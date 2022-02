Peter Senft steigt auf einen Holzschemel und balanciert sein Gleichgewicht aus, der Hocker steht nicht so gut auf dem unebenen Boden. Eine Helferin hat ihn gerade aus dem Martin-Niemöller-Haus gegenüber herbeigeholt und auf dem Mittelstreifen der Pacelliallee in Dahlem platziert. Er soll Senft helfen, die gut 40 Interessierten anzusprechen, die sich an diesem sonnig-frischen Sonnabendmittag zu einem historischen Spaziergang entlang der Pacelliallee versammelt haben.