und günstiger.

PTS soll dafür die gesamte Elektronik, Flugsoftware sowie das Betriebssystem entwickeln. Ein beträchtlicher Teil des Astris-Entwicklungsbudgets stehen dem Unternehmen dafür zur Verfügung. Es ist der größte Subunternehmer innerhalb des Programms. Die Kick Stage soll auch genutzt werden, um Möglichkeiten der Abwehr von Asteroiden und Schrottsatelliten zu testen.

Als das Unternehmen gegründet wurde, war Boehme Anfang 20 und hatte von Raumfahrt kaum mehr Ahnung als einer, der ein sämtliche Folgen einer Science-Fiction-Serie gesehen hat. „Ich wusste, dass Captain Kirk nicht zur ‚Traumschiff‘-Besatzung gehört“, sagt er und lacht. Boehmes Welt waren Computer.

Bereits mit fünf Jahren soll er sich am Windows-Rechner seines Vaters an der Programmiersprache QBasics versucht haben. Als Teenager besuchte er neben der Schule Programmier-Kurse bei Microsoft, Cisco oder Red Hat, trat dem Chaos Computer Club (CCC) bei und wusste bald so ziemlich alles über die Codes hinter den Bildern auf dem Monitor. Nach dem Abitur hätte er gern studiert, sagt er. Aber er sei „nur mit Mühe und Not durch die Schule gekommen“.

Danach wollte Boehme schnell weg aus Deutschland. Mehr als hundert Bewerbungen hatte er ins Silicon Valley geschickt. Einen Job gab es nicht. Ihm sei die nötige Qualifikation attestiert worden, sagt er, die fehlende Berufserfahrung habe man jedoch bemängelt. Schließlich bewarb er sich auf eine Anzeige des Bundesforschungsministeriums, durchlief ein mehrstufiges Aufnahmeverfahren und wurde mit 18 Jahren IT-Sicherheitsberater bei der Bundesregierung. Auf die Frage, ob er sich selbst als Computer-Nerd bezeichnen würde, überlegt er keine Sekunde. „Klar“, sagt er. „Aber ich kann auch noch mit Leuten reden.“

Robert Boehme ist groß und schlank. Er trägt Jeans, T-Shirt und rote Sneaker. Er spricht schnell und nahezu reinstes Hochdeutsch. Dabei ist Boehme Berliner, in Mitte geboren, in Marzahn aufgewachsen. Heute wohnt er in einer Drei-Zimmer-Wohnung in Hellersdorf. Seit dem vergangenen Jahr ist er verheiratet.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Die von PTS entwickelte Mondfähre sowie der Rover.

Zur Raumfahrt kam er zufällig. Ein ehemaliger Schulfreund hatte ihm den Link zu einem Ideenwettbewerb von Google geschickt. Das war 2007. Die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin suchten weltweit das Team, das es zuerst schafft, unbemannt auf dem Mond zu landen, ein spezielles Fahrzeug abzusetzen und es 500 Meter auf dem Erdtrabanten zurücklegen zu lassen. „Ich war sofort fasziniert“, erinnert sich Boehme. Dabei sei es ihm gar nicht um die Raumfahrt gegangen, sondern um die Herausforderung als solche. Ein Code sollte geknackt werden.

Als er von dem Wettbewerb erfuhr, waren es allerdings nur noch zwei Tage bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist. Außerdem verlangte Google eine Teilnahmegebühr von 10.000 US-Dollar. Dennoch hatte Boehme nach ein paar Telefonaten vier Kumpel aus der CCC-Community gefunden. Die Frage, so der angehende Raketentechniker, sei nie gewesen, ob das geht. „Uns fiel kein Grund ein, warum es nicht gehen sollte“, sagt er.

Immerhin ging es auch um viel Geld. 20 Millionen US-Dollar sollte das Siegerteam bekommen. Dass sie damals ausnahmslos Laien auf dem Gebiet waren, betrachtet Boehme bis heute nicht als Problem. „Naivität kann auch sehr hilfreich sein“, sagt er. Es ging um einen Hack.

So entstand die Firma Part-Time Scientists, die aus Berlin als eines von weltweit 34 Teams ins Rennen um die Fahrt auf dem Mond ging. Doch dazu kam es nie. Da niemand das Ziel in der vorgegebenen Zeit erreichte, verlängerte Google den Wettbewerb zunächst noch ein paar Mal und brach ihn 2017 schließlich ab. Das Team Berlin erwies sich zuvor in Zwischenauswertungen bereits als eines der fünf besten und gewann in den Kategorien „Mobility“ und „Vision“ die mit insgesamt 750.000 US-Dollar dotierten „Milestone Prizes“.

Laut Boehme war es das Startkapital, um weiterzumachen. Er überzeugte Sponsoren. Audi und Vodafone beteiligten sich mit einstelligen Millionenbeträgen an der Entwicklung. Der Uhrenhersteller Omega und die Turnschuhmarke On hatten bereits Flüge gebucht und bezahlt. Für weiteres Kapital waren Investoren nötig, doch mit denen tat sich der Gründer schwer. Als Interessenten mit 30 Millionen Euro einsteigen wollten und dafür knapp 40 Prozent der Firma verlangten, setzte Boehme sie vor die Tür. Er wollte Maschinen, Roboter und Serverparks auf den Mond bringen und nicht das Know-how der Firma und seine Vision für Peanuts verkaufen.

