Der Bundesregierung fällt es zusehends schwer, den Abriss des denkmalgeschützten Generalshotels auf dem Areal des Flughafens BER in Schönefeld zugunsten des Ausbaus des Regierungsterminals nachvollziehbar zu begründen.



In der Antwort auf eine kleine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Jan Korte (Linke) erklärt die Bundesregierung zwar, dass „für die Luftfahrzeuge der Flugbereitschaft des Bundesministeriums der Verteidigung 18 Abstellpositionen benötigt“ werden. Doch zugleich räumt die Regierung ein, dass der darüber hinausgehende Bedarf an sogenannten Flugbetriebsflächen aus „der Anzahl dieser Abstellpositionen nicht abgeleitet werden“ könne. Der Bedarf sei „Gegenstand der weiteren Planungen für den Regierungsflughafen BER“. Das heißt: Momentan ist unklar, wie groß die benötigte Fläche für das Regierungsterminal überhaupt sein muss – dass das Generalshotel den Plänen geopfert werden soll, steht indes fest.

Das Generalshotel war 1948/49 auf dem Areal der ehemaligen Henschel-Flugzeugwerke nach einem Entwurf des Architekten Georg Hell errichtet worden. Zunächst war das Gebäude wie der gesamte Flugplatz in den Händen der Sowjets, 1961 wurde es von der DDR-Führung übernommen. Offiziell firmierte das Gebäude unter dem Namen „Sonderabfertigung für Generale und Persönlichkeiten der Politik und Wirtschaft“. Zu Zeiten der deutschen Teilung begrüßte die DDR-Führung in dem Gebäude Staatsgäste wie den KPdSU-Chef Leonid Breschnew oder Kubas Präsidenten Fidel Castro. Nach der Wiedervereinigung wurde das Gebäude bis 2022 von der Bundespolizei genutzt. Inzwischen steht das Haus leer.

Wie berichtet, haben die Arbeiten für den Abriss des Generalshotels Mitte September mit dem Entkernen des Gebäudes begonnen. Kritiker halten den Abriss für unnötig und beanstanden, dass mit dem Generalshotel ein bedeutendes Zeugnis der frühen Ostmoderne in Brandenburg und Ostdeutschland beseitigt werden soll. Der Abriss ist umstritten, weil er auf einer Planung aus dem Jahr 2011 beruht, die inzwischen in einem wichtigen Punkt verändert wurde. So hat die Bundesregierung auf den Bau eines neuen Regierungsterminals verzichtet. Stattdessen soll das zunächst nur für eine Übergangszeit errichtete Provisorium dauerhaft für Regierungszwecke genutzt werden.

Dadurch liegt das Generalshotel nicht mehr zwischen den noch zu errichtenden Hangars für die Jets der Flugbereitschaft und dem Regierungsterminal und könnte nach Ansicht des Flughafenplaners Dieter Faulenbach da Costa erhalten bleiben. Die Bundesregierung hält jedoch am Abriss fest und verweist dabei auf den zwischenzeitlich beschlossenen Umzug der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums von Köln/Bonn nach Schönefeld. Daraus ergebe sich ein gestiegener Bedarf an Flugbetriebsflächen.

Finanz-Staatssekretär Toncar verteidigt die Abrisspläne

Florian Toncar (FDP), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, verteidigt in der Antwort der Bundesregierung auf die kleine Anfrage des Linke-Abgeordneten Korte den geplanten Abriss des Generalshotels. Die Entscheidung von 2011 sei „gemeinschaftlich von den projektbeteiligten Ressorts“ – dem Auswärtigen Amt, dem Verteidigungsministerium, dem Bundeskanzleramt und dem damaligen Bundesministerium für Verkehr, Bauen und Stadtentwicklung – getroffen worden. Standortalternativen seien damals geprüft worden.

Im Jahr 2019 sei nochmals geprüft worden, ob es Möglichkeiten gebe, das Generalshotel für die Zwecke des Auswärtigen Amtes oder des Verteidigungsministeriums in den Regierungsflughafen zu integrieren, erklärt Toncar. Ohne Erfolg. „Aufgrund der zentralen Lage des Generalshotels inmitten der Flugbetriebsflächen im Luftsicherheitsbereich auf dem Areal des zukünftigen Regierungsflughafens haben die Prüfungen die Unabdingbarkeit des Rückbaus des Gebäudes nochmals bestätigt“, fährt der Staatssekretär fort. „Alle planerischen Erwägungen zum Erhalt des Generalshotels innerhalb der gewählten oder auch nach Süden erweiterten Vorhabenfläche waren nicht umsetzbar.“

Auf die Frage, was aus Sicht der Bundesregierung gegen eine Nutzung des Generalshotels als Dienstgebäude für Mitarbeiter der Regierungsstaffel spreche, antwortet Toncar: Prüfungen des unter anderem „durch ein Starkregenereignis erheblich sanierungsbedürftigen Gebäudes“ hätten ergeben, „dass das Generalshotel für die Zwecke des Auswärtigen Amtes oder des Bundesministeriums der Verteidigung weder insgesamt noch in Teilbereichen sinnvoll genutzt werden“ könne. „Das Generalshotel liegt zentral inmitten der Flugbetriebsflächen im Luftsicherheitsbereich auf dem Areal des zukünftigen Regierungsflughafens“, erklärt Toncar. „Aus Sicht der Nutzer ist daher eine funktionale Integration des Gebäudes nicht möglich.“ Zudem stünden einer Integration des Generalshotels „sicherheitsrechtliche Anforderungen“ entgegen.

Linke fordert Suche nach Alternativen

Der Abgeordnete Korte, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Linke-Fraktion, ist damit nicht zufrieden. „Der Umgang der Bundesregierung mit dem Generalshotel ist eine Schande“, sagt er. „Anstatt auch nur in Erwägung zu ziehen, die alte und überholte Planung noch einmal zu überdenken und Alternativen ernsthaft zu prüfen, wird weiter völlig verbohrt am Abriss des einzigartigen historischen Gebäudes festgehalten“, kritisiert er. „Wenn das Generalshotel keine DDR-Vergangenheit hätte, sondern im Westen liegen würde, wäre das Gebäude schon längst gerettet.“ So aber behaupte das verantwortliche Bundesfinanzministerium einfach, dass der Abriss alternativlos sei.

„Wie wäre es denn, wenn die Bundesregierung in Zeiten des Sparens erst einmal die komplette Pannen-Flugbereitschaft einer Kosten-Nutzen-Rechnung unterzieht, bevor entgegen jeder Vernunft unwiederbringlich Fakten geschaffen werden?“, fragt Korte. „Der Bundeskanzler darf sich nicht länger wegducken“ und müsse umgehend Finanzminister Christian Lindner „stoppen“. Korte: „Wir brauchen ein Abrissmoratorium und die unabhängige Prüfung von Alternativkonzepten.“