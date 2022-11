MacBook und Solarpanelen - Leben in einer der letzten Wagenburgen Berlins

Nein, als repräsentative Wagendorfbewohner können sie nicht gelten, das wissen die Madsens. Weder von ihrer Behausung her, selbstgebaute Wagen, die auch in einem Architekturmagazin ein gutes Bild abgäben, noch von ihrem Alter, um die 60. Und erst recht nicht von der aufgeräumten Innengestaltung der Wagen, die jedem Minimalisten das Herz aufgehen lassen würde. Man kann sich gut vorstellen, wie die Madsens in Berlin-Zehlendorf in einem adretten Häuschen mit Vorgarten wohnen. Was sie auch tatsächlich taten, denn Susan Madsen war damals in der Dänischen Botschaft angestellt.