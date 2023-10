M10 zur Turmstraße: Straßenbahnen nach Moabit sind voller als erwartet

Auf der neuen Straßenbahnstrecke nach Moabit läuft nicht alles rund, kritisiert der Fahrgastverband IGEB. Doch klar ist auch: Obwohl die Verlängerung der M10 erst im September ans Netz ging, übertreffen die Nutzerzahlen schon jetzt die Erwartungen. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) teilten mit, dass auf der Trasse vom Hauptbahnhof zur Turmstraße mehr Fahrgäste unterwegs sind als vorhergesagt wurde. Was die Frage aufwirft: Warum wird der Ausbau des Straßenbahnnetzes nicht beherzt fortgesetzt? Doch in Berlin sah es für die Zukunft der Tram schon lange nicht mehr so schlecht aus.

16.37 Uhr an der Haltestelle der M10 vor dem Hauptbahnhof. „Nur so als Tipp: Eine Straßenbahn hat fünf Türen, nicht nur die eene.“ Mit Berliner Schnauze versucht der Fahrer der Bahn zum U-Bahnhof Turmstraße, die zahlreich versammelte Kundschaft zu dirigieren. Mehr als drei Dutzend Fahrgäste drängen sich auf dem Bahnsteig, um in den Wagen Nummer 9080 einzusteigen. Noch mehr Menschen steigen aus. Anderthalb Minuten vergehen, bis sich die Türen schließen und die Bahn weiterfahren kann. Die 69 Sitzplätze in der sonnengelben Flexity sind fast alle belegt, einige Fahrgäste stehen.

Auf der Neubaustrecke in Moabit biegt eine M10 vor dem Kriminalgericht um die Ecke. In diesem Teil des Gebäudes arbeiten die Justizmitarbeiter jetzt seltener bei geöffneten Fenstern, sagt Rechtsanwalt Ehssan Khazaeli. Gerd Engelsmann/Berliner Zeitung

Es ist nicht die einzige gut besetzte Bahn auf der 2,2 Kilometer langen Neubaustrecke in den Westen Berlins. „Die Nachfrage ist bisher sehr gut“, fasst BVG-Sprecher Nils Kremmin zusammen. „Die genauen Fahrgastzahlen werden gerade noch gemessen.“ Jedoch gehe das Landesunternehmen nach den bisherigen Eindrücken der Mitarbeiter vor Ort davon aus, dass die Nachfrage „höher ist als prognostiziert“. „Was wir sicher sagen können, ist, dass das neue Teilstück der Straßenbahnlinie M10 deutlich besser angenommen wird als die frühere Busverbindung der Linie 245 auf derselben Relation“, berichtet Kremmin. Die Planer hatten mehr als 10.000 Tramfahrgäste pro Tag erwartet.

Schon auf der Strecke zum Hauptbahnhof waren die Prognosen zu zaghaft

Es ist nicht das erste Mal, dass Prognosen zu niedrig angesetzt wurden. Für die Trasse Nordbahnhof–Hauptbahnhof, die 2015 komplettiert wurde, rechnete man mit 20.000 Straßenbahnfahrgästen täglich – zwei Jahre später waren es doppelt so viele.



16.41 Uhr. Die M10 hält vor dem Kriminalgericht in der Turmstraße, eine der vier Haltestellen auf der Neubaustrecke. Die Bahnen werden gut genutzt, bestätigt der Rechtsanwalt Ehssan Khazaeli, der oft mit der M10 unterwegs ist. Auch Justizmitarbeiter und Personen, die aus anderen Gründen hierher müssen, fahren mit den sonnengelben Bahnen zu dem monumentalen Bau von 1906, in dem sich das größte Strafgericht Europas befindet. „Manchmal steigen ganze Schulklassen aus der Straßenbahn und machen sich auf den Weg ins Kriminalgericht“, erzählt Khazaeli. Eines nervt viele allerdings: das Kreischen der Räder auf der Kurve vor dem Gebäude.

16.44 Uhr. Die fünfte Haltestelle auf der neuen Strecke ist erreicht. Sie liegt im Schatten der evangelischen Heilandskirche, die sich an der benachbarten Thusnelda-Allee befindet – sie ist mit knapp 50 Metern Länge die kürzeste Straße Berlins. „U-Bahnhof Turmstraße. Diese Fahrt endet hier. Bitte alle aussteigen“, sagt der Fahrer. Auf dem Mittelbahnsteig stehen schon die Fahrgäste, die in die Gegenrichtung wollen. Die Linie M10 führt in einem weiten Viertelkreis um die Innenstadt herum, bis sie am U-Bahnhof Warschauer Straße unweit der Oberbaumbrücke endet. Die bisher zehn Kilometer lange Strecke gilt als Party-Tram, weil sie Friedrichshain mit seinen Clubs und Bars erschließt.

Martin Merl aus Wedding wartet ebenfalls. Er möchte mit der M10 zum Hauptbahnhof fahren. „Ich bin begeistert“, sagt der Fahrgast. Bevor die Tramstrecke am 9. September eröffnet wurde, musste er an der Turmstraße in den Bus 245 umsteigen, berichtet Merl. Nicht selten wurde es eng in den Bussen. Zuverlässig war die Linie, die am Bahnhof Zoo beginnt, auch nicht. „Gerade für alte Leute war das nicht schön“, so seine Erinnerung.

Mit Stuhl und Tisch in die M10 nach Friedrichshain

17.00 Uhr. Erneut trifft eine M10 aus Friedrichshain an der neuen Moabiter Endstation ein. Diesmal steigen auch zwei Dutzend Touristen aus. Ihre Rollkoffer übertönen die Geräusche der Autos, die auf den verbliebenen beiden Fahrstreifen der Turmstraße vorbeifahren. Es fällt auf, dass viele Fahrgäste Gegenstände dabeihaben – je nach Alter Rollatoren, Kinderwagen oder Fahrräder, auch Musikinstrumente und Möbel. Ein junges Paar ist mit Stuhl und Tisch unterwegs. Straßenbahnen bieten mehr Platz als Busse.

