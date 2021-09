Berlin - Start ist am Wochenende, mehr als 28.000 Teilnehmer werden erwartet. Doch schon jetzt wird die Stadt für den Berlin-Marathon dicht gemacht, der nach einem Jahr Corona-Zwangspause wieder stattfindet. Auf der wichtigen Ost-West-Verbindung, der Straße des 17. Juni, sind die ersten Straßenabschnitte für den Autoverkehr bereits gesperrt.

Am Brandenburger Tor laufen bereits die Aufbauarbeiten für den Start- und Zielbereich des Marathons. Daher ist seit Montag schon die Straße des 17. Juni zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Brandenburger Tor gesperrt. Dieser Abschnitt ist zur Sicherung der Veranstaltung bis zum 27. September (0 Uhr) dicht. Die Ebertstraße bleibt bis Freitag durchgängig befahrbar.

Nicht nur Autofahrer kommen am Marathon-Wochenende in Schwierigkeiten

Von Donnerstag (23. September, 6 Uhr) wird bis zum Montag (18 Uhr) die Sperrung der Straße des 17. Juni bis zum Großen Stern ausgeweitet und umfasst dann auch die Yitzhak-Rabin-Straße.

Ab Freitag (24. September, 6 Uhr) werden rund ums Brandenburger Tor einschließlich der Ebertstraße zwischen Behrenstraße und Scheidemannstraße sowie ab 18 Uhr auch der Bereich zwischen Bundeskanzleramt und Reichstag gesperrt. Diese Straßenabschnitte bleiben bis Montag (6 Uhr) für den Autoverkehr abgeriegelt.

Am Wochenende sind vor allem in Tiergarten und Mitte die Straßen der Marathonstrecke fast durchgehend bis zum Veranstaltungsende gesperrt. Außerdem kommt es zu Straßensperrungen in Friedrichshain, Kreuzberg, Neukölln, Schöneberg, Steglitz, Wilmersdorf und Zehlendorf.

Das bringt nicht nur Autofahrer in Schwierigkeiten. Auch wer mit den Bussen und Straßenbahnen der BVG unterwegs ist, muss sich auf Einschränkungen gefasst machen. Über 30 Linien werden am Marathon-Wochenende zeitweise umgeleitet, unterbrochen, verkürzt oder geteilt. Wegen der Vorbereitungen im Start- und Zielbereich ist die Buslinie 100 bereits ab Freitag betroffen und wird umgeleitet.

BVG-Buslinien werden umgeleitet

Am Samstagnachmittag startet im Rahmen des Marathon-Programms bereits der Skater-Lauf. Von 14.30 Uhr bis etwa 20 Uhr wird die Straße Unter den Linden zwischen Pariser Platz und Friedrichstraße gesperrt. Ab 13.30 Uhr soll bis etwa 19 Uhr die gesamte Marathonstrecke nach und nach für die Skater abgeriegelt werden. Am Sonntag wird von 7.30 Uhr bis 17 Uhr die Laufstrecke gesperrt.

Die Route führt über die Straße des 17. Juni und den Ernst-Reuter-Platz nach Alt-Moabit, anschließend über die Invalidenstraße zum Strausberger Platz. Richtung Süden geht es über die Lichtenberger Straße und Heinrich-Heine-Straße zum Hermannplatz, von dort über Yorckstraße, Grunewaldstraße und Martin-Luther-Straße zum Rathaus Schöneberg. Über Friedenau und Schmargendorf geht über den Hohenzollerndamm zum Wittenbergplatz, zum Potsdamer Platz dann über die Kleiststraße und Potsdamer Straße. Die letzten Kilometer führen über die Leipziger Straße zum Gendarmenmarkt und über die Straße Unter den Linden durch das Brandenburger Tor zum Ziel (Straße des 17. Juni).

Wegen der erheblichen Einschränkungen rät die Polizei, am Marathon-Wochenende vor allem die S- und die U-Bahn zu benutzen. Auf der U2 werden beispielsweise am Sonntag von 6 bis 16 Uhr längere Züge eingesetzt. Am Morgen sollen zwischen Alexanderplatz und Zoologischer Garten außerdem mehr Züge fahren.

Wie man die Strecke queren kann

Für die Autofahrer gibt es nur zwei Möglichkeiten, die Strecke zu queren: Im Westen Berlins geht das über die A 100 (Stadtring) und den Abzweig Steglitz. Allerdings sind wegen des Marathons die Anschlussstellen Hohenzollerndamm und Innsbrucker Platz gesperrt. In Mitte und Tiergarten können Autofahrer den Tunnel Alexanderplatz und den Tiergartentunnel als Querungsmöglichkeit nutzen.

Der Fahrradverkehr wird soweit möglich entlang der gesamten Strecke aufrechterhalten, teilt die Polizei mit. Ein Mitfahren auf dem abgesperrten Bereich während der Veranstaltungen ist aber streng untersagt. Fußgänger, die vor allem während des Marathons am Sonntag ins Wahllokal wollen, können zur Querung die Straßenunterführungen der U-Bahnhöfe entlang der Strecke nutzen.