Peter Thiel riet ihm, in die USA zu gehen und dort neu anzufangen

In den USA legte derweil die Regierung ein 2,6 Milliarden Dollar schweres Förderprogramm für kleine und mittelständische Unternehmen auf, die sich einer Mondmissionen widmeten. Natürlich war das Programm auf US-Firmen beschränkt, die so auch für ausländische Kapitalgeber interessant wurden. Seinerzeit, erzählt Boehme, habe ihm Peter Thiel, der Ende der 90er-Jahre zusammen mit Elon Musk den Bezahldienst Paypal gegründet hatte und 2004 als erster Investor bei Facebook einstieg, bei einem Treffen in Berlin geraten, die Firma dichtzumachen und mit seinen besten Leuten in den USA neu anzufangen.

BLZ Das Original der Seite 1 der New York Times vom 21. Juli 1969 hängt im Konferenzraum von PTS.

Boehme machte indes in Marzahn weiter. 2019 war das inzwischen zu PTScientists umbenannte und auf 70 Mitarbeiter gewachsene Unternehmen tatsächlich kurz vor dem Ziel. Für mehr als 16 Millionen Euro hatten die Wissenschaftler ein Raumschiff und ein Mondfahrzeug entwickelt. 2021 sollte eine Ariane-Rakete die autonome Landefähre namens „Alina“ und den Rover „Audi lunar quattro“ auf den Mond bringen. Es sollte die erste deutsche Mondmission werden.

Dann kam der Crash. Förder- und Investorengelder blieben aus, das interne Finanzsystem kollabierte. Zudem war das Management vernachlässigt worden. Zwar hatten sich die Gründer Anfang 2019 einen Finanzexperten an die Spitze geholt. Einen, der immer auch „mit 50 Prozent Shit-Faktor“ kalkuliert, wie Boehme sagt. Aber da war es schon zu spät. Im Sommer 2019 musste PTScientists Insolvenz anmelden. „Ich dachte immer nur: Technik, Technik, Technik“, erinnert sich der Gründer.

Während sich seinerzeit die ewigen Pessimisten bestätigt sahen, war die Kompetenz des Unternehmens in der Fachwelt unbestritten. Kaum war die Nachricht von der Insolvenz bekannt, spülten E-Mails Jobangebote in Postfächer der Mitarbeiter. Vor allem Firmen aus den USA und Neuseeland waren interessiert. Zudem fand sich bereits zwei Monate später ein neuer Eigentümer.

Das Projekt ist einzigartig in der deutschen Forschungslandschaft. Wir glauben an den Erfolg der Mission. Wolfram Simon-Schröter, Chef der Firma Zeitfracht

Das Berliner Familien-Unternehmen Zeitfracht, vor bald 100 Jahren als Spedition gegründet und nun in dritter Generation geführt, hat die Lichtenberg Space-Tech-Firma im Spätsommer 2019 übernommen. „Das Projekt ist einzigartig in der deutschen Forschungslandschaft. Wir glauben an den Erfolg der Mission“, ließ sich der Zeitfracht-Chef damals zitieren. Durch die Sanierung solle es PTS weiterhin ermöglicht werden, erschwingliche Systeme entwickeln, um Lasten auf den Mond zu bringen.

Die Übernahme war eine Überraschung. Zeitfracht war zwar mit einigen bunten Übernahmen aufgefallen. Das Logistik-Unternehmen hatte die Luftfahrtgesellschaft Walter von Eurowings gekauft, einen Buchgroßhändler und die Modekette Adler, doch Raumfahrtambitionen waren nicht bekannt. Wolfram Simon-Schröter, damals Ende 30 und Chef von Zeitfracht, nannte es eine „Investition in die Zukunft“.

Tatsächlich hat Zeitfracht gerade erst den Flughafen Rostock-Laage gekauft, auf dem nach eigenen Angaben die derzeit fünf Maschinen der eigenen Charter-Fluggesellschaft German Airway gewartet werden sollen. Der Ausbau des rund um die Uhr betreibbaren Airports zu einem Frachtdrehkreuz sei geplant, wobei es auch sehr hoch hinausgehen könnte. Denn interessanterweise hatte das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum das Potenzial des Flughafens für die Raumfahrt ausgelotet und kam im Herbst 2020 in einem Gutachten zu dem Schluss, dass der Airport durchaus zu einem Raumflughafen ausgebaut werden könnte.

An PTS ist Zeitfracht inzwischen nur noch zu einem Viertel beteiligt. Die Sanierung wurde erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen ist zurück. In den nächsten Monaten geht es vor allem um die Umsetzung des Entwicklungsauftrags für die Ariane-6-Rakete. Ab 2024 sollen jährlich mindestens sechs Kick Stages ins All geschickt werden, die PTS ausrüsten wird. Außerdem hat das Unternehmen weitere Entwicklungsaufträge und arbeitet inzwischen profitabel.

Der Schreibtisch von Robert Boehme steht mitten in der langen Reihe. Es ist allerdings der einzige mit einem weißen Bürostuhl davor. Raketenweiß. Auf dem Fensterbrett zur Halle stehen ein etwa ein Meter großes Modell einer SpaceX-Rakete und ein Foto vom Start der Apollo-11-Rakete zum Mond. Dazwischen eine gerahmte Urkunde mit Boehmes Visitenkarte. Die hatte er einmal dem Amazon-Chef und Neu-Raumfahrer Jeff Bezos bei einem Treffen in Berlin gegeben. Dieser hatte Boehmes Karte später mit einem der ersten Flüge des eigenen Raumfahrt-Unternehmens ins All geschickt und sie dann samt Urkunde und Zertifikat nach Berlin geschickt. „Meine Karte war also schon mal oben“, sagt Boehme. Die Mondlandung bleibt sein Ziel. „2024 wäre toll.“