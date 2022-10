„Mal wieder broke“: Berlinerin zeigt auf TikTok, wie man beim Kochen richtig spart

Jenny Kuschel in ihrer Küche in Berlin-Marzahn: Anfangs machte Not sie erfinderisch, heute sind „Broke-Rezepte“ ihr neuer Job.

Jenny Kuschel in ihrer Küche in Berlin-Marzahn: Anfangs machte Not sie erfinderisch, heute sind „Broke-Rezepte“ ihr neuer Job. Sabine Gudath

Die Toastscheibe steht auf der schmalen Kante, das Video fängt an. Eine Frauenstimme aus dem Off sagt: „Wir sind mal wieder broke.“ Die Scheibe fällt um, egal, es folgt ein Rezept für „Instant-Noodle-Junkies“. Es besteht aus asiatischen Fertignudeln für 34 Cent und einer Zutat, bei der Fans asiatischen Essens tapfer sein müssen. Die Frau im Video schneidet einen Camembert auf und backt ihn im Ofen. Dann legt sie die Instantnudeln zwischen die Käsehälften. Et voilá: Eins von Jenny Kuschels „Broke-Gerichten“ ist fertig. In 30 Sekunden, für nur 1,33 Euro pro Person.

„Broke“ heißt „pleite“ auf Englisch und ist besonders bei der jüngeren Generation ein beliebtes Wort, um auszudrücken, dass man gerade kein Geld hat. Eine Mahlzeit für knapp zwei oder drei Euro, in Zeiten der Inflation? Auf Jenny Kuschels Kanal „Food and Family“ auf der App TikTok oder auf ihrer Instagram-Seite findet man Inspiration. Und erfährt auf den Cent, wie viel es kostet: Kuschel rechnet den Preis einer Portion akribisch genau aus, selbst die Gemüsebrühe (zehn Cent) zählt. Damit es abwechslungsreich bleibt, gibt es eben auch mal Instantnudeln mit Camembert. Oder Sushi-Lasagne, mit Reis statt Hackfleisch und Gurkenscheiben statt Nudeln. Kuschels Extra-Spartipp: Milchreis statt teuren Sushi-Reis verwenden. Das Ergebnis sei dasselbe.

Die Tipps der Sparfüchsin sind so gefragt, dass ihr auf Instagram 350.000 Menschen folgen. Die Videos entstehen bei ihr zu Hause. In Berlin-Marzahn.

Mit 16 riss sie aus dem Heim aus

Dort wohnt sie mit ihren drei Kindern, das jüngste ist zwei Jahre alt. Jenny Kuschel ist 33 Jahre alt und seit knapp drei Jahren alleinerziehend. „Ich habe aber sowieso immer das Geld verdient“, sagt sie. Einfach habe sie es noch nie gehabt. Mit acht Jahren kam sie zu einer Pflegefamilie, vier Jahre später ins Heim, wo sie mit 16 ausgerissen sei, um sich mit ihrem damaligen Freund und heutigem Ex-Mann allein durchzuschlagen. Das Paar war auch damals vor allem eins: „broke“.

Es ist ein Vormittag unter der Woche, die Kinder sind aus dem Haus, Kater Salem tigert durch die Drei-Zimmer-Wohnung. Jede Wand hat ihre eigene auffällige Tapete. Das Zimmer der beiden Jungs ist das „Raumschiffzimmer“, im Flur kleben etliche Bücherseiten an der Wand, im Wohnzimmer Harry-Potter-Zaubersprüche. „Mein Traum wäre es, eigene Tapeten herauszubringen“, erzählt Kuschel, die bis vor drei Jahren noch als Grafikdesignerin und Fotografin gearbeitet hat. Das Highlight ist die Küche: Türkisfarbene Schränke treffen auf Karo-Kacheln in Schwarz-Weiß. Das Farb-i-Tüpfelchen: ein babypinker Kühlschrank und die passende Mikrowelle. Kuschel ist stolz: „Das konnte ich mir durch TikTok ermöglichen.“

