Studierende der HU besetzen Hörsaal fürs Klima – und haben damit Erfolg

Studierende der Humboldt-Uni besetzen Hörsäle. Die Universitätsleitung macht konkrete Zusagen für Verbesserungen. Was die Gruppe End Fossil fordert.

Schlafsäcke und Isomatten stapeln sich in einer Ecke des Emil-Fischer-Hörsaals an der Humboldt-Universität. Ein paar Meter weiter, wo normalerweise Professoren ihre Vorlesung halten, sitzen Studierende mit der Universitätsleitung im Stuhlkreis. Sie sprechen über die Forderungen, die Studierende im Rahmen einer bundesweiten Besetzung von Schulen und Universitäten aufgestellt haben und die jetzt an der Tafel stehen.