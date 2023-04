Heizen mit Pornos: Eine Berliner Serverfarm wird zum Kraftwerk

Schön und einladend ist der Neubau auf den Grundstücken Lankwitzer Straße 45 bis 47 in Mariendorf nicht gerade geraten. Schwarze Fassade, kaum Fenster, rundherum drei Meter hohe Zäune, zweilagig mit Stacheldrahtrollen gekrönt. Dazu Kameras und Bewegungsmelder überall. Die Schranke hinter der Einfahrt, so ist beim Hausherrn zu erfahren, wiegt zehn Tonnen und kann Lkw-Attacken nahezu schadlos überstehen. Knast-Kulisse im Tempelhofer Süden. Günter Eggers findet in diesem so wenig lebensfrohen Milieu dennoch geradewegs zur Poesie. „Hier berührt die Cloud den Boden“, sagt er.

Eggers arbeitet für den japanischen IT-Dienstleister NTT. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Tokio baut und betreibt weltweit Rechenzentren und gilt als die globale Nummer drei in der Branche. Das Datendepot im Marienpark ist eines der neuesten im NTT-Portfolio. Seit dem vorigen Spätherbst wabern dort in turnhallengroßen Datahalls und kleinen Server-Racks Daten-Clouds im Takt der Up- und Downloads. Auf zwei Etagen malochen Computer-Programme, ist von Personalakten über Projektierungsplanungen bis zu Pornoclips theoretisch alles deponiert, was sich heutzutage zu digitalen Formaten komprimieren lässt.

NTT vermietet die Serverräume wie eine Bank Schließfächer oder wie ein Wohnungseigentümer Unterkünfte. Allerdings hat ein Rechenzentrum keine Klingelleiste. Die Mieter seien Betriebsgeheimnis, sagt Günter Eggers. Welche Art Daten hier gelagert werden, sowieso. Ist ein Serverraum vermietet, kommt danach oftmals nicht einmal mehr das Personal des Datencenters in die Nähe der Technik. Ausgelagertes Firmengelände, nach dem die Nachfrage wächst.

Hatten zuletzt vor allem Cloud-Lösungen und Streaming-Dienste den Boom der Datendepots befeuert, so werden künftig autonome Mobilität, Künstliche Intelligenz und digitale Fabriken dem Immobilienarm der Digitalwirtschaft weiter rasantes Wachstum garantieren. Beim Berliner Borderstep-Institut für Innovation und Nachhaltigkeit geht man jedenfalls davon aus, dass sich die Kapazität der Rechenzentren allein in Deutschland bis 2025 gegenüber 2021 nochmals verdoppeln wird.

Das NTT-Rechenzentrum im Marienpark. Knoblach/Berliner Zeitung

Das Datencenter an der Lankwitzer Straße verfügt über eine sogenannte IT-Anschlussleistung von 24 Megawatt. Ist es in vier Jahren komplett ausgebaut, werden es 48 Megawatt sein. Laut Eggers genug, um darin eine Million leistungsstarke Notebooks laufen zu lassen.

Damit die Server stets zuverlässig unter Strom stehen können, wurden eigens zwei voneinander unabhängige Hochspannungstrassen in den Marienpark verlegt, an deren Ende ein eigenes Umspannwerk steht, das den Strom auf kompatible Spannung bringt. Im Untergeschoss des Rechenzentrums füllen mannshohe Transformatorenschränke ganze Säle. Benachbarte Hallen sind wie eine Bibliothek mit Regalreihen gefüllt. Statt Büchern stehen darin Tausende Blei-Batterien im hellgrauen Einheits-Look und sorgen dafür, dass jede millisekundenkurze Stromunterbrechung verzögerungsfrei aufgefüllt wird. Für zehn Minuten können die insgesamt 10.600 Akkus einen Blackout überbrücken.

Kommt dann noch immer kein Strom aus dem Netz, springen außerhalb des Baus in 16 Zwölfmeter-Containern Dieselmotoren an, um Generatoren antreiben. Die Aggregate müssen permanent geheizt und so auf Betriebstemperatur gehalten werden. „Kaltstarts können wir uns nicht leisten“, sagt NTT-Mann Günter Eggers.

Im Ernstfall genügen die Dieselvorräte in den Container-Tanks, um die Cloud-Programme drei Tage mit Strom zu versorgen. Erst dann geht in den Fabrikhallen der Digitalwirtschaft die Lichter aus. Eine Feuerprobe dafür gab es noch nicht. Aber einmal im Monat werden die Aggregate für Tests hochgefahren, um nach einer Stunde wieder in den Stand-by-Modus zurückzukehren.