Denn heute ist die ehemalige Grafikdesignerin selbstständiger Content Creator. Wie es dazu kam? Aus Spaß. 2020, als die App noch relativ neu war, probierte sie ein paar „TikTok-Trends“ aus und lud Videos hoch, zum Spaß. „Ich habe zum Beispiel Musikvideos hochgeladen, in denen ich so getan habe, als sei ich Britney Spears.“ Sie muss lachen. Für sie sei es eine schöne Ablenkung in einer schwierigen Zeit gewesen. Sie spricht über die Trennung von ihrem Mann, die Erleichterung, aber auch Sorgen mit sich gebracht habe. Sie war schwanger und noch in Elternzeit, sie hatte Angst, ob ihr ein Wiedereinstieg in den Beruf gelingen würde. „Ich wusste, es wird schwierig für mich, mit den drei Kindern wieder Fuß zu fassen“, sagt sie.

Dann habe sie ein Video eines anderen Content Creators auf TikTok gesehen. „Jemand hatte ein Kochvideo hochgeladen, für ein Gericht zum Nachkochen, wenn man broke ist“, sagt sie. Die Mahlzeit hätte sechs Euro gekostet. „Da dachte ich mir, darauf musst ich jetzt reagieren, das kann ich definitiv preiswerter.“ Sie erinnerte sich an die Zeit, in der sie mit 16 Jahren alleine kochen musste und in der jeder Cent zählte. Die Angewohnheit, Mahlzeiten zu planen, Preise auszurechnen und immer die günstigste Option zu wählen, hatte sie seither nicht mehr ablegen können. So war es ihr ein Leichtes, ihr eigenes erstes „Broke-Gericht“ vorzustellen. Womit sie nicht rechnete: Das Video wurde zwei Millionen Mal gesehen. Überrascht und erfreut machte sie weiter Kochvideos, „wenn es günstig war, klickte es am besten“.

Vor allem Studenten und Alleinerziehende gucken Kuschels Videos

Mittlerweile kann sie von ihrem Social-Media-Auftritt leben. Kuschels Ideen kommen in Zeiten der Inflation vielen wie gerufen. „Mir schreiben vor allem Studenten und Alleinerziehende“, sagt sie, „manchmal sogar auch 14-Jährige“. Da seien teilweise tragische Nachrichten dabei. „Manche schreiben so etwas wie: ‚Meine Mama macht mir nicht so ein Frühstück‘, das tut mir dann immer total leid.“ Sie hoffe, dass die Rezepte, mit denen sie sich allein über Wasser halten konnte, heute anderen helfen.

Obwohl ihre finanzielle Lage jetzt besser aussieht, macht sie auf TikTok weiterhin „Spar-Experimente“, um den Leuten zu zeigen: 40 Euro die Woche für Essen mit drei Kindern? Das geht. Früher ging es sogar mit 30 Euro pro Woche, aber mit den steigenden Preisen musste sie höher ansetzen.

An diesem Morgen läuft Tag 15 ihres aktuellen 40-Euro-Sparexperiments. Bevor Jenny Kuschel einkaufen geht, macht sie sich eine Liste und rechnet. Sie setzt sich für diesen Tag ein weiteres Ziel: Es sollen vier Portionen für insgesamt weniger als vier Euro werden. Kuschel entscheidet sich für Nudeln mit Spinat-Sahne-Soße und greift nach einer Tasche mit Pfandflaschen.

Sparexperiment „Four for Four“: Vier Euro sollen für vier Portionen reichen. Sabine Gudath

Früher sei sie oft in der Situation gewesen, am Ende des Monats kein Geld mehr zu haben. Dann musste sie beim Einkauf mit dem auskommen, was der Flaschenpfand hergab. Heute ist es zwar nicht mehr so, aber sie macht trotzdem weiter. Denn durch ihre Sparexperimente kann sie sich heute einen Urlaub oder die Umgestaltung ihrer Küche leisten. „Deswegen machen die Kinder auch gerne bei den Experimenten mit und unterstützen mich“, sagt sie, „die merken auch, dass sie es an anderer Stelle zurückbekommen“.