Digitalisierung à la Berlin: An der Straßenbahnhaltestelle U-Bahnhof Turmstraße, der neuen Endstation der M10, funktioniert das BVG-Auskunftssystem Daisy nicht. Gerd Engelsmann/Berliner Zeitung

Doch wann wird die nächste M10 zur Warschauer Straße fahren? Die elektronischen Hinweistafeln an der Endstation geben darüber leider keinen Aufschluss. „Bitte beachten Sie den Fahrplanaushang“ – mehr steht dort nicht. Das BVG-Auskunftssystem Daisy ist ausgefallen. „In anderen Städten erfolgen sogar Lautsprecheransagen an Bus- und Tramhaltestellen. In Berlin ist der Fahrgast auf sich gestellt“, klagt Christian Linow vom Berliner Fahrgastverband IGEB.

Eine funktionierende Information könnte den Straßenbahnnutzern beistehen, wenn es Störungen oder Unregelmäßigkeiten gibt, so Linow. Auf der M10 wäre dies besonders notwendig. „Denn so, wie es dort aktuell läuft, kann und darf es nicht bleiben“, sagt der Verbandssprecher. Nicht selten sei die Tram „tagsüber chronisch verspätet und hochgradig unzuverlässig, was dazu führt, dass nicht selten mehrere Bahnen hintereinander ausfallen. Uns wurde schon berichtet, dass teilweise 40 Minuten lang gar kein Zug fuhr. Taktlöcher von zehn oder 20 Minuten beobachten auch wir regelmäßig.“

Manchmal lässt die Straßenbahn lange auf sich warten

„Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Neubaustrecke einen krassen Fehlstart hingelegt hat“, sagt ein Verkehrsplaner, der ebenfalls oft zur Turmstraße unterwegs ist. „Es können praktisch täglich Abstände von 30 Minuten oder mehr im Takt der M10 beobachtet werden.“ Die größten Probleme seien allerdings nicht auf dem neuen Abschnitt zu verorten, sondern auf den älteren Teilstücken der Linie, so der Ingenieur. Sein Lieblingsbeispiel sei die „Nachrangampel“ am U-Bahnhof Eberswalder Straße, die Straßenbahnen immer anhält, damit erst mal alle Autos vorbeifahren können.

17.18 Uhr. An diesem Nachmittag läuft der Betrieb zuverlässig. An der Haltestelle U-Bahnhof Turmstraße ist inzwischen der Wagen 9108 vorgefahren. Knapp drei Dutzend Fahrgäste steigen ein. Die Ampeln entlang der Neubaustrecke passiert die Bahn ohne oder fast ohne Wartezeiten. Ausnahme ist die Anlage an der Ecke Rathenower Straße, wo die M10 rund 35 Sekunden steht. „Die Ampelschaltungen wurden in enger Abstimmung mit der zuständigen Senatsstelle geplant“, erklärt BVG-Sprecher Kremmin. Eine verkehrsabhängige Steuerung gebe dem Nahverkehr Priorität. „Die Schaltungen werden im Praxisbetrieb überprüft und können bei Bedarf nachjustiert werden“, so Kremmin.

Ampelschaltungen bremsen immer wieder die Straßenbahn aus

17.26 Uhr. Die M10 nach Friedrichshain hat den Hauptbahnhof erreicht. Unter den futuristischen Betonschalendächern der Tramhaltestelle warten viele Menschen, dort halten auch Bahnen anderer Linien. Drei Baustellen, deren Sinn sich nicht unmittelbar erschließt, engen seit Wochen den Standplatz für die Fahrgäste ein. Richtig voll wird es auch im Wagen 9108. Auch Stehplätze sind Mangelware geworden, als die Bahn abfährt.

Auf den folgenden Abschnitten werden die Fahrgäste dicht gedrängt miterleben müssen, dass die Ampelschaltungen nicht überall dem Nahverkehr Vorrang geben. So wartet die M10 an der Gartenstraße mehr als eine Minute, vor dem U-Bahnhof Eberswalder Straße knapp zweieinhalb Minuten. Dort muss die Bahn im Stau fünfmal bremsen und wieder anfahren, bis sie endlich die Haltestelle erreicht. „Die Ursachen, die die Straßenbahn behindern, müssen beseitigt werden“, fordert Christian Linow. Bis dahin bringe es auch nichts, mehr Züge auf der Linie M10 einzusetzen – was derzeit geschieht.

Nicht nur der Fahrgastverband IGEB fragt sich, warum Politik und Verwaltung solche Probleme nicht angehen. Beobachter sind sich einig: Bei der schwarz-roten Koalition hat die Berliner Straßenbahn einen schlechten Stand. Den wenigen Streckenbauprojekten, die es gibt, drohen weitere Verzögerungen oder die Streichung, etwa weil Autos behindert werden oder wie in Blankenburg Anwohner protestieren. CDU und SPD setzen auf den Ausbau des U-Bahn-Netzes – obwohl dies mehr Geld kostet und länger dauert.

Fahrgast Martin Merl kann das nicht verstehen. „Die Neubaustrecke nach Moabit hätte man von Anfang an weiterbauen müssen, mindestens bis zur Beusselstraße“, sagt er. Die Straßenbahn werte das Stadtviertel und den Straßenraum „massiv auf“, meint Merl. „Sie ist für Moabit ein echter Gewinn.“ Wäre das nicht auch anderswo in Berlin möglich?