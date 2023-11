Genossinnen haben es nicht immer leicht. Das Laub auf den Wegen rund um das Quartier Weiße Siedlung in Neukölln ist nass und rutschig vom Regen. Die hell erleuchteten Fenster in den Wohnblöcken wecken Sehnsucht nach Abendbrot bei einer dampfenden Tasse Tee. Antigoni Ntonti, Hannah Vongries, Antonia Heinrich und Carla Aßmann stapfen vor den Türen der Hochhäuser in der Dunkelheit durch den Matsch. Sie haben Kartons voller Flyer mit dabei. Die Broschüren sollen in den Briefkästen der Anwohner verschwinden. Geworben wird für eine Mietrechtsberatung beim Bezirksverband der Neuköllner Linken.



Die Basisarbeit hört für die aktiven Parteimitglieder nicht mit dem Beginn der Schmuddelwetterzeit auf. Sie sind gleich zu fünft ausgerückt, um ihre Broschüren an die Haushalte zu verteilen. Die Stimmung wirkt gelöst. Dabei läuten Parteienforscher und Medien der Linken gerade mal wieder die Totenglocke.

Sahra Wagenknecht verkündete ihren Austritt aus der Partei am 23. Oktober in der Bundespressekonferenz. Die Politikerin gründete einen ihren Namen tragenden Verein. Das neue Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) soll sich in eine politische Partei verwandeln. Amira Mohamed Ali, Co-Vorsitzende der Linke-Bundesfraktion, nahm mit Wagenknecht und neun Bundestagsabgeordneten ihren Hut. Auch in der Senatsfraktion der Linken gab es bereits einen prominenten Übertritt zum BSW.

Berliner Linke streitet um Mandate

Der als Wagenknecht-Anhänger geltende Abgeordnete Alexander King hat sein Linke-Parteibuch zurückgegeben. Die zum BSW übergetretenen Bundestagsabgeordneten möchten genau wie King Teil ihrer Fraktionen bleiben. Die Linke im Bundestag und auf Landesebene will die Überläufer dagegen loswerden. Auch wenn der Preis im Bundestag der Verlust des Fraktionsstatus und das Schrumpfen auf eine parlamentarische Gruppe wäre. Die Linke will sich auf einem Landes- und Bundesparteitag in diesem Monat nach dem Aderlass neu finden.

Die Aussicht auf das Ende der Linke-Fraktion im Bundestag und die schlechten Umfragewerte für die Partei, die seit Monaten konstant in der Fünf-Prozent-Todeszone steht: Es gäbe gute Gründe für miese Laune. Die Genossinnen greifen aber beherzt in die Kartons mit ihren Flyern.



Die fünf Neuköllner Linken scheinen den Austritt Wagenknechts und ihrer Getreuen eher als reinigendes Gewitter zu sehen. Nach monatelanger Lähmung durch den inneren Zwist sei nun eben das geschehen, womit jeder gerechnet habe. „Sahra Wagenknecht hat ja kein Geheimnis daraus gemacht, was sie wollte. Aber der Streit hat uns blockiert“, sagt Carla Aßmann.

Einigen Linken war Wagenknecht peinlich

Antigoni Ntonti schildert, warum sie auch inhaltlich den Abschied des Wagenknecht-Lagers begrüßt. Sie selbst habe einen Migrationshintergrund, sagt sie. Antirassismus nennt sie einen wichtigen Beweggrund für ihren Parteieintritt bei der Linken. Wagenknecht jedoch vertrete ihrer Meinung nach Positionen, die Menschen nach ihrer Herkunft auseinanderdividierten.

Die Neuköllner Genossinnen scheinen eine Art Fremdschäm-Faktor für die Äußerungen Wagenknechts entwickelt zu haben. Sie berichten von Reaktionen aus ihrem persönlichen Umfeld. Da hätten viele geäußert, die Linke sei wegen der Politikerin nicht wählbar. Dieses Argument hat sich nun erledigt.



Die Berliner Linke verkündet Erfolgsmeldungen nach dem Austritt der Wagenknecht-Getreuen. Laut einer Sprecherin sind der Berliner Linken seit der Ankündigung zur Gründung des BSW 82 neue Mitglieder beigetreten. Das seien deutlich mehr als die sonst üblichen drei bis fünf Beitritte pro Woche. Allerdings hätten jüngst auch 39 Genossen ihr Parteibuch zurückgegeben, erklärt die Sprecherin.

Viele Bezirksverbände der Linken schweigen lieber

Nicht alle Bezirksverbände der Linken sind gerade auskunftsfreudig. Von der Geschäftsstelle der Linken in Marzahn-Hellersdorf heißt es, die Mitglieder wollten sich in einer „turbulenten Phase“ in einem geschützten Raum aussprechen. Die Linke-Geschäftsstelle in Pankow findet keine Mitglieder, die sich in „dieser doch eher aufgewühlten Zeit“ zur Lage ihrer Partei äußern wollen. In anderen Bezirken bleiben Anfragen unbeantwortet.

