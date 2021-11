Berlin - Ein Infekt kommt ja häufig zu den ungünstigsten Zeitpunkten. Abends oder am Wochenende, wenn die meisten Apotheken geschlossen haben. Wer dann noch Medikamente für die sich ausbreitende Erkältung braucht, hat Glück, wenn sich noch welche im heimischen Arzneimittelvorrat finden. Für andere Fälle schaffen mehrere Start-ups nun Abhilfe. In Berlin gibt es seit einigen Wochen zwei Unternehmen, die Medikamente in wenigen Minuten an Privatkunden ausliefern. Ein weiteres soll in den nächsten Wochen folgen.

First A startete als erster Medikamenten-Schnelllieferdienst in Berlin im September. Investiert haben unter anderem die Gründer des Zehn-Minuten-Lebensmittellieferdienstes Gorillas. Per App können Medikamente ausgewählt und bestellt werden. Im Sortiment sind Produkte gegen Kopfschmerzen, Übelkeit oder Allergien, „alles außer verschreibungspflichtige Medikamente“, heißt es vom Unternehmen. Geliefert wird in die Stadtteile Mitte, Prenzlauer Berg, Friedrichshain, Kreuzberg, Charlottenburg und Wilmersdorf. Dafür kooperiert First A mit lokalen Apotheken. Fahrradkuriere holen die Bestellungen dort ab und liefern für eine Gebühr von 2,50 Euro bis an die Wohnungstür aus – innerhalb von 30 Minuten. Auch abends und am Wochenende.

Apotheken beraten über App

Konkurrent Mayd, Mitte Oktober gestartet, funktioniert ähnlich. Das Unternehmen verlangt allerdings keine Liefergebühr. Laut Lukas Pieczonka, der mit Hanno Heintzenberg Mayd gegründet hat, finanziert sich das Start-up mittels einer Umsatzbeteiligung. Der Kunde zahlt nicht mehr als den Produktpreis, die Apotheke verdient etwas weniger. „Die Apotheken profitieren trotzdem durch das Zusatzgeschäft“, sagt Pieczonka. „Über unsere App bekommen die Apotheken Bestellungen, die sonst vielleicht nicht eingegangen wären. Gerade abends oder an einem Sonntag, wenn die nächste Apotheke, die offen hat, ein stückweit entfernt ist.“ Mayd liefert das ganze Jahr über, auch an Sonn- und Feiertagen, zwischen 8 und 24 Uhr. Wer Beratung wünscht, kann die zuständige Apotheke über die App direkt kontaktieren. Noch ist aber auch dieser Dienst auf die Innenstadtbezirke begrenzt, perspektivisch solle ganz Berlin abgedeckt werden.

Die Fahrer bekommen laut Pieczonka etwas mehr als Mindestlohn. Wie viel genau, will er nicht sagen. Die Arbeitsbedingungen von Lieferanten stehen immer mehr in der Kritik. Zuletzt sind sie insbesondere durch die Proteste der Beschäftigten des Lieferdienstes Gorillas offenbar geworden. Mitarbeiter beklagten neben zu spät ausgezahlten Gehältern und langen Probezeiten unter anderem auch unzureichende Arbeitsmaterialien und zu schwere Lasten, die auf dem Rücken transportiert werden müssten. Die Arbeitsbedingungen bei Mayd seien besser, betont Pieczonka. Der Zeitdruck für die Fahrer sei geringer als bei Zehn-Minuten-Lieferdiensten, außerdem seien Medikamentenpackungen leicht und gut verstaubar.

Ab 2022 auch verschreibungspflichtige Medikamente

Mit dem ebenfalls in Berlin ansässigen Start-up Phastr steht nun schon der nächste Medikamenten-Schnelllieferdienst in den Startlöchern. Dass gerade jetzt in so kurzer Zeit drei Dienstleister mit demselben Konzept an den Markt gehen, hat seinen Grund. 2022 wird das E-Rezept eingeführt. Ab Januar können Ärzte Rezepte dann digital per QR-Code oder über eine App ausstellen. Für Start-ups wie First A, Mayd oder Phastr bedeutet das ein zusätzliches Geschäft: Kunden können ihre Rezepte dann digital direkt über die App an Apotheken weiterleiten und sich von da an auch rezeptpflichtige Medikamente liefern lassen. Allerdings: Direkt verdienen dürfen die Lieferdienste nichts an verschreibungspflichtigen Medikamenten, das ist in Deutschland gesetzlich verboten. Dennoch könnten sie über diesen Weg mehr Kunden – und vor allem auch lokale Apotheken – gewinnen. Letztere werden mit der Einführung des E-Rezepts noch stärker mit Online-Versandhandelsapotheken konkurrieren.