Es sei ziemlich verrückt, in diesen Zeiten eine Fluggesellschaft zu gründen, gab Bjørn Tore Larsen am Mittwoch in Schönefeld zu. „Trotzdem war es richtig“, so der Gründer, Geschäftsführer und Hauptaktionär der norwegischen Fluggesellschaft Norse Atlantic Airways. Er war gekommen, um den ersten Flug seines seit März 2021 bestehenden Unternehmens vom BER nach New York zu verabschieden. Außerdem gab Tore Larsen bekannt, dass zu dem zweiten USA-Ziel Los Angeles ein drittes hinzukommen wird. Ab Dezember werde Norse Atlantic auch nach Fort Lauderdale in Florida fliegen, sagte er.

„Jotunheimen“ – so heißt der Boeing 787-9 Dreamliner, der am Mittwochnachmittag mit 288 Sitzplätzen in der Economy und 56 Sitzen in der Premium-Klasse für den Erstflug vom BER nach New York bereitstand. „Jotunheimen bedeutet in der nordischen Mythologie ‚Heimat der Riesen‘“, sagte Thomas Hoff Andersson, der bei der Feier am Gate D17 in Terminal 1 die Flughafengesellschaft FBB als Geschäftsführer für den operativen Betrieb vertrat. Es sei ein gigantisch guter Tag für den BER, der mit den USA-Routen von Norse Atlantic nun gleich drei neue Interkontinentalstrecken bekommt, lobte er. Der Flughafenbetreiber, der Berlin, Brandenburg sowie dem Bund gehört, unterstützt Newcomer wie Norse Atlantic mit befristeten Nachlässen bei den Entgelten.

„Wir haben die niedrigsten Kraftstoffkosten pro Passagier“

Aus dem Stand heraus werde seine Airline nun zur größten Langstreckengesellschaft am Flughafen Berlin Brandenburg, sagte Tore Larsen. Doch der Norweger kennt auch die Bedenken, die sich kleine Billigflieger anhören müssen, wenn sie sich auf das Feld der Langstrecke wagen. Seit dem Scheitern von Laker Airways Anfang der 1980er-Jahre mussten solche Unternehmen immer wieder aufgeben, weil die Kosten doch zu hoch waren und die etablierte Konkurrenz mit Erfahrung und großen Liniennetzen erfolgreich auftrumpfen konnte. Norse Atlantic versucht es nun trotzdem – und ist zuversichtlich.

dpa/Patrick Pleul In der Premium Class: Bjørn Tore Larsen (l.), Chef und Gründer von Norse Atlantic Airways, und FBB-Geschäftsführer Thomas Hoff Andersson.

Auch wenn es nicht sehr vernünftig erscheine, sich jetzt auf einen schwierigen Markt zu wagen, so geschehe es trotzdem zu einem „richtigen Zeitpunkt“, erklärte Bjørn Tore Larsen während einer Pressekonferenz im Dreamliner „Jotunheimen“ am BER. Norse Atlantic habe 15 Flugzeuge in einer Zeit bestellt, in der solche Maschinen wegen Corona sehr preiswert waren – 50 Prozent billiger, sagte er. Der Dreamliner sei das effizienteste Flugzeug, wenn es um den Kraftstoffverbrauch gehe. Zwar habe sich der Kerosinpreis seit dem vergangenen Jahr fast verdoppelt. „Trotzdem haben wir immer noch die niedrigsten Kraftstoffkosten pro Passagier“, rechnete der Airline-Chef vor.

Fluggesellschaft will vom kommenden Jahr an einen Gewinn erzielen

2024 soll die Flotte von Norse Atlantic erst einmal komplett sein. „Weitere Flugzeuge bestellen wir erst, wenn wir profitabel sind“ – somit für das kommende Jahr gerechnet wird. Die Buchungszahlen seien bis in die Herbst- und Wintersaison hinein gut. Der Erstflug von Berlin nach New York habe einen „hohen Auslastungsgrad“.

