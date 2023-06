Manja Schreiner entscheidet: Schönhauser Allee bekommt breite Radfahrstreifen

So soll die Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg zwischen den Knotenpunkten Gleim-/Stargarder Straße und Eberswalder/ Danziger Straße aussehen. Rund 150 Autostellplätze fallen weg.

So soll die Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg zwischen den Knotenpunkten Gleim-/Stargarder Straße und Eberswalder/ Danziger Straße aussehen. Rund 150 Autostellplätze fallen weg. Simulation: GB infraVelo GmbH

Es ist eine Nachricht, die viele Radfahrer freuen wird. Die Radfahrstreifen, die auf einem Abschnitt der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg geplant sind, werden von August an gebaut. Das teilte die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz am Freitag mit. „Die Maßnahme wird auf Grundlage des fortgeschrittenen Planungsstands, der bereits erfolgten Beauftragung externer Firmen und zur Steigerung der Verkehrssicherheit als temporäre Lösung umgesetzt“, so die Behörde.

Seit zehn Jahren steht fest, dass die täglich von bis zu 10.000 Radfahrern genutzte Hauptverkehrsstraße auf beiden Seiten Radfahrstreifen bekommen soll. Drei Mal hat die Bezirksverordnetenversammlung Pankow dazu Beschlüsse gefasst. Die schmalen Radwege, die auf den Bürgersteigen verlaufen und von der Polizei als Abschnitte mit einer hohen Unfallhäufigkeit identifiziert wurden, reichen zu vielen Tageszeiten nicht mehr aus. Planer haben für den Abschnitt zwischen den Knotenpunkten Eberswalder/ Danziger Straße und Gleim-/Stargarder Straße Alternativen geprüft. Als Vorzugsvariante kam heraus, anstelle der 150 Autostellplätze auf diesem Abschnitt geschützte Radfahrstreifen anzulegen. Gehwege sollen verbreitert, Lieferzonen eingerichtet werden.

Nachdem die neue Berliner Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) angekündigt hatte, dass Radverkehrsprojekte überprüft werden, falls sie den Autoverkehr betreffen, wuchsen die Zweifel, ob das Projekt verwirklicht wird. Für den vergangenen Montag rief das Netzwerk fahrradfreundliches Pankow zu einer Demonstration in der Schönhauser Allee auf, an der mehr als 250 Radfahrer teilnahmen. An diesem Wochenende wird in mehreren Bezirken dagegen demonstriert, dass die Senatsverwaltung für alle Radverkehrsprojekte erst einmal den Geldhahn zugedreht hat.

Elf Lieferzonen für den Wirtschaftsverkehr in der Schönhauser Allee

Seit Freitagvormittag herrscht nun Klarheit: Von August an wird die bisherige Planung auf die Straße gebracht. „Die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt hält nach Abstimmung mit dem Bezirksamt Pankow daran fest, dass die Radwege in der Schönhauser Allee gebaut werden.“ Wie erwartet ist ein wichtiger Faktor, dass die landeseigene GB Infravelo bereits einer Baufirma den Auftrag erteilt hatte.

Allerdings ist es der Verwaltung wichtig zu betonen, dass es sich um eine „temporäre Lösung“ handelt, wie aus der Mitteilung hervorgeht. „Es folgt eine Gesamtbetrachtung der Straße über ihre ganze Länge“, so die Verwaltung. „Dabei wird der Verkehrsraum inklusive der Kreuzungsbereiche großräumig betrachtet, damit der Querschnitt der Straße durch eine bauliche Lösung neu aufgeteilt werden kann. Dabei wird auch eine weitere Beschleunigung und Bevorrechtigung des ÖPNV auf dieser stark frequentierten Strecke untersucht.“

Fahrraddemo am 26. Juni auf der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg. Begleitet von der Polizei, fuhren schätzungsweise 250 bis 300 Radler im Kreis. Autos standen im Stau, auch die Straßenbahn M1 musste warten. Sabine Gudath/Berliner Zeitung

Die Errichtung des neuen Radwegs werde dem gestiegenen Radverkehrsaufkommen entlang der Hauptstraße gerecht, betonte die Senatsverwaltung. „Der Radfahrstreifen entsteht auf einer Länge von rund 720 Metern zwischen Eberswalder/Danziger Straße und Gleimstraße/Stargarder Straße beidseitig jeweils auf der rechten Spur. Mit dem breiten Radfahrstreifen können Radfahrende sich künftig mit ausreichend Abstand überholen und ohne Hindernisse auf dem Radweg fahren. Für den Wirtschaftsverkehr werden elf Lieferzonen eingerichtet“, teilte die Behörde mit.

Bezirksstadträtin dankt dem Senat für seine schnelle Prüfung

„Die Schönhauser Allee erhält eine sichere Radverkehrsanlage“, fasste Schreiner zusammen. „Auch der Wirtschaftsverkehr profitiert von dieser Maßnahme, da Liefer-, Ver- und Entsorgungsfahrzeuge noch mehr eigene Lieferzonen erhalten. Wichtig ist zugleich: Nun werden wir den Verkehrsraum entlang der Schönhauser Allee und Berliner Straße großräumig betrachten, um künftig bei Bedarf im Sinne einer weiteren Verbesserung für alle Verkehrsteilnehmer Anpassungen vornehmen zu können. Dafür sind und bleiben wir mit dem Bezirk im Austausch“, sicherte die Senatorin zu.

Manuela Anders-Granitzki, Bezirksstadträtin für Ordnung und öffentlichen Raum in Pankow, äußerte sich positiv. „Ich freue mich außerordentlich, dass klar ist, wie es zunächst auf der Schönhauser Allee weitergeht und dass es zügig weitergehen kann. Der Neubau der Radwege an dieser Stelle ist für Pankow ein wichtiges Verkehrsprojekt, dem schon eine langjährige Planung zugrunde liegt. Bei der Senatsverwaltung möchte ich mich für die schnelle Betrachtung bedanken“, teilte die CDU-Politikerin mit.