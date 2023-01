Jörg Bauer, Vertriebschef des Elektronikhändlers Media Markt Saturn, über eine neue Spielewelt am Alexanderplatz, die Fusion der Marken und neue Sortimente.

Media-Markt-Manager in Berlin: „Wir werden an vielen Orten kleiner werden müssen“

Die Saturn-Filiale am Alexanderplatz ist die größte in Berlin. Rund 70 Millionen Euro lässt die Kundschaft dort jährlich für Elektrogeräte aller Art vom Flatscreen bis zum Ladekabel durch die Kassen fließen. Neuerdings kann man dort aber auch einfach nur zocken und sich die Zeit auf Lan-Partys vertreiben.

Denn wo vor einigen Wochen noch CDs verkauft wurden, präsentieren nun namhafte Schöpfer virtueller Spielewelten ihre neuesten Kreationen zum Selbstversuch. Auf mehr als 2000 Quadratmetern laden unter anderem 70 Gamestationen zur kostenlosen Unterhaltung bis Ladenschluss ein.

Auch E-Sport-Wettbewerbe und Online-Turniere sollen dort stattfinden. Jörg Bauer, Vertriebschef von Media Markt Saturn Deutschland, nennt dies die Neuinterpretation des Handels. Zwischen Bitcoin-Automat und Playstation-Controllern trafen wir ihn für ein paar Nachfragen.

Herr Bauer, das Unternehmen hat sich den Umbau einen einstelligen Millionenbetrag kosten lassen. Außerdem werden PCs, Monitore und Konsolen die Stromrechnung erheblich in die Höhe treiben. Warum glauben Sie, dass sich die Investition lohnt?

Weil wir an den stationären Handel glauben, aber natürlich auch wissen, dass wir als Händler etwas bieten müssen. Wenn ein Kunde heute in den Markt geht, dann tut er das, weil er sich ein Einkaufserlebnis wünscht. Und genau da setzen wir an.

Mit Daddelstationen?

Es geht darum, dass mit dem bloßen Zurschaustellen von Produkten immer weniger Kunden dazu bewegt werden, sich ins Auto oder in die U-Bahn zu setzen und zu uns zu kommen, wenn das gewünschte Produkt doch nur einen Klick entfernt ist und dann direkt nach Hause geschickt wird. Handel muss mehr sein als Regale einräumen. Was wir in Berlin zeigen, ist für uns die Neuinterpretation des Handels.

Weshalb haben Sie sich für den Spielebereich entschieden?

Es ist eine Zielgruppe, die sich derzeit nahezu ausschließlich auf dem Onlinemarkt versorgt. Das macht sie für uns natürlich interessant und wir hoffen, sie mit dem echten Erlebnis und der unmittelbaren Erfahrung gewinnen zu können. Wenn man Produkte direkt erleben und vergleichen kann, schafft das natürlich einen großen Vorteil gegenüber dem Internet. Das sind gute Gründe, zu uns zu kommen.

Zum Zocken und freilich auch zum Kaufen ...

Natürlich, wir sind schließlich Händler.

In der Saturn-Filiale am Alexanderplatz Media Markt Saturn

Was erwarten Sie?

Eine genaue Zahl kann ich nicht nennen. Grundsätzlich geht man in der Branche aber davon aus, dass sich die Umsätze im E-Sport-Markt bereits bis 2025 verdoppeln werden. Zudem reden wir hier über eine sehr anspruchsvolle Zielgruppe, die für eine Grafikkarte schon mal mehr als 2000 Euro ausgibt und sich einen PC für bis 20.000 Euro konfektionieren lässt. Das ist in einer Media-Markt- oder Saturn-Filiale derzeit so nicht möglich. Damit sind wir mit unserem Konzept natürlich auch für die Industrie überaus interessant, die ihre neuesten Produkte präsentieren kann.

Die Erfahrung zeigte bislang jedoch, dass sich Kunden gern und häufig im stationären Handel beraten lassen, dann aber doch im Internet kaufen.

