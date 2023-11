Linksradikale, Salafisten, Neonazis: In Berlin ist die Front der Israel-Hasser breiter als gedacht

Die Front der Israel-Hasser ist in Berlin breiter als nur die der gewöhnlichen Hamas-Anhänger. Sie reicht von Linksaußen über salafistische Gruppen bis hin zu Neonazis. „Der Terrorangriff der Hamas auf Israel ist innerhalb der verfassungsfeindlichen Szene Berlins ein beherrschendes Thema“, sagte Innenstaatssekretär Christian Hochgrebe (SPD) am Montag im Verfassungsschutzausschuss. „Israelfeindliche und antisemitische Äußerungen dominieren in diesem Spektrum und schüren antiisraelische Vorurteile.“

Seit dem Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober propagieren die unterschiedlichsten Gruppen die Auslöschung des Judenstaates: neben dem inzwischen verbotenen Samidoun-Netzwerk auch Anhänger der als Terrorgruppe eingestuften linksextremen Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) sowie der Hamas und Gruppierungen, die zum Boykott Israels aufrufen, aber auch das salafistische Spektrum sowie die rechtsextremistischen türkischen Grauen Wölfe.



„Nachdem zunächst der Terror der Hamas relativiert wurde, richtet sich die Propaganda dieser Gruppierungen seit etwa zwei Wochen verstärkt darauf, Israel als Täter, als Besatzungsmacht, als Aggressor dazustellen“, sagte Hochgrebe. Das konsequente Vorgehen der Berliner Behörden gegen Antisemitismus und Israelfeindlichkeit werde als antipalästinensischer Rassismus uminterpretiert.

Beschwören einer Einheitsfront auf Social-Media-Profilen

Der Krieg im Nahen Osten wird nach Beobachtung des Verfassungsschutzes auch unter Dschihadisten stärker thematisiert. Medien, die dem „Islamischen Staat“ nahestehen, verbreiten Bildcollagen zum Terroranschlag am 16. Oktober in Brüssel, bei dem ein Islamist zwei schwedische Touristen erschoss. In der salafistischen Szene Berlins werden Videos und Bilder mit Bezug zu Gaza verbreitet und Hass gegen Israel geschürt.



Auch Al-Kaida fordert in einer Stellungnahme zum Kampf gegen Juden und zu finanzieller Unterstützung der von ihr als „Mudschaheddin“ bezeichneten Hamas auf. Al-Kaida ruft auch zu Anschlägen gegen Israels Verbündete auf. Israelhass gibt es auch in anderen Gruppierungen – wie der „Generation Islam“. Diese greift Diskriminierungserfahrungen von Muslimen auf und verallgemeinert sie und stilisiert so die Muslime in ihrer Gesamtheit zu Opfern von Staat und Gesellschaft. Auf Social-Media-Profilen beschwört sie eine Einheit der Muslime gegen die „Besatzungsmacht“ Israel.

Intensiver sind auch die Aktivitäten türkischstämmiger Rechtsextremisten wie der Grauen Wölfe. Unter den Anhängern dieser Szene hat die antisemitische Propaganda vor allem in den sozialen Netzwerken zugenommen. Bei der Propaganda im Spektrum des auslandsbezogenen Extremismus und des Islamismus gehe es keineswegs nur um die konkreten Vorkommnisse im Gazastreifen, sagte Hochgrebe. „Es geht ganz klar um die Vernichtung Israels.“



Der Verfassungsschutz schätzt die Zahl der aktiven Hamas-Anhänger in Berlin auf 100 Personen. Die Zahl der PFLP-Anhänger wird mit 50 beziffert. Die Zahl der Samidoun-Mitglieder beziffert der Berliner Behördenchef Michael Fischer auf einen „unteren zweistelligen Bereich“. Seine Behörde zählt zudem 300 Anhänger der libanesischen Hisbollah, rund 450 der türkischen Grauen Wölfe und die der Salafisten auf 1100.

Aufruf zum Israel-Boykott und „Kauf nicht beim Jud’“

So weit zum ausländischen Extremismus. Doch auch heimische Antisemiten machen von sich reden. „Es gibt verschwörungsideologische und antisemitische Aussagen ebenso im traditionellen rechtsextremistischen Spektrum“, sagte Fischer. Die Partei Der III. Weg erklärte etwa: „Jede Solidarisierung mit dem imperialistischen Terrorstaat Israel wird abgelehnt.“ In Marzahn-Hellersdorf seien mehrere Plakate der Partei angebracht worden, auf denen ein Davidstern zu sehen war. Darauf sei aufgerufen worden, Produkte aus Israel zu boykottieren. An eine Aldi-Filiale in Steglitz-Zehlendorf sei „Kauf nicht beim Jud’“ geschmiert worden. Das Reichsbürger-Spektrum kommentiere das aktuelle Geschehen mit antisemitischen Positionen. Etwa: Israel und der Zionismus seien ein „Projekt der Globalisten wie den Rothschilds“.

Uneinheitlich ist Fischer zufolge die Situation in der linksextremen Szene. Mehrheitlich werde der Terror der Hamas verurteilt. Der antiisraelisch eingestellte Teil sei zwar kleiner, aber aktiver und lauter.



Entsteht da eine antiisraelische Querfront? „Diese Tendenzen sehe ich im Augenblick nicht“, so Fischer. „Es gibt jetzt eher ein punktuelles Zusammenarbeiten.“ Allerdings sei die Auswertung noch nicht abgeschlossen.