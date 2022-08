Diese Kolumne handelt von Männererziehung und davon, dass man Ehen nicht zu strategisch schließen sollte.

Ich kenne ein paar sehr begabte und strahlende Frauen, die früh angetreten sind, um ihren Platz in der Welt zu erobern. Mit einem Begriff aus der Biologie würde man sie vielleicht als Alphafrauen bezeichnen, und in der heutigen Zeit drückt sich ihr Alphafrauentum so aus, dass sie den Drang verspüren, einen anspruchsvollen Beruf auszuüben, ein reiches Sozialleben zu haben und „wie nebenher“ eigene Kinder großzuziehen.

Nun fordern aber eigene Kinder sehr viel Hingabe und Liebe – also mehr als ein Nebenher – und das viele Jahre lang. Deshalb stellt sich die berühmte Frage, wie diese vielen großen Wünsche und Pläne der modernen Frauen und Männer miteinander in Einklang zu bringen sind.

Dabei habe ich einige Weggefährtinnen beobachtet, die ihren ursprünglichen Impuls, nach einem Partner zu suchen, der ihnen wirklich gewachsen ist, unterdrückt haben.

Die falsche Wahl und die Langeweile in der Ehe

Sie haben sich sozusagen einen gewissen Realismus verordnet und einen Partner ausgesucht, der ihnen eben nicht wirklich gewachsen ist, vermutlich nicht über die gleichen Möglichkeiten verfügt, eine berufliche Exzellenz zu erreichen, aber dafür eine sehr willkommene Eigenschaft zu haben schien: nämlich Erziehbarkeit sowie die Bereitschaft, sich auf die Anforderungen der modernen Vaterschaft einzulassen und alle Aufgaben, die mit den Kindern und im Haushalt anfallen, hälftig zu teilen.

Einige dieser Weggefährtinnen leiden inzwischen unter der Langeweile ihrer Ehen und daran, dass ihre Rechnung nicht so richtig aufgegangen ist. Denn sind die Kinder erst mal unterwegs, ergeben sich die verschiedensten Konstellationen.

Variante 1: Die Frau macht eine glänzende Karriere und sorgt für ein gutes Einkommen, während der Mann sich voller Freude darauf spezialisiert, ein warmes Nest für die Familie zu bauen. Problem: Das kommt eigentlich nie vor.

Variante 2: Beide Partner machen Karriere, haben zu wenig Zeit für die Familie, aber genug Geld, um große Teile der Erziehung an „dienstbare Geister“ outzusourcen. Problem: Ihren Kindern fehlt dann oft ein tieferes Gefühl von Geborgenheit.

Variante 3: Beide Partner machen nicht Karriere, sondern bleiben im beruflichen Mittelmaß stecken, weil sie zwar an die Familie denken, aber als Einzelne in den entscheidenden Jahren zwischen 30 und 40 nicht genug in den Beruf investieren. Problem: Mittelmaß stellt ambitionierte Personen nicht zufrieden.

Variante 4: Zwar hat die Frau lange so getan, als wäre ihre Karriere das Wichtigste auf der Welt. Aber dann merkt sie auf einmal, wie schön es ist, im Alltag an der Seite ihrer Kinder zu sein. Problem: Die Rollen lassen sich nicht zurücktauschen, weil es sonst nicht genug Verdienst gäbe in der Familie.

Variante 5: Zwar hat der Mann lange so getan, als teile er die häuslichen Aufgaben gerne. Aber dann feilscht er um jede Stunde weniger bei den Kindern, sodass die Frau (will sie an ihrem Weg zu beruflicher Exzellenz und ihrem hohen Anspruch in der Familie festhalten) an allen Fronten viel mehr wuppen muss und hart an der Belastungsgrenze agiert.

Mein Eindruck ist, dass dies die häufigste und irgendwie banalste Variante ist. Und dass viele dieser besonderen Frauen später bereuen, dass sie keinen Mann geheiratet haben, der ihnen wirklich gewachsen ist.