Insgesamt muss das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen. Bei uns bekommen Kundinnen und Kunden persönlichen Kontakt, Beratung, Services und – eben ganz wichtig – ein Einkaufserlebnis. Zudem setzen wir ganz auf unsere Omnichannel-Strategie. Online- und Offline-Vertrieb sind eng miteinander verzahnt und ergänzen sich perfekt. Der Kunde erreicht uns dort, wo er uns braucht. Daher sind wir überzeugt, dass der Kunde am Ende auch bei uns einkauft.

Obwohl allerorten über Kaufzurückhaltung wegen hoher Inflation und gestiegener Energiepreise geklagt wird?

Das ist tatsächlich auch bei uns der Fall. Wir stellen beispielsweise fest, dass unsere Serviceleistungen im Bereich Reparatur vermehrt in Anspruch genommen werden und sich die Nachfrage aus dem mittleren Preissegment in die Einstiegspreisklasse verschoben hat. Zugleich gehen die Umsätze mit Premiumprodukten nach oben.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Zur Person Jörg Bauer verantwortet als COO deutschlandweit den Vertrieb im stationären Handel sowie das Onlinegeschäft der Marken Media Markt und Saturn. Der gebürtige Österreicher und gelernte Elektrotechniker arbeitete unter anderem bei Telekommunikationsunternehmen und Samsung, bevor er vor zehn Jahren Chef einer Wiener Media-Markt-Filiale wurde. Seit August 2021 ist der heute 50-jährige passionierte Marathon-Läufer Vertriebschef bei Media Markt Saturn.

Warum steigt die Nachfrage bei teuren Produkten?

Weil diejenigen, die sie sich leisten können, befürchten, dass die Preise noch weiter steigen werden.

Dennoch steht das Unternehmen unter Druck. Im zurückliegenden Geschäftsjahr hat sich der Nettogewinn bei leicht gestiegenem Umsatz auf 126 Millionen Euro nahezu halbiert. Wegen der hohen Energiekosten wurde die Temperatur in den Filialen heruntergeregelt, es laufen auch weniger Fernseher als früher. Jetzt wurden die Marken Media Markt und Saturn zusammengelegt. Kann sich das Unternehmen zwei getrennte Marken nicht mehr leisten?

Durch die Zusammenführung können wir effizienter agieren. Media Markt und Saturn sind zwei wertvolle Marken, deren Stärken wir künftig bündeln werden.

Wie darf man sich das vorstellen?

Die Vertriebskanäle und der gesamte Werbeauftritt werden zusammengeführt, ebenso das Sortiment. Da wir aber wissen, dass die Kunden den Märkten sehr treu sind, bleiben die lokalen Märkte in ihrer Eigenständigkeit erhalten.

Märkte sollen dabei nicht geschlossen werden?

Nein. Allerdings werden sich langfristig die Märkte selbst verändern müssen. Wir sind eines der letzten Unternehmen, die sich sehr große Märkte leisten. Aber wenn wir das stationäre Geschäft nachhaltig am Leben halten wollen, werden wir an vielen Orten kleiner werden müssen. Das wird an jedem Standort und vor allem mit dem jeweiligen Vermieter entschieden.

In Berlin gibt es derzeit 15 Media-Markt- und zehn Saturn-Filialen. Wird das in zwei, drei Jahren auch noch so sein?

Es wird sie sicher geben, aber sie werden dann vielleicht anders aussehen. Auch die Konzepte werden sich verändern.

Was heißt das?

Elektronik wird weiter im Mittelpunkt stehen, weil der Bedarf dort ja auch stetig wächst. Wir werden die Sortimente jedoch schärfen und auch erweitern. Wenn wir heute bereits Herde und Geschirrspüler verkaufen, könnten es künftig auch komplette Küchen sein. Ebenso könnten Heimkraftwerke eine sinnvolle Ergänzung darstellen wie auch weitere Angebote im Bereich Elektromobilität.