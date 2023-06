Streit um die neue Verkehrspolitik: Berlin droht ein Sommer des Zorns

Parken für Autos erlaubt: In der Ollenhauerstraße in Reinickendorf wurde ein fast fertiger Radfahrstreifen, der für 280.000 Euro angelegt worden ist, ungültig gemacht.

Parken für Autos erlaubt: In der Ollenhauerstraße in Reinickendorf wurde ein fast fertiger Radfahrstreifen, der für 280.000 Euro angelegt worden ist, ungültig gemacht. Annette Riedl/dpa

Willkommen in der Wirklichkeit! Für die Neuen sind harte Zeiten angebrochen. Wenige Wochen nach ihrem Amtsantritt erleben die neue Verkehrssenatorin Manja Schreiner und ihre Staatssekretärin Claudia Elif Stutz, dass ihre Schonfrist abgelaufen ist. Nachdem sie alle Radverkehrsprojekte in Berlin anhalten ließen, um sie auf ihre Auswirkungen auf den Autoverkehr hin überprüfen zu lassen, stehen die beiden Christdemokratinnen im Kreuzfeuer, und es sieht so aus, als werde das erst einmal so bleiben. Es ist ein verpatzter Start, für den es nicht viele andere Beispiele gibt.

Eigentlich ist es nicht ungewöhnlich, dass nach einem Richtungswechsel eine Bestandsaufnahme stattfindet. Seit 2016 stand die Senatsverkehrsverwaltung unter grüner Ägide, nach einer demokratischen Wahl ist sie Ende April an die CDU gegangen. Es wäre überraschend, wenn die Neuen den alten Kurs eins zu eins fortsetzen würden.

Schließlich haben Umfragen gezeigt, dass ein großer Teil der Wähler offenbar bewusst ein Zeichen gegen grüne Verkehrspolitik setzen wollte. Viele Berliner fühlten sich dadurch provoziert, als die Friedrichstraße wieder autofrei wurde. Pkw-Nutzer ärgern sich, dass aus Autofahrstreifen oder Autostellplätze Radfahrstreifen geworden sind – auf denen aber zumal in Außenbezirken oft nur wenige Radfahrer unterwegs sind. Neben manchen neuen Radverkehrsanlagen stehen auch Busse im Stau. Kantstraße und Unter den Eichen sind zwei Straßen, die in diesen Zusammenhängen oft genannt werden.

Wer lesen kann, wusste, was auf Berlins Radfahrer zukommt

Die Mobilitätswende hat in Berlin kaum und auch nur zaghaft begonnen, da macht sich schon Wechselstimmung breit. Dass die CDU nun Gravierendes ändern wird, hat sie deutlich kommuniziert. „Die Menschen verstehen nicht, warum Straßen, auf denen kaum Radfahrer unterwegs sind, auf beiden Seiten alle Parkplätze verlieren sollen, damit dort 2,50 Meter breite Radwege entstehen. Sie wissen nicht, wo sie künftig parken sollen. Warum müssen Radwege so breit sein? Reichen für die Sicherheit nicht auch andere Standards aus?“ sagte Kai Wegner, der inzwischen Regierender Bürgermeister von Berlin ist, im Dezember. Er kündigte an, dass das Mobilitätsgesetz geändert wird. „Ich werde einige Radwegprojekte in Frage stellen“, erklärte Manja Schreiner, ebenfalls im Interview mit der Berliner Zeitung, im Juni. Das war unmissverständlich.

Kai Wegner ist der Berliner Ober-Verkehrspolitiker

Dass die nächste Phase im Kulturkampf um die Mobilität so chaotisch gestartet ist, überrascht dann aber doch. Am 15. Juni wurde ein Senatsschreiben bekannt, wonach Radverkehrsprojekte, für die auch nur ein Autostellplatz wegfallen müsste, angehalten werden. Darauf angesprochen, wand sich die Senatorin und sagte, dass sie mit der Mail nichts zu tun habe – was intern nicht gut ankam. Da hatte ihre Haushaltsabteilung längst bekräftigt, dass der Geldhahn für alle Vorhaben vorerst zugedreht bleibt.

Nachdem ein Autofahrer einen Radfahrer tödlich verletzt hatte, wurde 2020 in der Kantstraße in Charlottenburg ein Pop-up-Radweg angelegt. Doch weil die Planer den Kraftfahrern nicht zu weh tun wollten und die Parkplätze beließen, gibt es nur noch einen Fahrstreifen pro Richtung - auf dem zuweilen Busse mit Autos im Stau stehen. Volkmar Otto

Noch ein Beispiel: In der Ollenhauerstraße in Reinickendorf ließ das Bezirksamt einen Radfahrstreifen, der sieben Jahre nach dem Beschluss des Bezirksparlaments nun endlich für 280.000 Euro angelegt worden ist, ungültig machen. Dabei müsste er selbst nach Schreiners Maßstäben ans Netz gehen. Eigentlich ein Fall für den Rechnungshof – aber die Senatorin überlässt das peinliche Thema lieber dem Bezirk. Wobei sich ohnehin schon der Eindruck verfestigt hat, dass der Regierende Bürgermeister Wegner der eigentliche Ober-Verkehrspolitiker in Berlin ist und die Fäden in der Hand hält.

Mehrere Millionen Euro Fördergeld drohen zu verfallen

Um den Koalitions-Honeymoon nicht zu stören, hielt sich die SPD bislang zurück. Aber auch dort grummelt es immer vernehmlicher. Nicht so sehr wegen der Radwege, auch wenn öffentlich andere betont wird. Doch dass auch Straßenbahnprojekte auf der Kippe stehen, hat bei den Sozialdemokraten Unruhe ausgelöst. Kürzlich merkte der SPD-Verkehrspolitiker Tino Schopf bei einer Podiumsdiskussion an, es habe ihn „irritiert“, dass die geplanten Strecken zum Potsdamer und Hermannplatz überprüft werden sollen. Dass dies so im neuen Koalitionsvertrag steht, sei jedenfalls nicht auf die Fachverhandlungsgruppe, die sich mit dem Verkehr befasste, zurückzuführen.

Dass die Radlobby und andere Verfechter der Mobilitätswende protestieren, hätten Schreiner und Stutz erwarten müssen. Dafür gerüstet sind sie offenbar nicht. Dabei steht Vorhaben, die über Jahre mühsam erkämpft, vorbereitet und geplant worden sind, das Aus bevor. Das macht viele wütend, zu Recht. Mehrere Millionen Euro Fördergeld drohen zu verfallen. Das ebenfalls hart errungene Mobilitätsgesetz, dessen Umsetzung endlich begonnen hat, soll entkernt werden – auch das wird noch zu vielen Demos führen. Zu hören ist zudem, dass Fußverkehrsprojekte ebenfalls auf dem Prüfstand stehen.

Dem neuen Senat gehe es um sichere Radwege, betont Kai Wegner. Aber bitte nicht immer so breit. Die Große Koalition muss nun zeigen, wie die Mobilitätwende light konkret im Einzelfall aussehen soll. Sonst kann sie sich auf einen Sommer des Zorns einstellen.