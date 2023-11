Lieferando-Mitarbeiter in der Berlin-Zentrale: „Ich fühle mich wie ein Roboter“

Recherchen des SWR haben ergeben, dass Lieferando-Fahrer von Mitarbeitern aus der Zentrale überwacht werden. Dauern Zustellungen zu lange, gibt es Nachfragen. Und wie sieht es bei Mitarbeitern in der Zentrale aus? Dort soll es auch ein engmaschiges Überwachungssystem geben. Die Redaktion der Berliner Zeitung hat die Aussage eines Lieferando-Mitarbeiters protokolliert.



Meine Arbeit bei Lieferando wird permanent kontrolliert. Nicht nur Fahrer, auch Büromitarbeiter müssen sich regelmäßigen Kontrollen in der Zentrale stellen. Ich arbeite in einer Abteilung im Lieferando-Hauptquartier am Schlesischen Tor, wo Verträge mit Restaurantpartnern aus Deutschland und Österreich bearbeitet werden. Im Büro fühle ich mich wie ein Roboter – und damit bin ich nicht der Einzige. In der Abteilung arbeiten um die 50 Personen. Fast alle klagen über permanenten Stress. Mit Bonuszahlungen und falschen Versprechen sollen wir motiviert werden.

Ich bearbeite die Verträge mit Restaurantpartnern. Zur Bearbeitung von einfachen Verträgen haben wir zwischen 15 und 30 Minuten Zeit. Es gibt eine digitale Box, in der unbearbeitete Verträge liegen. Ein Teamleiter sieht, wann man mit der Bearbeitung eines Vertrages begonnen hat. Braucht man länger als die vorgegebene Zeit, kommt ein Vorgesetzter und fragt, warum es so lange dauert. Zehn bis zwölf Verträge muss man während eines Arbeitstages bearbeiten. Innerhalb von acht Stunden. Das klingt erst mal entspannt. Aber es ist anders: Denn für einen Vertrag braucht man in der Regel viel länger, kaum jemand schafft die Vorgabe.

Ob Regen oder Sonne: Lieferando-Fahrer sind in Berlin immer unterwegs. Florian Gaertner/imago

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Bei Lieferando herrscht permanenter Druck

Die Verträge werden nach dem sogenannten Bounce-Back-Verfahren kontrolliert. Ein Mitarbeiter bearbeitet einen neuen Vertrag mit einem Restaurantpartner. Ein zweiter Mitarbeiter prüft die Arbeit seines Vorgängers. Stimmen Angaben nicht oder sind unvollständig, muss über ein internes System der Fehler gemeldet werden. Die Vorgesetzten sehen dann, dass der Vertrag Fehler aufweist. Man schwärzt also seine eigenen Kollegen an. Wenn man zu viele Fehler macht, kommen Teamleiter auf einen zu und wollen über die Performance sprechen. Darum geht es immer: die Performance.

Es gibt Kollegen, die, wenn sie feststellen, dass man einen Fehler bei der Bearbeitung eines Vertrags gemacht hat, persönlich darauf hinweisen wollen, quasi solidarisch am System vorbei. Man wird allerdings dazu angewiesen, alles digital zu erfassen. Jeder Fehler muss gemeldet werden. Denn jeder Fehler wirkt sich am Ende auf die Bonuszahlungen aus. Auf der Arbeit wird kaum miteinander gesprochen. Kollegen, die versuchen, Small Talk zu führen, sind oft unbeliebt. Denn sie wirken ablenkend: Wer Small Talk führt, scheint faul zu sein oder unkonzentriert.

Zehn bis zwölf Verträge soll ein Mitarbeiter täglich überprüfen. Kaum jemand erreicht die Zahl. Die offizielle Regelung lautet: „Qualität vor Quantität“. In der Praxis ist es aber genau andersherum. Hinzu kommt, dass wir nicht nur Einzelverträge, sondern auch Verträge mit größeren Restaurantketten bearbeiten. Die sind wesentlich komplizierter. Die Bearbeitung dauert zwar länger, aber auch dabei müssen wir uns sehr beeilen. Bonuszahlungen werden an das ganze Team ausgezahlt, trotzdem sehen sich alle als Konkurrenten.

17. August 2023, Berlin: Teilnehmer einer Kundgebung zum Streik von Beschäftigten des Essenslieferdienstes Lieferando für bessere Bezahlung haben sich vor dem Firmensitz versammelt. Christoph Soeder/dpa

Seit einiger Zeit gibt es bei Lieferando einen Betriebsrat

Auch die Teamleiter spüren den Druck. Vielen wird der Seniortitel in Aussicht gestellt, also eine höhere Position, bei der sie mehr verdienen und mehr Mitspracherechte haben. Dafür arbeiten sie mehr, machen etliche Projekte – und am Ende bekommen sie den Titel trotzdem nicht. Ihre Performance wird ebenfalls überprüft. Regelmäßig gibt es Umfragen, bei denen man die Vorgesetzten bewerten soll. Diese sind zwar anonym; im Teammeeting werden die Ergebnisse des Teamleiters mit den Mitarbeitern aber direkt besprochen. Sind die Umfrageergebnisse für den Teamleiter nicht zufriedenstellend, werden die Umfragen neu durchgeführt, in der Hoffnung, dass sie beim nächsten Mal besser ausfallen. Oft tun sie das nicht.

Zwischen Lieferando-Fahrern und den Büromitarbeitern gibt es gar keinen Kontakt. Das ist natürlich verständlich, denn die beiden Arbeitsgruppen haben in ihren Abläufen nichts miteinander zu tun. Viele Fahrer sind wütend auf die Mitarbeiter in der Zentrale. Als Fahrer wirst Du nicht auf Firmenevents eingeladen. Donnerstags gibt es im Büro Bier; für die Fahrer gibt es das nicht.



Beim Streik der Lieferando-Fahrer im August vor dem Hauptquartier gab es einige unschöne Szenen. Fahrer haben Büromitarbeiter beschimpft, ihnen den Mittelfinger gezeigt. Aus dem Bürogebäude haben Mitarbeiter den Mittelfinger zurückgezeigt. Sie waren nicht sauer auf die Fahrer, aber haben sich provozieren lassen. Mit Kollegialität hat das nichts zu tun.

Seit einiger Zeit gibt es bei Lieferando einen Betriebsrat. Für viele Mitarbeiter ist das eine große Hoffnung. Gerade wenn man schon länger dabei ist, fühlt sich das erst einmal gut an. Ich persönlich habe aber schon lange genug von Lieferando. Wie mir geht es vielen. Man möchte aussteigen, schafft aber den Absprung nicht. Irgendwann muss man aber einen Schlussstrich ziehen. Die Arbeit macht mich kaputt.



Wir haben Lieferando mit den Vorwürfen konfrontiert. Bis Redaktionsschluss gab man der Berliner Zeitung nur eine beschränkte Auskunft. Man bestreite die erhobenen Vorwürfe der automatisierten Überwachung. Die Berichterstattung der letzten Tage sei „unverhältnismäßig“. Über die geschilderten internen Arbeitsabläufe wurde keine Auskunft mitgeteilt.



Protokoll: Kevin Gensheimer