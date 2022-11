Berlin: Neues Verfahren bei Herzstolpern am Helios-Klinikum Buch

Ein Zufall rettete Heiner P. aus Buch vermutlich das Leben. Eigentlich fuhr er nur wegen akuter Bauchschmerzen in die Rettungsstelle. Doch dort stellte sich bei einem EKG heraus, dass er ein viel schwerwiegenderes Problem hat. Er litt unter starken Herzrhythmusstörungen. Nur wenige Stunden später lag der 71-Jährige bereits im OP und zählt zu den ersten Patienten in Berlin, bei denen ein Eingriff am Herzmuskelgewebe gleichzeitig mit MRT-Bildgebung erfolgte.