Mann in Köpenick vermisst, Kajak leer aufgefunden? Polizei bestätigt Identität nicht

Wollte er einfach nur einen Ausflug mit seinem Kajak entlang des Nebenflusses der Spree machen, sich sportlich verausgaben und dabei vielleicht noch die Aussicht, die Stille auf dem Wasser genießen? Immerhin ist der Berliner Ortsteil Köpenick für seine vielen Gewässer bekannt – optimal für jegliche Wassersportarten. Doch seine jüngste Ausfahrt lief nicht wie gewohnt ab. Endet sie in einer Tragödie?

Bisher bleibt der Großeinsatz der Berliner Wasserschutzpolizei und Feuerwehr ohne Erfolg: In Köpenick wird seit Dienstagabend der Mann vermisst, sein Kajak wurde auf der insgesamt 95 Kilometer langen Dahme gefunden, treibend, jedoch leer. Aber handelt es sich wirklich um einen Mann? Die Berliner Polizei kann das selbst noch nicht bestätigen. „Da warten wir noch auf weitere Informationen“, sagt eine Sprecherin.

Unglück in Berlin: Wie kam es zum Verschwinden der Person?

Es soll gegen halb sieben gewesen sein, als er von einem Wassersportverein an der Wendenschloßstraße mit seinem Kajak zum Wasser ging und auf die Dahme paddelte – das letzte Lebenszeichen, bevor er spurlos verschwand, heißt es.



Kurz vor neun Uhr hätten Zeugen vom Land die Feuerwehr alarmiert, weil sie das leere Kajak auf der Dahme entdeckten. Gegen 22 Uhr hätten laut Medienberichten Angehörige das Kajak des Vermissten an der Einsatzstelle, der Regattastraße, identifiziert. Aufgelöst, könnte man den Moment beschreiben, als sie das Kajak zuordnen konnten. Die Sprecherin der Berliner Polizei teilt jedoch auf Anfrage der Berliner Zeitung mit, dass so viel noch gar nicht bekannt sei.

Laut der Polizeisprecherin wurde am Dienstagabend erst gegen 22 Uhr das herrenlose Kajak, das in Grünau im Wasser herumtrieb, festgestellt. Die Wasserschutzpolizei hätte dann bis circa 23 Uhr gemeinsam mit der Feuerwehr und dem Polizeihubschrauber Pirol Berlin das Gewässer abgesucht. „Die Ermittlungen dazu dauern an.“ Ob aktuell dort noch gesucht werde, kann sie nicht sagen, auch da würde die Polizei noch auf Auskunft warten.