Unterwegs an der Basis: Antonia Heinrich, Hannah Vongries, Antigoni Ntonti und Carla Aßmann (v.l.n.r.) posieren in Neukölln. Emmanuele Contini

Marina Richter-Kastschajewa, Jahrgang 1957 und 1994 der PDS Marzahn-Hellersdorf beigetreten, ist dann doch bereit für ein Gespräch über die „turbulente Phase“. Sie äußert Enttäuschung über Linke-Abgeordnete auf Landes- und Bundesebene, die an ihren Parlamentssitzen festhalten. „Sie haben sich fürs Wahlprogramm wählen lassen, das sie jetzt angeblich nicht mehr vertreten können. Dann sollen sie jetzt auch ihre Mandate zurückgeben“, sagt sie.

Ihr Bezirk Marzahn-Hellersdorf galt lange als verlässlich rote Hochburg im Osten. Seit den Wiederholungswahlen am 12. Februar bildet die Linke in der Bezirksversammlung nur noch die viertstärkste Fraktion. Richter-Kastschajewa will sich bei der Frage, was schiefgelaufen ist, die Kritik Wagenknechts an einem angeblichen Fokus auf Minderheiten nicht zu eigen machen. Sie sei „Internationalistin“, sagt sie. Wer sich diskriminiert fühle, dem bleibe nur ihre Partei, um manchmal auch laut Gehör zu finden, findet sie. „Berufspolitiker“ hätten außerdem bisweilen Schwierigkeiten, Dinge so zu formulieren, dass sie verstanden werden. „Ich rede mit den Leuten über die Miete. Themen wie Gender sind jetzt nicht so gefragt“, sagt sie.

Die guten Zeiten für die Berliner Linke sind auch im Osten vorbei

Und doch scheint sie zu erleben, dass viele in ihrem Bezirk bei der Frage der Migration anders ticken als ihre Partei. „Wenn der Bürger jetzt alle Grenzen dichtmachen will, dann gibt es keine linke Grundlage dafür“, sagt sie. Sahra Wagenknecht sehe das mit ihrem Plädoyer für eine Begrenzung der Migration anders. „Ich erwarte in unserem Bezirksverband nicht viele Übertritte. Bei uns sind die Mitglieder vor allem sauer über das Vorgehen von Sahra. In anderen Bezirken könnte da mehr passieren“, sagt sie.

Die Frage, wie es Genossinnen und Genossen mit Wagenknecht halten, ist nicht nur eine Frage der politischen Inhalte. Sahra Wagenknecht hat sich gerieben am Habitus eines von ihr als linksliberal bezeichneten urban-akademischen Milieus. Sie veröffentlichte 2021 ein Buch mit dem Titel „Die Selbstgerechten“. Es las sich wie eine Abrechnung mit dem Stil und den Gewohnheiten vieler Wähler und Mitglieder ihrer eigenen Partei.

Der Fokus auf Diversität und Diskriminierung führe die Linke in die Irre, kritisierte die Politikerin. Wagenknecht sei in Wirklichkeit eine Retro-Sozialdemokratin, die sich eine Arbeiterpartei mit Milieuschutz für Kleinbürgerlichkeit wünsche, konterten die Kritiker in ihrer früheren Partei.



Die Neuköllner Linke sei sich in der Kritik an Wagenknecht schon lange einig gewesen, erklären die Genossinnen bei ihrem Rundgang durch die Weiße Siedlung. Doch sie finden auch, dass bei der Ansprache von Wählern noch Luft nach oben ist.

Vielleicht kommt die Hoffnung für die Linke aus dem Süden. Den österreichischen Kommunisten ist es mit einer Kümmerer-Taktik und frischen Gesichtern gelungen, in zwei Landtage einzuziehen. Bisher konnte sich in der Alpenrepublik nie eine Partei links der Sozialdemokratie etablieren. Nun wird der csogar ein Einzug in den Nationalrat bei den Parlamentswahlen 2024 zugetraut. Am Anfang der roten Welle stand eine Kampagne für bezahlbaren Wohnraum und die Hilfe für Mieter in Not durch Beratungsangebote.



Die Neuköllner Genossinnen stehen nun ebenfalls mit Flyern für die Mieterberatung in der Weißen Siedlung. Natürlich werde geschaut, wie die KPÖ in Österreich Wahlen gewinnt, sagt Carla Aßmann. Sie und ihre Mitstreiterinnen wollen noch weitere Stapel mit Broschüren verteilen. Es gibt einiges zu tun.