In Berlin gibt es derzeit etwa ein halbes Dutzend Datencenter mit nennenswerter Kapazität. NTTs Server-Immobilie im Marienpark ist zwar das größte Rechenzentrum in der Stadt, doch haben längst alle namhaften Akteure der Branche das Potenzial der Spree-Metropole entdeckt und große Pläne.

„Berlin hat sich vor allem durch die Ansiedlung internationaler Cloudservice-Anbieter und der wachsenden Tech-Start-up-Szene zu einem wichtigen Digitalisierungsstandort entwickelt“, sagt Oliver Menzel, Chef des Datacenter-Entwicklers Maincubes. Das Unternehmen aus Frankfurt am Main, das in den nächsten Jahren mehr als eine Milliarde Euro in neue Rechenzentren investieren will, hat gerade erst die Baugenehmigung für ein Objekt in Schmargendorf erhalten. In zwei Jahren soll das Datencenter fertig sein. Weitere für Berlin sind geplant.

Günter Eggers Knoblach/BLZ

Im IT-Immobiliengeschäft gilt die Hauptstadt mittlerweile als der deutsche Standort mit dem größten Wachstumspotenzial nach Frankfurt am Main. Während Berlin bei NTT dafür gelobt wird, wie keine andere Stadt in Europa für die digitale Revolution zu stehen, ist Berlin als boomendes Zentrum für Wissenschaft und Digitalwirtschaft sowie einer sich transformierenden Industrie tatsächlich nachhaltig und dringend auf große Server-Kapazitäten in nächster Nähe angewiesen, die kurze Wege und schnelle Reaktionszeiten ermöglichen.

Google will eine Cloud-Region Berlin-Brandenburg aufbauen

Locationscouts hatten sich sogar schon für das ICC als Server-Heimstatt interessiert. Angeblich soll der Technologie-Konzern Google, dem auch YouTube gehört, hinter der Anfrage gestanden haben. Google will erklärtermaßen eine Cloud-Region Berlin-Brandenburg aufbauen. Inzwischen hat das Unternehmen eigenen Angaben zufolge einen Standort bei Mittenwalde in die engere Wahl gezogen. Es heißt aber auch, dass man weitere Optionen in der Region prüfe.

Wenn in dieser Stadt ein neues Rechenzentrum angesiedelt werden soll, beginnen die Planungen dafür bei Stromnetz Berlin. Dort müssen die Bedingungen geschaffen werden, um die Serverfarmen mit Strom zu versorgen. Wie dort zu erfahren ist, stehen derzeit drei große Projekte kurz vor Baubeginn. Darüber hinaus gebe es etwa ein Dutzend Anträge. Bis 2030, so die Erwartungen beim Betreiber des Berliner Stromnetzes, dürften weitere acht große Serverfarmen in der Stadt entstehen. Laut Stromnetz-Chef Erik Landeck muss die Kapazität des Netzes allein dafür in den nächsten zehn Jahren um 550 Megawatt ausgebaut werden. Das ist die elffache Leistung des Mariendorfer Datenzentrums.

Tatsächlich sind Serverfarmen große Stromfresser. Beim Borderstep-Institut in Zehlendorf hat man errechnet, dass die deutschen Rechenzentren bereits 2020 mehr als 16 Milliarden Kilowattstunden Strom benötigten – 50 Prozent mehr als zehn Jahre zuvor. Bis 2030, so schätzen die Wissenschaftler, werde der Bedarf auf bis zu 29 Milliarden Kilowattstunden steigen. Das wäre dreimal so viel Strom wie derzeit in einem Jahr in ganz Berlin benötigt wird. Clouds sind anspruchsvoll.

Damit sind die Daten-Bunker ein beträchtliches Problem für das Klima. Mag man beim deutschen Digitalverband Bitkom auch sicher sein, dass durch digitale Technologien jede fünfte Tonne Kohlendioxid vermieden werden kann, so erreichen die Rechenzentren eher das Gegenteil. 2021 verantworteten sie die Emission von zusammen sechs Millionen Tonnen Kohlendioxid. Viermal so viel CO2 wie das Kohlekraft-Kraftwerk Reuter West in Moabit, das größte in der Stadt, beim Verbrennen von Steinkohle pro Jahr in die Atmosphäre schickt. Aber während dort aus Kohle wenigstens Wärme und Strom gemacht werden, bleibt die beim Betrieb der Server entstehende Wärme in Rechenzentren bis heute so ungenutzt wie vor Jahrzehnten beim Gebrauch einer 60-Watt-Glühbirne.