Norse Atlantic fliegt täglich vom Flughafen BER nach New York JFK und zurück. Flug NO601 startet laut Plan um 19.20 Uhr in Berlin, die Ankunft in New York ist nach acht Stunden und 40 Minuten Flug für 22 Uhr vorgesehen. Der Rückflug NO602 soll um 12.30 Uhr in New York beginnen. In dieser Richtung dauert die Reise sieben Stunden und 55 Minuten. Das bedeutet, dass die Ankunft am BER für 14.25 Uhr geplant ist.

Späte Ankunft am John F. Kennedy Airport in New York

Kommt der Flug aus Berlin nicht zu spät am Abend am John F. Kennedy Airport an? Bjørn Tore Larsen sieht darin kein Problem, eher Vorteile. An der Passkontrolle ist zu dieser Stunde weniger los, die Straßen nach Manhattan und andere Bezirke seien frei, entgegnete er. Die Touristen kämen zu einer „anständigen Zeit“ bei ihren Hotels in New York an, sagte der Airline-Chef.

An diesem Freitag startet die norwegische Fluggesellschaft eine zweite Langstrecke von Berlin über den Atlantik. Ziel ist die Westküste in den USA. Mittwochs, freitags und sonntags geht es mit zu unterschiedlichen Zeiten in zwölf Stunden und 15 Minuten nach Los Angeles. Dienstags, donnerstags und sonnabends kann man mit dem Flug NO612 in elf Stunden und zehn Minuten von der größten kalifornischen Stadt zum BER zurückreisen. Auch auf dieser Route sollen Boeing Dreamliner 789 eingesetzt werden.

Berliner Zeitung/Peter Neumann Ein Blick in die Economy Class. Hier ist Platz für 288 Passagiere.

Anfang Dezember möchte die Fluggesellschaft die Route vom BER nach Fort Lauderdale im US-Bundesstaat Florida aufnehmen. Dort wird ebenfalls direkt und nonstop geflogen, dreimal die Woche, wie es am Mittwoch hieß.

Norse Atlantic wirbt mit niedrigen Preisen – ab etwa mehr als 200 Euro pro Weg. Doch dafür gibt es nur den Transport. Wenn man Zusatzleistungen bucht, steigt der Tarif schnell an. Trotzdem verspricht der Airline-Chef: „In 99,5 Prozent der Fälle sind wir preiswerter als unsere Wettbewerber.“

Wie New York standen auch Kalifornien und Florida in Berlin schon einmal auf dem Flugplan. Die Fluggesellschaft Air Berlin bot 2017 in ihrem letzten Sommerflugplan Verbindungen von Berlin-Tegel nach Boston, Chicago, Fort Myers, New York, Miami, Los Angeles, Orlando und San Francisco an. Dann ging die lange Zeit zweitgrößte deutsche Airline in die Insolvenz. Ende Oktober 2017 stellte Air Berlin den Verkehr ein.

Die Folgen der Corona-Pandemie führten 2020 dazu, dass die letzten verbliebenen Langstreckenverbindungen von und nach Berlin ebenfalls eingestellt werden mussten. Inzwischen gibt es wieder Interkontinentalverbindungen, und die Zahl steigt – auch wenn Berlin für eine Stadt dieser Größe und Bedeutung mit solchen Routen immer noch schlecht versorgt ist.

Seit Freitag einmal wöchentlich nach China – mit langem Corona-Stopp

Wie berichtet kam nun eine Verbindung vom BER in die chinesische Hauptstadt Peking dazu. Hainan Airlines nimmt die vor mehr als zwei Jahren eingestellten Route wieder auf und fliegt einmal pro Woche am Freitag - mit einem mehr als 15-stündigen coronabedingten Aufenthalt in der chinesischen Hafenstadt Dalian.

Außerdem kann man mit Qatar Airways vom BER nonstop nach Doha reisen und mit der thailändischen Airline Scoot nach Singapur. United Airlines fliegt seit Ende März 2022 täglich zum Flughafen Newark Liberty International im Großraum New York. Mit Norse Atlantic wird das Angebot über den Atlantik ausgebaut. Vom 25. Mai 2023 an soll es noch eine Direktverbindung in die USA geben. Wie berichtet will Delta Air Lines täglich vom BER zum JFK fliegen. Damit wird die Konkurrenz auf dieser Strecke weiter zunehmen.