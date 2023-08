Eigentlich sollte der Prozess um 11 Uhr beginnen, Anwältin, Richter und Staatsanwaltschaft sind auch pünktlich da. Der Einzige, der fehlt, ist der Angeklagte. Gegen 11.20 Uhr läuft schließlich die Anwältin des Angeklagten aus dem Saal, ins Telefon sagt sie auf Englisch: „Ich komme und hole Sie.“ Der Angeklagte hat sich auf dem Weg zum Saal D 703 des Berliner Kriminalgerichts in Moabit verlaufen.

In der letzten Silvesternacht kam es zu vermehrten Gewaltvorfällen. Auch Polizei und Rettungskräfte wurden angegriffen, es kam zu mehr als 140 Verhaftungen. Viele der mutmaßlichen Täter waren Heranwachsende oder Jugendliche. Als Konsequenz der Ausschreitungen wurde im Januar 2023 ein Gipfel zur Jugendgewalt durchgeführt. Dabei wurden verschiedene Programme zur Gewaltprävention für Jugendliche gestartet.

Der 21 Jahre alte Asadulah A. muss sich am Mittwoch zu dem Vorwurf äußern, in der letzten Silvesternacht auf der Empore am Alexanderplatz einen Feuerwerkskörper gezündet und zielgerichtet in eine Menschenmenge geworfen zu haben. Der Angeklagte habe mit der Möglichkeit rechnen müssen, Menschen mit dem Feuerwerkskörper zu verletzen, so die Anklage.



Um etwa 11.25 Uhr sind schließlich alle Prozessbeteiligten anwesend. Der Angeklagte hat kurze, schwarze Haare und trägt dunkle, unauffällige Kleidung. Während des Verfahrens bleibt er ruhig und beantwortet die Fragen des Richters ohne Zögern. Die erste Frage des Richters ist vorhersehbar: „Warum kommen Sie zu spät?“ Der Angeklagte hat eine gute Erklärung. „Schuld ist die S-Bahn“, sagt er in gebrochenem Deutsch, „sie ist irregulär.“ Für den Rest des Prozesses steht dem Angeklagten ein Dolmetscher zur Verfügung.

Angeklagter vor Gericht: „Es war nicht absichtlich“

Asadulah A. wurde im Juli 2002 in Afghanistan geboren. Derzeit habe er keinen Beruf, sagt er vor Gericht. Vor etwa einem Jahr sei er mit seiner Freundin nach Deutschland gekommen, um einen Job in der Autobranche zu finden. Aktuell lerne er zu Hause Deutsch und bemühe sich um einen Sprachkurs, habe aber noch keinen Platz bekommen.



Der Angeklagte beschreibt, dass er in der Silvesternacht eine handelsübliche Feuerwerksrakete in seiner Hand gezündet habe, wobei er sich den Finger verbrannte. Dadurch habe sich der Winkel geändert, in dem er die Rakete hielt, und sie flog in Richtung der Menschenmenge. „Es war nicht absichtlich“, beteuert der Angeklagte. Den Feuerwerkskörper habe er in einem Lidl gekauft. Warum er die Rakete aus der Hand zündete, ist unklar.

Nach dem Angeklagten wird der einzige Zeuge verhört, ein Polizeibeamter, der in der Silvesternacht am Alexanderplatz vor Ort war. Er verhaftete Asadulah A. nach dem Vorfall. Der Polizist sei an dem Abend zum Alexanderplatz gefahren, weil „vermehrt Böller von Erhöhungen geworfen wurden“. Er habe beobachtet, wie der Angeklagte die Rakete kurz vor der Detonation plötzlich in einem anderen Winkel hielt. Auf den Polizeibeamten wirkte es jedoch nicht, „als hätte er es auf eine bestimmte Personengruppe gerichtet“.

Der Alexanderplatz sei sehr voll gewesen, fast in jeder Richtung hätte man jemanden treffen können, so der Polizist. Die Menschen seien „aus allen Himmelsrichtungen“ gekommen. Ob Asadulah A. Verbrennungen an der Hand hatte, weiß der Polizeibeamte nicht mehr. Verletzte gab es durch den Vorfall jedoch nicht.



Schnell verkündet der Richter das Urteil. Wenn sich der Angeklagte bereiterklärt, 100 Stunden gemeinnützige Arbeit zu leisten, wird das Verfahren eingestellt. Die 100 Stunden seien in drei Monaten zu erbringen. Kurz vor 12 Uhr ist die Verhandlung damit vorbei. Die Anwältin sagt hörbar zu ihrem Mandanten über die Sozialstunden: „Das muss klappen!“