Jenny Kuschels Spartipps

– Kaffeesahne zum Kochen benutzen

– Vollmilch (3,5 % Fettgehalt) mit Wasser mischen, statt fettarme Milch (1,5 %) zu kaufen

– Saft mit Wasser mischen

– Fixe Budgets für Wocheneinkäufe und Luxus setzen

– Nicht scheuen, kreativ zu werden



– Statt Sushi-Reis preiswerten Milchreis verwenden

Im Internet, das für viele Content Creators auch ein Ort der Shitstorms sein kann, hat Kuschel auch Gegner. „Einmal habe ich Anzeige erstattet, mir hat eine Frau mit dem Jugendamt gedroht, weil sie meinte, ich würde zu ungesund kochen“, sagt sie. Die Frau hätte sogar ihre Adresse gekannt, die damals noch im Impressum für jeden sichtbar war. Kuschel sagt, sie achte auf ausgewogenes Essen, fände es aber nicht schlimm, auch mal aus der Dose zu essen. Den meisten Leuten, die sie wegen ungesunden Essens anfeinden, versuche sie zu erklären, dass wenn nicht genug Geld da sei, an erster Stelle das Sattwerden stünde. „Dafür haben die meisten dann auch Verständnis.“

Vorbilder: ihre Großmutter, Reese Witherspoon und Drew Barrymore

Manche finden ihre Berechnungen der Preise unrealistisch. Kuschel sagt, sie wisse immer, wo es die günstigste Option zu kaufen gebe, man könne das auf ihre Webseite nachlesen. Bei Produkten wie Gemüsebrühe mache sie eine „Grobschätzung“, bei der sie lieber zehn Cent zu viel als zu wenig einberechne. „Sonst melden sich die Leute bei mir.“ Andere werden sauer, wenn Kuschel zeigt, dass sie sich auch mal was leisten kann. „Manche Leute verstehen nicht, dass wir ein Experiment machen“, sagte sie. Irreführend könnte sein, dass sie so gut wie jedes Video mit dem Satz „Wir sind mal wieder broke“ beginnt. Aber das mache sie für den Wiedererkennungswert. Und das funktioniert – mittlerweile hat sie auch Werbekooperationen mit Marken.

Generell überwiege aber das positive Feedback. Viele würden ihr finanzielle Erfolge gönnen. Kuschel findet auch nicht, dass Sparen vollständiger Verzicht heißen sollte. So gibt es neben dem 40-Euro-Limit pro Woche noch ein Monatsbudget von 50 Euro für „Luxus“ – darunter fallen Sachen wie Eis essen gehen oder Süßigkeiten. „Kleine Belohnungen helfen, um motiviert zu bleiben und sich nicht allzu schlecht zu fühlen, wenn man wenig Geld hat“, rät Kuschel. Natürlich alles „in Maßen und nicht in Massen“. Den Spruch hat sie von ihrer Großmutter gelernt.

Jeder Schritt beim Kochen muss für TikTok mitgefilmt werden. Sabine Gudath

Zurück vom Supermarkt geht’s ans Kochen. Nebenher muss selbstverständlich gefilmt werden. Kuschel macht das ganz einfach mit dem Handy. Währenddessen erzählt sie, dass sie davon träumt, ein eigenes Kochbuch rauszubringen. Dabei schielt sie auf das Kochbuch von Reese Witherspoon, das in ihrer Küche einen Ehrenplatz hat. Die Schauspielerinnen Reese Witherspoon und Drew Barrymore sind ihre Vorbilder, so wie sie das vielleicht auch selbst für Menschen auf TikTok ist. „Viele schicken mir Bilder von ihren nachgekochten Rezepten“, sagt Kuschel. Das freue sie besonders.

Das 4-Euro-Rezept zum Nachkochen: Zwiebeln (zehn Cent) schnibbeln und in Margarine (zehn Cent) anbraten, eine Packung Nudeln (89 Cent) zum Kochen bringen. Gemüsebrühe (20 Cent) mit Sahne (59 Cent) mischen. Eine Packung Tiefkühlspinat (69 Cent) zu den Zwiebeln geben und anschließend auch die Sahne-Gemüse-Brühe hinzufügen. Am Schluss die Nudeln rein, umrühren und mit einem ganzen Mozzarella (89 Cent) garnieren.