Berlin - Es ist Arbeit, die nie ausgeht: Fahrräder mit weißer Farbe anstreichen, in einem Keller in Kreuzberg einlagern – und darauf warten, dass wieder ein Radfahrer in Berlin von einem Kraftfahrzeug getötet wird. Dann treten Susanne Grittner und ihre Mitstreiter erneut in Aktion: Sie laden eines der weißen Mahnmale auf ein Lastenrad und bringen es zum Unfallort. Knapp 150 Geisterräder haben sie in Berlin schon aufgestellt, und immer wieder müssen sie für Nachschub sorgen, damit der Vorrat nicht zu Ende geht. Vor kurzem mussten sie wieder den Pinsel schwingen. „Wir hatten nur noch zwei Geisterräder“ – sie würden nicht einmal für diesen Sommer reichen. Seit Jahresbeginn sind in Berlin sechs Radfahrer getötet worden, 2020 waren es laut Polizei 17.

Nach und nach verschwindet der dunkle Lack des gespendeten Tourenrads unter weißer Farbe, kurz darauf ist auch der Sattel weiß. Vor der Geschäftsstelle des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Berlin in der Kreuzberger Möckernstraße verwandeln Susanne Grittner und ihr Team ein Rad nach dem anderen in ein Monument für den Tod auf Berlins Straßen. „Wir würden mit dieser Arbeit sofort aufhören, wenn keine Radfahrerinnen und Radfahrer mehr im Berliner Straßenverkehr getötet würden“, sagt die 52-Jährige, die als Meteorologin am Umweltbundesamt arbeitet. Doch sie weiß, dass das unrealistisch ist. Der nächste Geisterrad-Tag wird kommen. Und zwar bald.