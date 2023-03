Doppelleben eines Journalisten in der SPD: Rechtsanwältin fordert Aufklärung

Ein Journalist legte sich einen Tarnamen zu und machte so jahrelang Politik in der SPD Pankow. Der Fall schlägt Wellen.

Ein Journalist legte sich einen Tarnamen zu und machte so jahrelang Politik in der SPD Pankow. Der Fall schlägt Wellen.

Er versteckte sich bei offiziellen Fotos in der letzten Reihe, kommunizierte unter gefälschten Namen – Mathias Brüggmann engagierte sich jahrelang in der SPD Pankow und nur ein ausgewählter Kreis wusste anscheinend von seinem Doppelleben. Seit dies bekannt geworden ist, rumort es in der Partei. Die Führung allerdings scheint die Causa Brüggmann aussitzen zu wollen.

Dr. Susann Bräcklein ist Rechtsanwältin in Berlin. Sie zählt zu denen, die erst über die Medien erfahren haben, dass es Brückmann nicht gibt. Seit 25 Jahren ist sie in der SPD; seit 12 Jahren in der Abteilung Kollwitzplatz. Derzeit reibt sie sich die Augen über die Genossen in Pankow.

Mit falschem Bart bei Fotos in der letzten Reihe

Es geht um den Fall Mathias Brüggmann, der jahrelang unter dem verfälschten Namen Matthias Brückmann dort agierte, sich manchmal sogar einen falschen Bart anklebte, um seine Identität zu verschleiern. Bräcklein ärgert aber auch der Umgang der Parteispitze in Pankow damit, die das augenscheinlich seit Jahren geduldet hat.

Sie sei von alledem überrascht worden, sagt sie der Berliner Zeitung und fügt hinzu: „Ich wusste nicht um die Mehrfach-Identitäten. Ich fühle mich da als Mitglied veralbert und frage mich: Was soll das Theater?“ Die Rechtsanwältin aus Berlin weiter: „Brückmann hat sich reichlich exponiert, sich unter falschem Namen wählen und in der Presse erwähnen lassen.“ Er habe Schreiben an die Mitglieder unter einer falschen Mail-Adresse ge- und unterschrieben und stehe mit diesem Namen auf der Website der Abteilung.

Sie fügt hinzu: „Ich möchte in der Partei nicht mit Avataren oder Fake-IDs kommunizieren oder mich von solchen vertreten lassen. Woher soll ich wissen, wen ich vor mir habe oder wer unter falschen Namen für die SPD sprechen und Funktionen ausüben darf? Es gibt hier kein Verzeichnis falscher Namen oder einen Beschluss des Parteivorstandes, dass man mit sowas rechnen müsste. Das ist doch eine elementare Frage.“

Die Rechtsanwältin fordert seit Tagen eine Aussprache über die Beweggründe, scheint in der Parteispitze allerdings auf taube Ohren zu stoßen. Seit der Fall bekannt geworden ist, versuchte sie, eine außerordentliche Mitgliederversammlung zu beantragen. Es bestünde kein Klärungsbedarf, bekam sie vom Vorsitzenden der Abteilung, dem ehemaligen Bundestagabgeordneten Klaus Mindrup als Antwort.

Absage der Kreisvorstände: Parteirechtlich alles kein Problem

Auch bei den Kreisvorständen, Denis Buchner und Rona Titje, erbat sie eine mitgliederoffene Vorstandssitzung, um die Beweggründe für die Verschleierung zu erfahren und zu diskutieren. Von Buchner erhielt sie lediglich die Auskunft, dass die Verwendung eines ähnlichen Namens rechtlich und parteirechtlich kein Problem sei.

Bräcklein geht es, so sagt sie, dagegen nicht um eine juristische Frage, sondern um die Frage des Umgangs und des Vertrauens und natürlich die der Legitimation politischer Entscheidungen. Schließlich ist das Mitglied Brüggmann Kreis- und Parteitagsdelegierter und mischt als Bürgerdeputierter in der Bezirksverordnetenversammlung mit.

Die Rechtsanwältin aus dem Prenzlauer Berg sagt zur Berliner Zeitung: „Das sind so Fragen, die mich bewegen und die ich gern mit den Mitgliedern und dem Vorstand diskutieren würde. Brauchen wir sowas? Ist das richtig?“ Es gehe dabei auch um Glaubwürdigkeit und für wen Brüggmann eigentlich spreche.

Ein Handelsblatt-Korrespondent auf Abwegen

Vergangene Woche war bekanntgeworden, dass der Journalist Mathias Brüggmann (er berichtet als Korrespondent des Handelsblatts über osteuropäische Themen und den Nahen Osten) jahrelang in der SPD Pankow seinen Namen verfälscht hatte. Statt Brüggmann nannte er sich Brückmann, seinen Vornamen schrieb er mal mit einem oder zwei t.

In der SPD schaffte er es zum Funktions-Träger, war von 2018 bis 2022 Co-Vorsitzender des Ortsverbands Kollwitzplatz, Winzkiez, Kastanienallee. Auch aktuell ist er noch als Vorstandsmitglied gelistet, außerdem ist er Bürgerdeputierter in der BVV Pankow.

Er flog auf, als er Giffey „Wählerschreck“ nannte

Alles flog auf, als die SPD Pankow vor zwei Wochen über eine mögliche Koalition mit der CDU debattierte, und der Journalist und SPD-Funktionär kurzerhand ans Mikrofon schritt und eine flammende Rede gegen Franziska Giffey hielt. „Du bist an Wahlkampfständen eher als Wählerschreck denn als Magnet wahrgenommen worden“, rief er in ihre Richtung. Fernsehkameras filmten alles und Brüggmann war enttarnt.

In der Partei überschlugen sich ebenso die Kommentare. „Wählerschreck“, allein diese Wortwahl erhitzte die Gemüter. In einem parteiinternen Whatsapp-Chat attackierte ein Kreisvorstands-Beisitzer den SPD-Funktionär besonders hart: „Was ich ganz großartig finde – das Maul groß aufreißen und dann (wie früher) mit falschem Bart und heute mit falschen Namen einen auf Wutbürger machen und nicht mit offenem Visier arbeiten.“ Diese Aussage landete dann in der Öffentlichkeit.

Die Redaktion des Handelsblatts reagierte inzwischen auch, beurlaubte den Korrespondenten. Vonseiten der Chefredaktion hieß es, Brüggmanns politisches Amt sei nicht bekannt gewesen. Nun sollen seine Texte untersucht werden, ob sie dem Anspruch der redaktionellen Unabhängigkeit gerecht geworden sind.

SPD Pankow wiegelt seit Tagen ab

Und auch bei der Pankower SPD kehrt keine Ruhe ein. Es solle Konsequenzen geben, hieß es vergangene Woche. Welche, ließ man offen. Der Pankower SPD-Kreisvorsitzende Dennis Buchner teilte lediglich dazu mit, er wolle sich nicht weiter zu dieser innerparteilichen Angelegenheit äußern. „Wir werden das intern zu klären haben, auch wie aus einer rein privaten Chatgruppe nach außen kommuniziert wird.“

In SPD-Kreisen heißt es, dass die Spitze von einer Diffamierungskampagne gegen Brüggmann spreche, und derzeit den Autoren des Chats, der an die Öffentlichkeit gelangt war, auf dem Kieker habe. Buchner betonte außerdem: „Das in Rede stehende Mitglied ist unter seinem richtigen Namen Mitglied der SPD. Er hat insoweit niemanden getäuscht, steht unter richtigem Namen auf Stimmzetteln usw.“ Bräcklein will sich damit nicht zufrieden geben.