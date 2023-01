Marzahn-Hellersdorf: Wo bleibt das Gesamtkonzept für all die Neubauten im Bezirk?

Nirgends wächst Berlin so schnell wie in Marzahn-Hellersdorf. Doch Ärzte und Kitas fehlen, Grünflächen gehen verloren. Unsere Autorin vermisst den alten Bezirk.

Als Kind und Jugendliche habe ich mich nie arm gefühlt. Es gab von allem, was ich brauchte, genug. Supermärkte, Bahnstationen, mein Kindergarten, Spielplätze und Schulen: Alles war in der Nähe. Meine Hausärztin hatte ihre Praxis sogar in dem Block, in dem auch meine Eltern und ich lebten, die Mieten im Kiez waren günstig. Alles in allem ein gutes Leben, würde ich sagen. Viele sahen das anders. Meist lebten sie nicht da, wo ich lebte.