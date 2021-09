Berlin - Ein 19-Jähriger kauft eine Villa, obwohl er gar kein Einkommen hat. Ein Hartz-IV-Bezieher erwirbt ein Millionengrundstück: Steuerhinterzieher, Mafia und Drogenbanden aus der ganzen Welt „waschen“ auf diese Weise in Deutschland Milliardenbeträge, weil es so einfach ist. Jetzt haben sie es noch leichter.

Denn zum 1. August trat eine Änderung des Paragrafen 44 durch den Bundestag in Kraft. Danach ist es jetzt Notaren, die Immobiliengeschäfte beurkunden, wegen der Verschwiegenheitspflicht verboten, einen Geldwäsche-Verdacht über die Notaraufsicht an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) des Zolls zu melden.

Somit ist eine erst seit vergangenem Oktober geltende Verordnung hinfällig, die eine entsprechende Meldepflicht vorschrieb. Wer genau den neuen Passus, nach dem Notare davon ausgenommen sind, im Juni in den Entwurf des Finanzausschusses brachte und warum das Problem niemandem auffiel, ist unklar.

Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) kündigte am Donnerstag eine Bundesratsinitiative an, um die alte Rechtslage wieder herzustellen. Denn das überarbeitete Gesetz sieht jetzt vor, dass Notare nur noch dann einen Sachverhalt melden dürfen, wenn sie sicheres Wissen von einem Geldwäschefall haben. „Dass ein Notar sicheres Wissen davon hat, ist aber nahezu ausgeschlossen. Denn dann würde er sich der Beihilfe strafbar machen“, sagte Staatsanwältin Susann Wettley am Donnerstag.

Staatsanwältin: Wir bieten ein Umfeld, in dem Kriminelle frei handeln können

Berlin ist das einzige Bundesland, das seit vergangenem Jahr bei der Notaraufsicht eine „Taskforce Geldwäsche“ hat, die die rund 680 Notare prüft. Von April 2020 bis 27. Juli dieses Jahres gingen die zwei Juristen und drei Rechtspfleger 86 Verdachtsmeldungen nach und meldeten sie an die FIU. „Diese Meldungen sind jetzt gesetzlich verboten“, sagte Susanne Wettley. Wie notwendig solche Prüfungen seien, führte die Staatsanwältin an Zahlen aus: Im Jahr 2018 wurden in Deutschland pro Jahr 77.252 Verdachtsfälle an die FIU gemeldet. Nur acht kamen von Notaren. Nachdem im Oktober 2020 die „Geldwäschegesetzmeldeverordnung-Immobilien“ in Kraft trat, gab es bundesweit 1600 Meldungen durch Notare.

„Jeder, der über ein Immobiliengeschäft oder im Gesellschaftsbereich Geld waschen möchte, kann jetzt völlig sorgenfrei zu einem Notar gehen“, so Wettley. „Denn selbst, wenn er einen Verdacht schöpfen sollte, dürfe er ihn nicht mehr melden. Und wenn die Taskforce zur Prüfung kommt, diesen Sachverhalt sieht, darf sie es auch nicht melden. Das heißt: Wir bieten ein Umfeld, in dem Kriminelle frei sind zu handeln, weil es ganz bewusst nicht kontrolliert wird.“

Wettley nannte ein weiteres Beispiel: Eine Immobilie, die einer Person der Organisierten Kriminalität zugerechnet wird. Dieser Mann geht zu einem Notar und lässt sich ein Stück Papier anfertigen, auf dem steht, dass der Inhaber dieses Papiers Inhaber einer Grundschuld über eine Million Euro ist. Diese Eigentümerbriefgrundschuld wird im Grundbuch eingetragen. Dort steht nicht, wer Inhaber der Grundschuld ist. Sondern das ist immer der, dem dieser Brief gerade gehört. Wenn man auf diese Weise sein Grundstück belastet, ist es irgendwann nichts mehr wert. Weder die Staatsanwaltschaft kann dann Finanzarreste noch das Finanzamt eine Steuerschuld oder ein Gläubiger seine Forderungen vollstrecken lassen. Solche Merkwürdigkeiten dürfen jetzt weder Notare noch die Taskforce melden.

Hat ein Lobbyverband der Notare an der Regelung mitgewirkt?

Die Staatsanwältin mahnte dringend solche Kontrollen an: „Wenn Sie auf der Autobahn keine Blitzer aufstellen, werden irgendwann alle die Höchstgeschwindigkeit überschreiten.“

Ob ein Lobbyverband der Notare an der Gesetzesänderung mitgewirkt habe, sei unklar, sagte Justizsenator Behrendt. „Diese Vermutung lässt sich nur stützen durch die schöne Frage: Wem nutzt es? Dass es da einen Zusammenhang gibt, liegt ziemlich auf der Hand“, behauptete er. „Aber ich habe keinerlei Anhaltspunkte. Es gibt ja auch eine ganze Reihe Rechtsanwälte und Notare, die Mitglieder des Deutschen Bundestages sind.“

Die Bundesnotarkammer und der Deutsche Notarverein hatten allerdings im Oktober die neu eingeführte Meldepflicht begrüßt: „Die Bundesnotarkammer hatte sich seit Langem dafür eingesetzt“, erklärte der Präsident der Bundesnotarkammer, Jens Bormann. „Die Verordnung wird zu einer deutlichen Steigerung der Meldungen durch Notarinnen und Notare führen und damit auch eine erhöhte Abschreckungswirkung mit sich bringen.“ Bei einem bloßen Geldwäscheverdacht sei ihnen aufgrund ihrer strengen Verschwiegenheitspflicht eine Meldung untersagt, sie hätten sich sonst sogar strafbar gemacht, so Bormann.

Gleichwohl waren nicht alle Notare mit der neuen Regelung einverstanden. So wies das Berliner Verwaltungsgericht im Februar einen Eilantrag eines Notars zurück, der eine Verdachtsmeldung als einen unverhältnismäßigen Eingriff in seine Berufsfreiheit ansah. Nun half ihm der Bundestag.

Zwei Drittel aller Verdachtsfälle betrafen Unternehmergesellschaften

Mit der Bundesratsinitiative soll die künftige Regierung nicht nur gebeten werden, eine erneute Rückänderung des Gesetzes auf den Weg zu bringen. Eine Meldeverpflichtung soll nicht mehr nur für Immobilien gelten. Sie soll auch für Gesellschaften angewandt werden, weil dieser Bereich ebenfalls geldwäscheanfällig ist.

Zwei Drittel aller Verdachtsfälle, die die Taskforce an die FIU meldete, betrafen gesellschaftsrechtliche Vorgänge. Etwa für Fälle wie diesen: Ein Mann aus dem Milieu der Organisierten Kriminalität zahlte 12.500 Euro Stammkapital für die Gründung einer GmbH aus einem Koffer voll Bargeld ein, obwohl er Sozialleistungen bezieht. Die GmbH war Verwalterin einer der 77 in Berlin beschlagnahmten Immobilien des Remmo-Clans.

„Die Kriminellen investieren ihr Geld in Immobilien und zahlen auch überhöhte Preise“, sagte Behrendt. „Das wirkt sich auch auf das Mietenniveau aus.“ Deutschland dürfe nicht als Geldwäscheparadies gelten.