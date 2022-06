Meinen Lieblingsort in Berlin gibt es nicht mehr. Als wir darüber sprachen, wo jeder in Berlin „ganz bei sich“ ist, da wurde mir klar, dass diese Beschreibung nur auf einen Ort zutrifft. Und an diesem Platz wird zur Zeit gebaut. An der Stelle der Baustelle gab es einmal eine besprayte Mauer am Ufer der Spree in Friedrichshain, direkt an der Elsenbrücke. Weil die Mauer am Wasser stand, nannten meine Freunde und ich den Ort liebevoll: „Betonstrand“. Das war ein sehr schöner Ort.

Im Sommer 2017 verbrachte ich viele Nachmittage am Betonstrand liegend. Ich war gerade das erste Mal nach Berlin gezogen, für ein Praktikum bei einem Musikmagazin. Es war die Zeit, als K.I.Z einen Schlagerhit veröffentlichten und als Sommerhit „Despacito“ im Radio lief, die ganze Zeit. Nach drei Monaten Praktikum beschloss ich, in der Stadt zu bleiben. Ich wollte meine Masterarbeit schreiben, aber in einem halben Jahr schrieb ich zehn Seiten.

„Kommst Du auch zum Strand?“, so schrieben wir Nachrichten damals. Im Hintergrund ragten typische Friedrichshainer Altbauten in die Höhe, zwischen denen wir irgendwo im zweiten Hinterhaus lebten. Der Betonstrand war für meinen Mitbewohner und mich wie ein Vorgarten für sonnige Tage.

Damals, in der Zeit, als ich oft an meinem Lieblingsort war, da habe ich ihn so beschrieben: „Als würde ich in die Welt rausfahren und gleichzeitig heimkommen; als würde ich rumliegen und doch etwas unternehmen; als würde ich Zeit verschwenden, aber die beste Zeit meines Lebens haben.“ Die Mauer selbst war übrigens kein Stück der Berliner Mauer, obwohl einige Meter weiter Richtung Oberbaumbrücke einmal tatsächlich der Todesstreifen war.

Dort, wo die Mauer einmal stand, entstehen jetzt neue Büros. Und das in Zeiten von Homeoffice. Nebenan stehen bereits luxuriöse Wohnungen. Ein weißer Block schießt neben dem anderen aus dem Boden. Ihre Namen klingen irgendwie immer peinlich: Wave Waterside Living. Werden das Menschen sagen, wenn sie von ihrer Wohnung sprechen? Wird es noch Krankenschwestern und Fliesenleger geben, die sich jemals eine Wohnung in der Nähe der Spree leisten können?

Heruntergekommen, aber ästhetisch

Zwischen der Elsenbrücke und dem grünen Modecenter Labels Berlin 2 war vorher tatsächlich nichts, außer unserem Betonstrand. Einige Abschnitte der Mauer waren etwas breiter. Dort lagen oder saßen wir von Frühling bis Herbst, wahlweise oben ohne oder im Bikini, hörten Musik. Es war mein erster Berliner Sommer und dieser Ort ist noch heute für mich das gefühlte Zentrum Berlins, meine eigentliche Heimat.

Ich war lange nicht mehr dort, hatte fast vergessen, wie stark der Geruch der Spraydosen-Farbe alles überlagerte, der Bass aus dem Salon zur wilden Renate, die Betrunkenen, die aus dem Krass Bösen Wolf taumeln, das grelle Glitzern der aufgehenden Sonne im Allianzturm. Wie leise die Großstadt plötzlich sein konnte, nur noch ein fernes Rauschen.

Der Betonstrand ist für mich typisch Berlin: Er ist heruntergekommen, aber ästhetisch, hart, aber herzlich, rau, weit und frei. Und auch das gibt es immer weniger in Berlin: Irgendwo sitzen, wo es eigentlich nicht erlaubt ist, aber es kümmert niemanden.

Es gab Menschen, die mochten den Betonstrand nicht. Was soll daran auch besonders sein, auf einer Mauer zu sitzen, es ist weder bequem noch besonders cool. Ich konnte das verstehen, war aber ganz anderer Meinung. Ich liebte es, in Berlin solche verlassenen Orte zu suchen: das Verfallene, die Künstler, die sich an den Wänden austoben, die Löcher in den Zäunen.

Eine Insel im reißenden Strom der Möglichkeiten

Ich zog weg aus Friedrichshain, verließ sogar Berlin für ein paar Monate, aber ich kam immer wieder an den Betonstrand zurück. An einem dieser Abende lag ich zwischen mehreren Freunden mit dem Hinterkopf auf der Mauer. Wir beschlossen genau eine Minute lang zu schweigen und uns danach unsere Gedanken mitzuteilen. Jemand sagte: „Ich hab die Sirenen vom Krankenwagen auf der Brücke gehört und mir vorgestellt, was das für ein Stress sein muss, in was für einem anderen Zustand die Menschen dort gerade sind.“ Seitdem stellte ich mir am Betonstrand oft vor, was in dieser riesigen Stadt alles gleichzeitig passierte, während wir ganz ruhig einfach nur dalagen.

Ich hatte rund um diese Mauer erste und letzte Dates, ich habe gesungen und geweint. Zwischendurch dachte ich manchmal, das ist wohl so ein Moment, den man gern einfangen möchte, um ihn noch mehr zu würdigen, wo ich nostalgische Gefühle hatte, weil ich wusste, dass diese Zeit irgendwann vorbei sein wird. Ich sagte mir ganz leise: „Jetzt genieß es gefälligst!“

Bald wurde am Betonstrand gebaggert und ein Bauzaun rund um die Mauer sperrte den Zugang ab. Wir fanden immer einen Weg, meistens hatte schon jemand vor uns für eine Lücke im Zaun gesorgt. Bis die Mauer eines Tages abgerissen wurde. Am 3. Juni 2020 schrieb mir ein Freund, der den Abriss von seinem Büro aus beobachtete. Wenn ich heute dort vorbeigehe oder -fahre, schaue ich kaum mehr hin. Die Baustelle muss ich nicht sehen, aber das Heimatgefühl bleibt.

Genauso wie die Mauer an der Spree musste auch mein Lieblingsclub Rummelsburger Bucht wegen luxuriöser Wohnungen weichen. Es ist fraglich, ob der 17. Bauabschnitt der A100 tatsächlich über die Elsenbrücke Richtung Ostkreuz gebaut wird. Dann ist auch der Rest meiner früheren Heimat in Gefahr und aus dem Betonstrand wird eine Betonwüste, in der wahrscheinlich niemand mehr gerne lebt. Nicht einmal die Menschen in den Luxuswohnungen an der Spree.