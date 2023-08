Livebesuch in einer echten Bank: Wie im edlen Restaurant

Was früher selbstverständlich war, ist heute die Ausnahme. So auch der Besuch einer Bank. Seit mehr als 20 Jahren mache ich nur noch Internetbanking. Aber jetzt war ich mal wieder selbst dort. Es fühlte sich an wie eine angenehme Mischung aus gesellschaftlichem Ereignis und Besuch in einem edlen Restaurant.



Überweisungen, Geld ausgeben, Geld anlegen, alles tippe ich husch, husch seit Anfang der 2000er-Jahre auf dem Computer. Eine äußerst angenehme Art, Dinge zu regeln. Vor allem schnell – und ohne wertvolle Zeit hergeben zu müssen.

Onlinebanking befreite von Ungeduld und Zettelwirtschaft

Allein die Wegzeit nahm schon mal locker eine Stunde in Anspruch. Drin in der Bank herrschte auch immer eine gereizte Atmosphäre. Man stand eng an eng in langen Warteschlangen, oft in der falschen, mit dem falschen Formular. Was sich aber erst herausstellte, wenn man endlich dran war und das Anliegen bei schlecht gelaunten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern vorbrachte. Ab in die nächste Schlange!



Die Erfindung des Onlinebankings befreite von Ungeduld und Zettelwirtschaft. In all den Jahren war ich vielleicht zwei-, dreimal da. Stets war es unangenehm.

Jetzt musste ich hin, ein Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr, ich wollte es schnell hinter mich bringen. Gleich im Eingangsbereich entspannte ich mich, nur drei Kunden (alle sicher über 70), einer davon am Geldautomaten, zwei verteilten sich auf die zwei Bankmitarbeiter am Beratungstresen.

Meine komfortablen Gefühle verschlechterten sich auch nicht, als die Gespräche länger dauerten. Schließlich war mein Drankommen absehbar. Zudem beobachtete ich, dass die Bankangestellten äußerst freundlich, geduldig und mit einem herzlichen Lächeln sprachen.

Bald war ich selbst dran. Die Beraterin schaute mich liebevoll einladend an und sagte: „Guten Tag, wobei kann ich Ihnen helfen?“ Meine Überweisung füllte sie selbst aus: „Ich erledige das schnell für Sie.“ Überwältigt stammelte ich: „Sonst mache ich nur Onlinebanking.“ Sie lächelte verständnisvoll, obwohl sie mit geschätzt Anfang 30 solche Zeiten sicher nur aus dem Geschichtsbuch kannte.

Wie es mit der Überweisung weitergeht

Mit dem fertigen Vorgang kam sie zu mir herüber und sagte freundlich: „Jetzt zeige ich Ihnen, wie es mit der Überweisung weitergeht.“ Selbstbewusst meinte ich: „Die werfe ich in den Briefkasten im Vorraum.“ Bedauernd schüttelte die Beraterin den Kopf und klärte mich auf. „Heute scannen wir. Ich zeig’s Ihnen, kommen Sie doch bitte mit. Wenn ich vorangehen darf.“

Fassungslos folgte ich ihr und stotterte zum Abschied: „So nett wie mit Ihnen war es noch nie auf der Bank. Früher waren sie hier viel unfreundlicher und hektisch.“ Die Beraterin strahlte mich an und gab mir die Hand: „Hat mich gefreut, beehren Sie uns bitte bald wieder.“ Überwältigt stolperte ich raus ins Freie.