Das kleine Fachwerkhaus am Bahnhof Fangschleuse stand lange Zeit leer. Inzwischen gibt es einen Mieter, aber bewohnt wirkt es noch immer nicht. Die Fenster sind verklebt, so dass man nicht hineinschauen kann. Über dem Eingang ist ein IG-Metall-Logo in den Signalfarben der benachbarten Bahnschranke angebracht. Im vergangenen Sommer hatte sich die Metallarbeitergewerkschaft in der bescheidenen Immobilie niedergelassen und dort ihren Brückenkopf in der neuen Industrieregion Brandenburgs installiert.