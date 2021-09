Berlin - Alte Fashion-Week-Hasen kennen das: Erst mal die Gästelisten der Veranstaltungen durchschauen, wer sich denn so alles blicken lässt. Und dann die Front Row am Laufsteg scannen, hier sitzen traditionell die bekanntesten Gesichter. Früher ließen sich gern auch internationale Stars einfliegen und gaben den Berliner Schauen einen Hauch von Weltläufigkeit. Tilda Swinton war mal da, Katie Holmes, Liz Hurley.

Doch dann kam Corona, und die Fashion Week, die zuvor schon an Glamour verloren hatte und unter Konzeptproblemen und dem Weggang großer Marken litt, ermattete gänzlich. Im Januar war man zum digitalen Angebot gezwungen, Schauen und Panels konnte man nun vom Sofa aus verfolgen. Im Sommer zuvor mussten bereits die Messen der Berlin Fashion Week pandemiebedingt aussetzen.

Doch jetzt soll wieder gelaufen werden. Am Montag (6. September) geht es los, mit Kollektionen bekannter Designer und Marken. Im Kraftwerk Berlin an der Köpenicker Straße findet zunächst die Mercedes-Benz Fashion Week statt, die bis zum Mittwoch klassische Schauen und digitale Präsentationen mixt. Nach dem Auftakt mit der österreichischen Nachwuchsdesignerin Florentina Leitner wird Mode von Isabel Vollrath, Kilian Kerner, Rebekka Ruétz und Marc Cain zu sehen sein. Zur Schau von Marc Cain, traditionell mit viel Prominenz besetzt, wird US-Schauspielerin Kate Bosworth erwartet. Die 38-Jährige war schon 2017 für das deutsche Label in Berlin im Einsatz.

Die sich anschließende About You Fashion Week, ebenfalls im Kraftwerk, punktet dann vom 11. bis zum 15. September mit Live-Shows und bekannten Namen. Dort geht es um Mode für den aktuellen Herbst und Winter, Guido Maria Kretschmer und Marina Hoermanseder sind dabei. Auch eine „spektakuläre Opening Show“ mit prominenten nationalen und internationalen Gästen ist angekündigt.

Als Highlight wird die Show von Heidi Klums 17-jähriger Tochter Leni Klum genannt, die ihre erste Capsule Collection für den deutschen Internethändler präsentiert. Auch „Germany’s Next Topmodel“-Gewinnerin Lena Gercke und Sängerin Lena Meyer-Landrut werden mit eigenen Shows vertreten sein.

Wer nicht zum Fachpublikum gehört oder keine Einladung für eine der Schauen hat, der kann die Modewoche digital verfolgen. Viele Veranstaltungen und Shows werden live gestreamt. Beim „202030 The Berlin Fashion Summit“ geht es um Nachhaltigkeit und die Fashiontech-Bewegung, die Vorträge und Gesprächsrunden sind im Netz abrufbar.

Bislang hatte die Sommerausgabe der Fashion Week immer im Juli und damit parallel zur Pariser Haute-Couture-Woche stattgefunden. Nun füge sie sich effektiver in den internationalen Schauenkalender ein, hieß es. Die Modestadt Berlin hatte im vergangenen Jahr einen Rückschlag hinnehmen müssen. Überraschend war bekannt geworden, dass sie mehrere Modemessen an Frankfurt verliert. Für die Neuausrichtung der Berliner Fashion Week stellte das Land laut Senatsangaben allein für dieses Jahr 3,5 Millionen Euro zur Verfügung.