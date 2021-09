Berlin - Uta Staroste hat einen Traum. Es ist ein Traum, der von ein wenig mehr Ruhe handelt. Nicht von Stille, die ist in einer Großstadt wie Berlin nicht zu haben und schon gar nicht in einer Gegend, in der Kreuzberg auf Neukölln trifft. Noch dazu in der kleinen Verbindungsstraße, die vom trubeligen Hermannplatz zur Hasenheide führt, zum Open-Air-Party-Hotspot im Corona-Sommer. Uta Staroste will in ihrer Lucy-Lameck-Straße einfach weniger Verkehr.