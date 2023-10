Das Märkische Ufer in Mitte gehört zu den wenigen lauschigen Straßen mit historischem Flair in Berlin. Wenig Verkehr, Häuser mit historischen Fassaden, Cafés stellen im Sommer Tische ans Spreeufer. Der Blick geht über den an dieser Stelle besonders breiten Fluss hinüber zur Südspitze der Fischerinsel, auf die Türme des Roten Rathauses und der Parochialkirche, die über die Dächer der Bürogebäude am anderen Ufer hinausragen. Hier trennen sich Spree und Spreekanal, um die Insel zu umfließen. Und hier legten tatsächlich die ersten Schiffe der gerade entstehenden Städte Berlin und Cölln an, eine Urkunde vom 7. Mai 1298 erwähnt erstmals einen Hafenbetrieb. Ein besonderer Ort.

Im herbstlichen Grau bleibt er einsam. Zwei junge Männer, die Richtung Märkisches Museum spazieren, wundern sich: „Wie sieht’s denn hier aus?“ Sie schauen auf die alten Schiffe, auf die „Andreas“ (Baujahr 1944), Berlins letzten Dampfschlepper mit seinem mächtigen schwarzen Schornstein, auf den alten Frachtkahn „Adonis“ (Baujahr 1929) und den großen Heckradschlepper „Jeseniky“ (Baujahr 1956), eine echte Rarität, und zu dem auf den Decks lagernden Krempel. „Daraus kann man aber mehr machen“, finden sie.



Eine ältere Dame, Berlin-Besucherin, die den Hinweis auf den Historischen Hafen im Internet gefunden hat, fotografiert alte Farbeimer, verrostete Konservendosen, Holzreste, einen historischen Holzofen, auf dem früher die Schiffer vom Kahn ihre Suppe kochten, der nun vor sich hin rostet.

Müllhaufen oder Arbeitsspuren? Besucher wundern sich über solche Anblicke im Historischen Hafen. Ein Teil davon wurde inzwischen entfernt. Sabine Gudath

Hinter der eisernen Uferbrüstung liegen offen Stromleitungen, die die Witterung in einen wenig vertrauenerweckenden Zustand versetzt hat. Offenbar Starkstromkabel. Die Schiffe machen einen ungepflegten Eindruck. Die Schilder, die den Ort als „Historischen Hafen“ Berlins ausweisen, und die interessanten Informationstafeln wollen so gar nicht zum derzeitigen Zustand passen.

Werner Schwarz kennt sich aus und ist schwer verärgert: „Das sieht aus wie ein Schrotthaufen, wie ein Schiffsfriedhof!“, schimpft er. Dem 61-jährigen Binnenschiffer, Buchautor, Kapitän a.D. und gebürtigen Schöneberger hört man den Berliner sofort an, obwohl er sein Berufsleben vor allem auf dem Rhein verbracht hat und von sich sagt, er habe „Rheinwasser als Blut“.

Wo ist die „Renate-Angelika“?

Seit zehn Jahren lebt der leidenschaftliche Schiffer wieder in Berlin und findet, dass dieser Historische Hafen eine Schande für den Berufsstand der Binnenschiffer und seine Heimatstadt ist: „Es tut weh, das zu sehen“, sagt er. Wenn wenigstens ein Schild Erklärung böte, vielleicht seien ja Umbauarbeiten in Gang? Aber da ist nichts. Und wo ist die „Renate-Angelika“ (Baujahr 1910), das Prachtstück von einem Berliner Maßkahn, das eigentliche Ausstellungs- und Veranstaltungsschiff?



