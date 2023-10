Am Donnerstagmorgen luden die Bürgerinitiativen Deutsche Wohnen & Co enteignen, Fridays for Future, Changing Cities, Klimaneustart und Volksentscheid Berlin autofrei zu einer gemeinsamen Pressekonferenz. Thema war die Sozial- und Klimapolitik des Berliner Senats. Ihr Feedback nach einem halben Jahr Schwarz-Rot klingt ernüchtert.



Die Vertreterin der Bürgerinitiative findet in ihrer Ansprache klare Worte an die Berliner Regierenden: Bürgermeister Kai Wegner (CDU) habe klargemacht, das „demokratische Votum nicht zu respektieren“. Das stattdessen vom Senat angekündigte Rahmengesetz sei „wirkungslos und juristischer Unsinn“. Seit 2021 wartet die Initiative nun schon vergebens auf die Umsetzung des Volksentscheids, der mit knapp 59,1 Prozent der Stimmen angenommen wurde.

Deutsche Wohnen und Co enteignen plant eigenes Gesetz

Doch unabhängig davon, ob SPD, CDU, Linke oder Grüne Teil der Berliner Regierung waren, wurde der Volksentscheid nicht umgesetzt. Stattdessen hat sich die Lage am Berliner Wohnungsmarkt weiter verschlechtert. „Die Konzerne pressen Mieter in Krisenzeiten aus wie selten zuvor.“ Um ihre politischen Forderungen doch noch umzusetzen, will die Initiative Deutsche Wohnen und Co enteignen nun ein eigenes Gesetz schreiben. Dieses soll anschließend bei einem Gesetzesvolksentscheid den Berlinern zur Wahl stehen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Auch die Verkehrspolitik des Berliner Senats gab Anlass zur Kritik. Der Ausbau dringend benötigter Tram-Verbindungen, wie etwa die Verlängerung der M10 zum Hermannplatz oder die der M4 zum Potsdamer Platz, würden nicht umgesetzt. Stattdessen setze die große Koalition auf den Ausbau des U-Bahn-Netzes. So würden jedoch bereits beim Bau sehr viel Emissionen erzeugt und es würden Jahrzehnte für Planung und Umsetzung benötigt, deshalb sehe man hier keine Alternative zur Straßenbahn. „So viel Zeit haben wir nicht mehr.“

Luisa Neubauer: „Niemand verdient diese Politik“

Luisa Neubauer unterstützte die Forderungen der Initiativen. „Wir stehen hier nicht, weil wir Lust haben, auf der Berliner Politik rumzuhacken“, sondern weil man sehe, wie die Regierenden die Hauptstadt vollends vor die Wand fahren. „Niemand verdient diese Politik“, so Neubauer. Fortschritte gebe es nur trotz und nicht wegen der Regierung. Ein wichtiges Anliegen ist ihr das Klima-Sondervermögen. Neubauer zeigte sich erschrocken über Pläne, die Gelder zu nutzen, um marode Polizeistationen umzubauen. Man müsse den Bürgermeister daran erinnern, „dass wir das Klima nicht mit mehr Polizeieinheiten schützen können“.

Neubauer schweigt zu Verschwörungstheorien von Fridays for Future

Fragen zu den verschwörungstheoretischen Äußerungen des internationalen Accounts von Fridays for Future ließ Neubauer jedoch nicht zu. Am Mittwochabend sorgte ein Beitrag des offiziellen Accounts von Fridays for Future für Kritik: Die Klimaaktivisten versuchten zu erklären, „wie westliche Medien“ die Mediennutzer einer Gehirnwäsche unterziehen, damit sie zu Israel stehen. Auf Nachfragen der Berliner Zeitung, was Neubauer von den antisemitischen Äußerungen ihrer Mitstreiter halte, verwies sie lediglich auf den Tweet des deutschen Ablegers von Fridays for Future. Dort hieß es am Morgen lediglich, dass man nicht mit den Inhalten übereinstimme und dass der Post nicht mit ihnen abgestimmt sei.