Zu vermieten: eine „Datahall“ im NTT-Rechenzentrum NTT

Tatsächlich ist die Abwärmenutzung in Datenzentren hierzulande kaum mehr verbreitet als die Saunakultur in Äquatornähe. Studien zufolge nutzen nur fünf Prozent der großen Rechenzentren in Deutschland die entstehende Abwärme wenigstens zur Hälfte. 20 Prozent verwerten höchstens ein Zehntel der Wärme. Insgesamt nutzen sie drei von vier Serverfarmen ausschließlich dazu, den Himmel über der Immobilie zu heizen.

Für NTT-Manager Günter Eggers, mit der Branche seit Jahren vertraut, ist das keine neue Erkenntnis. Die Ursache dafür sei aber keineswegs bei den Betreibern der Rechenzentren zu suchen. „Bislang war niemand an der Wärme interessiert“, sagt er. „Heiz-Energie war billig und leicht verfügbar. Wir hatten schlicht keine Abnehmer.“

Im Marienpark ist das nun anders. Die installierten Server, die sich im Betrieb bis auf etwa 60 Grad Celsius aufheizen können, werden mit Luft gekühlt. Die dabei aufgewärmte Luft wird über einen geschlossenen Wasserkreislauf wieder abgekühlt, wobei sich das Wasser auf 30 Grad Celsius erwärmt. Das wird nun genutzt. Noch ist der Anteil gering, aber künftig sollen bis zu 80 Prozent der entstehenden Abwärme verwertet werden. Und dafür gibt auch einen Interessenten: die Gasag.

Der sich ebenfalls transformierende Verkäufer vorwiegend fossiler Energie hat in seinem Unternehmen bereits vor einiger Zeit die Division Gasag Solution Plus installiert, in der innovative Energiekonzepte entwickelt werden. Dort, in der dritten Etage der Gasag-Zentrale auf dem Schöneberger Euref-Campus, arbeitet auch Sebastian Ilic. Der studierte Energiemanager leitet das Projekt Marienpark, an dessen Ende die bestenfalls CO2-freie Wärmeversorgung eines ganzes Viertel in Marienfelde mit der Energie der NTT-Serverfarm erreicht werden soll.

Dafür soll zunächst in unmittelbarer Nähe des Rechenzentrums eine Energiezentrale errichtet werden. Dorthin gelangt das von den Servern aufgewärmte Wasser, wird dann mit Wärmepumpen auf ein höheres Temperaturniveau gehoben und über ein Nahwärmenetz in ein entstehendes Gewerbegebiet verteilt.

Laut Ilic sollen so alle insgesamt 130.000 Quadratmeter Geschossfläche mit der Abwärme aus dem Rechenzentrum beheizt werden. Doch damit sei das Potenzial noch nicht erschöpft. „Für die Wärmeversorgung des Gewerbegebiets Marienpark brauchen wir nur einen Bruchteil der Abwärme von NTT“, sagt Ilic und will danach auch „mehrere Tausend Wohnungen“ in der Umgebung an die Versorgung anschließen.

Sebastian Ilic von Gasag Solution Plus Gasag

Dazu soll ein Nahwärmenetz aufgebaut werden. Nach Ilics Plan werden die angeschlossenen Häuser zudem ebenfalls jeweils mit Wärmepumpen ausgestattet, die das mit 27 Grad vergleichsweise kalte Wasser auf mindestens 65 Grad bringen sollen. Das sei deutlich effektiver, als wenn die Pumpe auf Außenluft oder Erdwärme angewiesen wäre. Der 40-Jährige sieht darin ein großes Potenzial insbesondere für das Heizen von Bestandsgebäuden und plädiert für entsprechende Planung. „Neue Rechenzentren sollten nicht auf der grünen Wiese, sondern wenn möglich nah an Wohngebieten projektiert werden“, sagt er.

Wie bei Stromnetz Berlin zu erfahren ist, sind tatsächlich einige neue Datenzentren in Wohnnähe geplant. Bei der Gasag will man derweil die Verwertung der Abwärme von Serverfarmen zum Geschäftsmodell entwickeln. Das Marienpark-Projekt ist tatsächlich das Debüt einer neuen Tochter-Gesellschaft, die so das Heizen in der Nähe digitaler Fabrikhallen bundesweit reformieren soll – mit Daten statt mit Gas.