Eine junge Frau kommt herbeigeradelt, steigt etwa dort ab, wo die „Andreas“ liegt, und schaut sich um. „Ist das hier ein Museum?“ Einerseits liegen da historische Schiffe – andererseits haben die gar nichts Einladendes. „In anderen Städten könnte man die besichtigen, aber das hier …“

Einen Hinweis auf Umbauarbeiten findet man nicht. Sabine Gudath

Was also ist los am Historischen Hafen? Zuerst: Ein reguläres Museum ist das nicht. Hier wirkt ein Verein auf vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) gepachteten Flächen. Das Landesdenkmalamt hat hier keine Zuständigkeit, denn der Historische Hafen steht nicht unter Denkmalschutz.



Die Publikumskritik mag schmerzen, wenn man sich wie die Mitglieder des Vereins Berlin-Brandenburgische Schifffahrtsgesellschaft e.V. (BBSG) der Pflege der historischen Schiffe und des Hafens verschrieben hat – ehrenamtlich, mit viel Herzblut, Hingabe und Leidenschaft, Menschen wie Stephan Hässelbarth, seit Juli Schriftführer und Mitglied des neuen Vereinsvorstandes. Ja, es sehe „etwas rumpelig“ aus, räumt er ein und führt plausible Erklärungen an.

Die „Renate-Angelika“ liegt in der Hegemann-Werft in Spandau und wird „schön gemacht“. Vieles reparieren Vereinsmitglieder selbst, aber in diesem Fall geht es um Arbeiten am Schiffskörper, die Profis erledigen müssen. Vielleicht ist sie zum sogenannten Andampfen, der Saisoneröffnung im Frühjahr 2024, wieder da.



Vor allem aber befindet sich der Verein selber in einer Umbruchphase. Seit Juli ist ein neuer Vorstand im Amt. Der in die Jahre gekommene Internetauftritt der BBSG wird modernisiert und etliche neue Projekte wollen vorbereitet sein – wie gesagt, alles im Ehrenamt von den 120 Vereinsmitgliedern, davon 60 aktive, zu erledigen. Das Wichtigste ist die neue Ausstellung, die dann auf dem Güterfrachtkahn „Hans Wilhelm“ (Baujahr 1925) zu sehen sein wird. Die schön gemachte „Renate-Angelika“ werde Gastronomie beherbergen, so die Auskunft des Vereins.

Eindrucksvolle Binnenschiffe am historischen Ort des ersten Berliner Hafens, v.l.n.r.: die „Adonis“, die „Andreas“, der Schlepper „Volldampf“. Im Hintergrund das Südende der Fischerinsel Sabine Gudath

Die Vorbereitungen für die Ausstellung und die Kommunikation in den Außenbereichen würden in Kooperation mit dem Studiengang Museologie der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) in Oberschöneweide laufen, so Stephan Hässelbarth. Dabei gehe es zunächst um das Erfassen und Betreuen von Ausstellungsstücken – später folgt die Ausstellungsgestaltung.

Tiziana Zugaro, Sprecherin des Technikmuseums, schreibt auf Nachfrage: „Von uns besteht die grundsätzliche Bereitschaft und Zusage, mit den Kollegen dort in Austausch zu gehen und die Ausstellung eventuell mit Leihgaben, falls gewünscht, zu unterstützen.“ Man sei allerdings noch nicht angesprochen worden.



Im vergangenen Jahr erhielt der Verein aus Lottomitteln knapp eine Million Euro, die zweckgebunden verwendet werden: Der größte Teil kommt den Kähnen zugute, vor allem deren Infrastruktur wie Landanschlüssen, Wasserversorgung etc. Finanziert wird auch der Ausbau der „Hans Wilhelm“ zum Ausstellungsschiff und der Erhalt der „Andreas“.

Hässelbarth bittet um Nachsicht, dass die Veränderungen derzeit noch nicht im Hafen sichtbar sind. Es ist wohl so wie während einer Wohnungsrenovierung: Erst einmal ist alles durcheinander, bis die schöne neue Ordnung einzieht. „Wir haben den wetterfesten Teil der Ausstattung von der ‚Renate-Angelika‘ auf andere Schiffe geschafft“, erklärt Hässelbarth. Auf Extraaushänge am Hafen, die über die Umbauarbeiten informieren, habe man verzichtet, weil auch das eben zusätzlich Arbeit macht. Zudem werkelten ja regelmäßig ansprechbare Vereinsmitglieder auf den Schiffen. Die Reporterin hatte kein Glück, traf niemanden an, nicht im sonnigen September und nicht im grauen Oktober, und sie fand auch die Information auf der Internetseite karg.

Historische Schiffe am Märkischen Ufer, rechts die Fischerinsel Sabine Gudath

Hässelbarth schwärmt vom „Abdampfen“ am vergangenen Wochenende, bei herrlichstem Wetter, ein Höhepunkt des Vereinslebens: „Da kommt Leben auf die Schiffe“, sagt er. Die sind alle fahrtüchtig und wer sich für große alte Maschinen begeistert, hat seine Freude: Um den Dampfschlepper „Andreas“ in Gang zu setzen, müssen 12.000 Liter Wasser auf 195 Grad hochgeheizt werden, um den Betriebsdruck von 14 Bar zu erreichen.

Ein alter Binnenschiffer weiß noch, wie man das macht und bringt es den Jüngeren bei. Vor dem „Andampfen“ Ende April organisierte der Verein einen Subbotnik, also einen freiwilligen Arbeitseinsatz am Sonnabend, um alles ordentlich herauszuputzen, wie es auf der Internetseite heißt. Man müht sich also und blickt optimistisch auf das Kommende. Allen Beteiligten sei der Betrieb der Schiffe und die Weitergabe von Wissen und Erfahrung ein zentrales Anliegen. Auf der Internetseite lädt der Verein Interessierte zum Mitmachen ein: „Heuert an!“

Binnenschiffer Werner Schwarz hatte gesagt: „Ich kenne alle Schifffahrts- und Hafenmuseen in Deutschland und die meisten im benachbarten Ausland. Aber so was habe ich noch nie gesehen. Die Stadt hat keinen Respekt vor der Geschichte ihrer Entstehung.“ Er erinnert daran, dass Berlin aus dem Kahn erbaut ist, dass Schiffe wie die „Andreas“ und „Jeseniky“ Ziegel und anderes Baumaterial herbeigebrachten und nach dem Krieg Kartoffeln, um die Berliner zu versorgen, als die Straßen noch nicht passierbar waren. Ein hartes Urteil, aber es trifft einen wunden Punkt. Für den ist allerdings nicht der Verein BSSG verantwortlich zu machen – er sorgt ja nach Kräften dafür, dass dieser Teil der Geschichte wenigstens an prominenter Stelle präsent bleibt. Es geht generell um Berlins beklagenswert geringes Interesse an der eigenen Geschichte.

Am Anfang war der Krögel: Berlin vom Wasser her denken

Der Blick muss viel weiter zurückgehen als in die Gründerzeit, ins 12. Jahrhundert. Bislang bleibt nämlich der einst am Ufer gegenüber gelegene Krögel völlig unsichtbar. In dem Buch „Die ersten Berliner“ fordern die Autoren Claudia Maria Melisch, Ines Garlisch und Jörg Feuchter geradezu eine Kehrtwende bei der Betrachtung der Berliner Ursprünge: „Wir müssen die Gründung Berlins vom Wasser her denken.“



Der Krögel, ursprünglich eine kleine Ausbuchtung der Spree, geformt von einem von etwas höher gelegenen Terrain herabfließenden Rinnsal, diente demnach als Anlandeplatz für Schiffe und Abladeplatz für Waren. Schiffe kamen durch Staken, Rudern, Treideln oder Segeln über die Flüsse aus nah und fern. Fernhändler müssen den Platz früh als günstig erkannt haben. Die Gründer Berlins standen demnach womöglich am Krögel, dem ersten Hafen, dem Dreh- und Angelpunkt für alles Weitere, das Berlin zur Metropole machte.